ＪＡタウンの「肉の日限定セール」で全国のブランド牛や豚、鶏 約590商品がこの日限りの特別価格！

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウンは、６月２９日（月）に「肉の日限定セール」を開催します。

「肉の日限定セール」は、毎月２９日に実施しているイベントで、今月は全国各地のブランド牛や豚、鶏を中心に約590商品を取り揃え、通常価格よりもお得な“この日限り”の特別価格で販売します。

今回は、徳島県の豊かな自然で育てられ、あっさりとした脂とコクのある旨みを味わえる「四国三郎牛ステーキ肉」や、霜降りと赤身のバランスが良く肉質最高５ランクの「仙台牛肩ロース」のほか、ハムやウインナー、コロッケなどの加工品も多数用意しています。

日々の食卓はもちろん、贈り物や自分へのご褒美としても「肉の日限定セール」でお得に購入いただけます。

ＪＡタウンの「肉の日限定セール」 ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/eniku2003/

【対象商品（一部抜粋）】

〇肉の日『冷凍』四国三郎牛 ステーキ肉（約200ｇ×２枚）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g9104-982909/

徹底した管理や統一飼料の給与だけでなく、吉野川のきれいな水や、河川敷の牧草、地元で採れた稲わらも積極的に与えています。あっさりした脂とコクのある牛肉をステーキでご堪能いただけます。

〇【肉の日限定】仙台牛肩ロースすき焼きしゃぶしゃぶ500g

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2201-eiwa-kr-nik/

最高格付けを意味する「Ａ５」「Ｂ５」ランクでなければ仙台牛と呼称することが出来ない、全国で唯一の高級ブランド牛です。化粧箱入りのため贈答用にもおすすめです。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown