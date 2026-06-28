「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表

株式会社サンリオ(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦、以下サンリオ)は、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」の最終順位を発表いたします。

総得票数は過去最多の7,064万7,379票(昨年比112%)となりました。第1位に輝いたのは「ポムポムプリン」(昨年1位)。初回速報順位では「シナモロール」が首位となりましたが、30周年のアニバーサリーイヤーに700万票以上を集め、2年連続、通算5度目の1位に輝きました。

アニバーサリーイヤーの「ポムポムプリン」が連覇！「あひるのペックル」が第6位に躍進！

- 総得票数は過去最多の7,064万7,379票(昨年比112%)！- 30周年のアニバーサリーイヤーを迎えた「ポムポムプリン」が700万票以上を集め、2年連続・通算5度目の第1位に輝く- 第2位は「シナモロール」、第3位は「ポチャッコ」、サンリオの“3大犬キャラクター”たちがTOP3を独占！- 「あひるのペックル」は、昨年第10位から大きく順位を伸ばし第6位に- 「マイスウィートピアノ」も、昨年第18位から5ランクアップし第13位に

第2位に「シナモロール」、第3位に「ポチャッコ」、第4位に「クロミ」、第5位に「ハローキティ」がランクイン。長年にわたり世界中のファンから愛され続けるキャラクターたちが、今年も支持を集めました。

TOP20ではさまざまなキャラクターがランクインし、それぞれの個性や魅力にあらためて注目が集まる結果となりました。「あひるのペックル」は昨年第10位から第6位へと順位を上げ、昨年達成した31年ぶりのTOP10入りに続いて、多くの応援が寄せられました。また、「マイスウィートピアノ」は昨年第18位から第13位へと躍進し、TOP20内で最大のランクアップを記録しました。

公式サイトでは、「2026年サンリオキャラクター大賞」の全順位と、海外の国と地域ごとの第10位までの順位、「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」の第15位までの順位、「2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門」の各賞1位を発表しています。

最終順位発表ページ：https://ranking.sanrio.co.jp/result/(https://ranking.sanrio.co.jp/result/)

TOP3キャラクターからのコメント

1位 ポムポムプリン

わぁ～い！うれしいよ～。

い～っぱい応援してくれて本当にありがとう。

みんな、だ～いすきだよ～☆

これからもよろしくね。

2位 シナモロール

えへへ、とってもうれしいな。

キミからのエール、ちゃんと届いたよ♪

たくさんの応援、本当にありがとう！

3位 ポチャッコ

みんな、たくさんの応援本当にありがとう！

これからもずっと、なかよくしてね★

最終総合順位(1～90位)

「第41回特別賞」「ジャンプアップ賞」「なかよしエール賞」

「サンリオキャラクター大賞」41回目の開催を記念し、第41位にランクインしたキャラクターに贈られる「第41回特別賞」は、「おさるのもんきち」が受賞しました。また、大きく順位を伸ばしたキャラクターに贈られる「ジャンプアップ賞」は、昨年から35ランクアップした「バディエディ」が受賞。さらに、一緒に投票された回数が最も多い3キャラクターに贈られる「なかよしエール賞」は、「はぴだんぶい」のメンバーである「ポチャッコ」「あひるのペックル」「タキシードサム」が受賞しました。

海外(国/地域)最終順位TOP5

「ポムポムプリン」は9つの国と地域で、「シナモロール」は4つの国と地域で第1位を獲得しました。

「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」最終順位TOP3

企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ全40組がエントリーする「パートナー部門」。第1位は、「たてごとアザラシ」をモデルにしたまっしろでふわふわな「しろたん」の「しろたん×サンリオキャラクターズ」が輝きました。

新設 「2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門」は、3賞すべてで「ちょこちら」が第1位に

今年新設した「ハッピリーナフレンズ部門」では、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」のすべての賞で、チンチラの女のコのキャラクター「ちょこちら」が第1位に輝きました。中間順位でも1位を獲得しており、最終結果でも大きな支持を集めました。

全国12会場で、「応援ありがとうステージショー」を開催！

2026年9月より、「2026年サンリオキャラクター大賞」で最終順位1位～10位にランクインしたキャラクターによるステージショーを、全国12会場で開催します。イベントでは、ダンスや写真撮影などを通じて、応援してくださったファンの皆さんへ感謝の気持ちを伝えます。

https://www.sanrio.co.jp/news/spots/event-ranking2026-thanks-20260628/

※詳細は、2026年8月以降に案内を予定しております。

参考既出情報：「2026年サンリオキャラクター大賞」 概要

サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数によって順位を決定する人気投票イベントです。今年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」。 「Smiling Ovation(スマイリングオベーション)」は、スタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンのみなさまが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれるイベントにしたいという想いを込めています。

2026年サンリオキャラクター大賞 概要

【投票期間】

4月9日(木)11時～5月24日(日)23時59分

【参加キャラクター】

2026年サンリオキャラクター大賞 90キャラクター

2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門 40組

2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門

ハッピリーナフレンズの10キャラクター

「2026年サンリオキャラクター大賞」速報、中間順位、歴代1位キャラクター