平成かわいいが岡山・倉敷にやってくる！「サン宝石フェア」イオンモール倉敷で7月1日より期間限定開催

メモリーテックつくば株式会社

キャラクター雑貨の企画・販売を手がけるメモリーテックつくば株式会社インタラクティブコンテンツ事業部サン宝石（本社：茨城県筑西市／代表取締役：鈴木伸也）は、2026年7月1日（水）から7月8日（水）まで、岡山県倉敷市の商業施設「イオンモール倉敷」1階 セントラルコートにて、「サン宝石フェア」を期間限定で開催いたします。

本イベントでは、サン宝石ならではの安くてかわいいアクセサリーをはじめ、文具、小物雑貨、キャラクターグッズなど、見ているだけでワクワクするアイテムを多数展開します。

さらに、サン宝石の大人気オリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」も登場。

イベント会場でしか出会えないレアなほっぺちゃんたちにも注目です。

サン宝石フェア

また、フェアだけの特別体験として、好きな色のほっぺちゃんパーツとリングを選んで作る「ぷにぷにドロップリングづくり」を実施します。

価格は税込550円。親子で楽しめる体験型コンテンツとして、夏のおでかけにもぴったりのイベントです。

雑誌やマンガ誌の裏表紙で見た「あのワクワク感」を、もう一度

サン宝石は、アクセサリー、文具、小物雑貨、キャラクター商品を通じて、少女たちの“かわいい”を支えてきたブランドです。

かつて雑誌やマンガ誌の裏表紙、カタログ通販などで、キラキラしたアクセサリーやカラフルな雑貨を見ながら「どれにしようかな」と選ぶ時間に夢中になった方も少なくありません。

近年、ファッションや雑貨、キャラクター、玩具の領域では「平成レトロ」への関心が高まっています。

サン宝石も、当時を知る大人世代には懐かしく、今の子どもたちには新鮮な平成かわいいブランドとして、再び注目を集めています。

今回の「サン宝石フェア」では、そんなサン宝石の世界観をリアルな売場で体験できます。

イベントの見どころ

1. 安くてかわいいアクセサリー・文具・雑貨が大集合

会場には、サン宝石らしいカラフルでかわいいアクセサリー、ヘアアクセサリー、文具、小物雑貨などが登場します。

キラキラしたチャームや、パステルカラーのアイテム、思わず集めたくなる雑貨など、子どもから大人まで楽しめるラインナップを展開予定です。

2. 大人気キャラクター「ほっぺちゃん」に出会える

サン宝石の大人気オリジナルキャラクター「ほっぺちゃん」は、ぷにっとしたフォルムとつぶらな瞳が特徴の人気キャラクターです。

平成時代から多くのファンに親しまれてきた、サン宝石を代表する存在です。

今回のフェアでは、ほっぺちゃん関連アイテムも展開予定。

イベント会場でしか手に入らないレアなほっぺちゃんたちとの出会いも楽しめます。

3. フェアだけの特別体験「ぷにぷにドロップリングづくり」

今回の注目企画は、ワークショップ「ぷにぷにドロップリングづくり」です。

好きな色のほっぺちゃんパーツと、好きな色のリングを選んで、自分だけのオリジナルリングを作ることができます。

完成したリングはその場で持ち帰ることができ、イベントの思い出にもぴったりです。

参加費：税込550円

開催概要

イベント名：サン宝石フェア・平成レトロショップ ～ノスタルジーあれキュンを～

開催期間：2026年7月1日（水）～7月8日（水）

開催時間：10:00～18:00

開催場所：イオンモール倉敷1階 セントラルコート

内容：アクセサリー、文具、小物雑貨、キャラクターグッズ、ほっぺちゃん関連商品の販売、ワークショップなど

ワークショップ：ぷにぷにドロップリングづくり

参加費：税込550円

※商品・ワークショップ内容は予告なく変更となる場合があります。

※商品には数に限りがあります。売り切れの際はご了承ください。

※ワークショップは混雑状況によりお待ちいただく場合があります。

※開催内容は施設状況等により変更・中止となる場合があります。

サン宝石について

サン宝石は、アクセサリー、雑貨、キャラクター商品を通じて、少女たちのかわいいを支えてきたブランドです。

長年、カタログ通販を中心に多くのファンに親しまれ、現在は「サン宝石」と「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業を展開しています。

公式オンラインショップでは、ほっぺちゃん関連商品をはじめ、アクセサリー、文房具、雑貨、ファッション小物など幅広い商品を取り扱っています。

近年は、ライセンス、POPUP、SNS、EC、アニメ、海外展開を組み合わせた事業モデルへ転換。

ファンとの共創を軸に、ブランドの再成長を進めています。

事業概要・お問い合わせ先

事業名：メモリーテックつくば株式会社インタラクティブコンテンツ事業部 サン宝石

所在地：〒409-3845山梨県中央市山之神3628 3階

事業概要：「サン宝石」「ほっぺちゃん」の2大コンテンツを活かした製造・販売・販促・ライセンス事業

公式X：https://x.com/sunhoseki

公式Instagram：https://www.instagram.com/sunhoseki/

オンラインショップ：https://sunho.store/

コーポレートサイト：https://www.memory-tech-tsukuba.jp/