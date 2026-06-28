米軍正式採用拳銃が生まれ変わる！『ライトウェイトアサルトスライド』2026年6月24日発売！速射性能を極める軽量アサルトスライドで撃ち味をアップデート

連射のキレと精密照準を両立する次世代カスタムスライド誕生！

有限会社ライラクス

SIG SAUER ProForce M17専用の「ライトウェイトアサルトスライド」は、驚異的な軽量化と三段階のショートストローク化により、未体験の連射性能とブローバックのキレを実現。

さらに、様々な光学機器に対応するマルチマウントプレートを標準装備し、サバゲーフィールドでのパフォーマンスを劇的に向上させ、あなたのM17を戦術的な相棒へと進化させます。

SIG SAUER ProForce M17 ライトウェイトアサルトスライド

発売予定日：2026年6月24日

価格：8100円（税抜）

超軽量！革命を起こす究極のカスタムパーツ登場！

ハンドガンのブローバックの反動が大きく、次のショットまで時間がかかってしまう…

そんなM17愛用者の皆様へ、悩みを一挙に解決する画期的なカスタムパーツをご提案！

「SIG SAUER ProForce M17 ライトウェイトアサルトスライド」は、M17のポテンシャルを最大限に引き出し、あなたのシューティングスタイルを劇的に進化させるために誕生。

この軽量かつ高機能なスライドを装着すれば、瞬時のターゲット変更、正確な連射、そして圧倒的なブローバックのキレを体験できるでしょう。

スライドの軽量化とショートストロークがもたらす圧倒的アドバンテージ

「SIG SAUER ProForce M17 ライトウェイトアサルトスライド」は、インナーフレームレス設計による圧倒的な軽量化を実現しました。

これにより、ブローバックのサイクルが高速化し、まるでライフルを扱うかのような軽快な操作性をハンドガンにもたらします。

さらに、純正から6mm短縮されたショートストローク仕様は、ブローバック時の反動を効果的に軽減。これにより、連射時の銃口の跳ね上がりを抑え、より素早い次弾の発射が可能となります。

付属のストローク調整スペーサーを使用すれば、さらなるストローク短縮も可能となり、ブローバックのキレをさらに向上させることができます。

光学機器との融合で死角なし！専用マルチマウントプレートが拓く新たな戦術

このカスタムスライドのもう一つの大きな魅力は、アルミ合金製の専用マルチマウントプレートが標準で付属することです。

軽量でありながら高剛性を誇るこのマウントプレートは、マイクロプロサイト、RMR、ROMEO1 PRO、ROMEO ZERO、そしてそれらと同規格の様々な光学機器に対応しています。

これにより、ドットサイトなどを搭載して、より迅速かつ正確なサイティングが可能になります。

あなたのM17を「最高の相棒」へ！今こそカスタムで未体験の興奮を！

「SIG SAUER ProForce M17 ライトウェイトアサルトスライド」は、単なる交換パーツではありません。それは、あなたのM17を「最高の相棒」へと昇華させるためのキーアイテムです。

連射性能の向上、反動軽減、そして光学機器による精密照準、これら全てが一体となりM17本来の魅力を最大限に引き出します。

今すぐこの革命的なカスタムスライドを手に入れ、フィールドでその真価を体感してください。

【今すぐチェック】

「SIG SAUER ProForce M17 ライトウェイトアサルトスライド」の詳細はこちらから！

あなたのM17を、さらなる高みへと導くチャンスです。LayLaxオフィシャルサイトにて、製品の詳細情報や予約方法をご確認いただけます。数量限定となる可能性もございますので、お早めのチェックをおすすめします。

（LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：https://laylax.com/products/4580887534530）

※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。

その他M17用カスタムパーツも盛りだくさん！

SIG SAUER ProForce M17用 ノンリコイル 2WAYアウターバレル

\8,800円（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-370

●14mm逆ネジ仕様! マズル先端を交換可能!!

●軽量・高精度なアルミ削り出し!

SIG SAUER ProForce M17 ファイバーオプティックサイト

\4,800（税抜）

https://laylax.com/products/4570189747592

●決断を決める、光の力。集光サイトで命中精度アップ！

SIG SAUER ProForce M17 マルチマウントプレート

\3,800

https://laylax.com/products/4580887534240

●マイクロプロサイト、RMR、Osight、ROMEO1 PRO、ROMEO ZEROと同規格の光学機器に対応！

●軽量、高強度なアルミ切削製！

SIG SAUER ProForce M17用 ハードリコイルスプリング&ショートリコイルブッシュセット

\1,200

https://laylax.com/products/laylax-376

速射性が超UP! ヒット率を向上させるショートストローク仕様!

SIG SAUER ProForce M17用 ハンドガンバレル 105mm(内径6.03mm)SIG SAUER ProForce M17用 パワーバレル 105mm(内径6.00mm)

\4,500

https://laylax.com/products/laylax-369（ハンドガンバレル ）

https://laylax.com/products/laylax-368（パワーバレル ）

●寸法精度100分の1mm

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■公式アカウント

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