「Sanrio Games」初のスマートフォン向けタイトル「Sanrio Kawaii Me Live!(サンリオカワイイミライブ！)」2027年にリリース決定！

株式会社サンリオ(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦、以下サンリオ)は、自社ゲームブランド「Sanrio Games(サンリオゲームズ)」の新作として、ダンス＆リズムゲーム「Sanrio Kawaii Me Live!(サンリオカワイイミライブ！)」を2027年にリリースすることを発表いたしました。

本作の情報は、2026年6月28日(日)に「サンリオフェス2026 in みなとみらい」の中で行われた「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージにて初公開しました。「Sanrio Games」初のスマートフォン向けタイトルとして、国内外でのリリースを予定しています。

サンリオキャラクターにまつわる楽曲などで“超KAWAII”ダンスとリズムゲームが遊べる本作には、ご自身のプレイスタイルに合わせてお選びいただける「2つのモード」をご用意しています。また、キャラクターの衣装の着せ替えや、ステージのコーディネートなどを楽しむことも可能です。

「Sanrio Kawaii Me Live!」公式サイト：https://www.sanrio-games.jp/games/sanrio-kawaii-me-live

「Sanrio Kawaii Me Live!」について

お気に入りのサンリオキャラクターと一緒に、サンリオキャラクターにまつわる楽曲などでリズムゲームが楽しめる、スマートフォン向けのタイトルです。キャラクターの衣装やステージをコーディネートし、サンリオキャラクターと一緒に、あなただけの“超KAWAII”ステージで盛り上がることができます。2027年に国内外でのリリースが決定しています。

本作では、簡単な操作でキャラクターの“超KAWAII”ダンスを堪能しながら手軽に遊べる「パフォーマンスモード」と、難関楽曲に挑める本格派の「テクニカルモード」という2つのゲームモードをご用意しています。プレイスタイルに合わせて、お好きな方をお選びいただけます。

【パフォーマンスモード】【テクニカルモード】【キャラクター衣装のコーディネート】【ステージのコーディネート】

※ゲーム内のデザインは開発中のものです。正式リリース後のデザインとは一部異なる場合がございます。

収録楽曲の一部を公開！SNSを中心に大ヒット中の「プリンとマフィンのポムポムビート☆」など、人気曲を収録

2027年のリリースに先駆けて、収録楽曲の一部を公開いたします。2025年11月に惜しまれつつも幕を下ろしたサンリオピューロランドの大人気パレード「Miracle Gift Parade」の楽曲「KAWAII FESTIVAL」のゲームRemixバージョンや、アーティストとしてメジャーデビューを果たしたクロミの人気曲「Greedy Greedy」、YouTubeおよびTikTokで計2,800万回再生を達成したヒット曲「プリンとマフィンのポムポムビート☆」などの人気曲を収録しています。

今後も「Sanrio Kawaii Me Live!」公式サイト(https://www.sanrio-games.jp/games/sanrio-kawaii-me-live)および公式Xアカウント(https://x.com/SanrioKML_JP)にて、体験可能な楽曲の情報を随時公開予定です。

1.KAWAII FESTIVAL(ゲームRemix)

2.Welcome to this World of Dream (ゲームRemix)

3.まんまるらいと(ゲームRemix)

4.Greedy Greedy

5.プリンとマフィンのポムポムビート☆

6.めろめろ(ハート)マイメロディ

7.ろまんてぃっくバナナパルフェ

クローズドベータテストの開催が決定！2026年6月28日(日)より参加者募集開始

2027年のリリースに先立ち、「Sanrio Kawaii Me Live!」を先行体験できるクローズドベータテストを日本国内限定で開催します。クローズドベータテストとは、限られた一部の方に参加していただき、まだ完成していないリリース前のゲームを試していただく特別な機会のことです。

このテストに参加する皆さまからいただく感想やご意見をもとに「Sanrio Kawaii Me Live!」がさらに魅力的なタイトルとなるよう調整を行ってまいります。参加をご希望の方は、募集期間内に「Sanrio Kawaii Me Live!」公式サイト内の参加者募集ページよりお申込みください。参加者は、期間内にご応募いただいた方の中から抽選で決定いたします。詳細は参加者募集ページの注意事項をご確認ください。

■募集概要

募集期間：6月28日(日)13時00分～7月7日(火)23時59分

実施期間：7月15日(水)13時00分～7月21日(火)23時59分

■応募方法

「Sanrio Kawaii Me Live!」公式サイトに掲載されている参加者募集ページ(https://www.sanrio-games.jp/games/sanrio-kawaii-me-live/cbt)より注意事項をご確認のうえ、ご応募ください。

■注意事項

・日本国内にお住まいの方を対象としております。

・応募はお一人様1回までとなります。

・クローズドベータテストの対象プラットフォームや推奨端末、注意事項に関しては「Sanrio Kawaii Me Live!」公式サイトの参加者募集ページ(https://www.sanrio-games.jp/games/sanrio-kawaii-me-live/cbt)をご確認ください。

タイトル概要

■タイトル：Sanrio Kawaii Me Live!

■配信開始日：2027年予定

■価格：基本プレイ無料(アイテム課金あり)

■ジャンル：ダンス＆リズムゲーム

■配信プラットフォーム：App Store/Google Play

※詳細については公式サイトにてご確認ください。

■公式サイトURL：https://www.sanrio-games.jp/games/sanrio-kawaii-me-live

■公式Xアカウント：https://x.com/SanrioKML_JP

既出参考情報：「Sanrio Games」について

サンリオが手がけるキャラクターIPと世界中のファンを繋ぐ新たな接点として立ち上げたゲームブランドです。

ゲーム単体としてのエンターテイメントだけではなく、グッズやテーマパークといった既存アセットと連動させながら、サンリオならではの統合的な体験価値を創出することを目指します。

サンリオゲームズ【公式】X：https://x.com/SanrioGames_JP

サンリオゲームズ【公式】YouTube：https://www.youtube.com/@SanrioGames_JP

※ゲーム画面は開発中のものです。

※仕様は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。