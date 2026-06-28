【宅建2026】初見の問題を800問以上収録! 宅建WEBアプリ「宅スマ」が新機能搭載! 全国ランキング・学習状況が分かる!

株式会社夢来備人

宅建試験は、過去問の学習が非常に重要ですが、模試や本試験でしか見れない初見の問題の攻略も非常に重要です。多くの問題集では、過去問の焼き回しだけなので、この初見の問題を解くには、予備校の模試や書店で模試を購入する必要があります。そこで宅スマでは、現800問以上のオリジナル問題を収録しています。しかも7月末までになんと1,500問以上の問題を解くことが可能になります。まずはぜひ無料でお試しください。

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現在3,500問以上の問題だけでなく、100本以上の動画、テキストも収録されている「宅スマ」ですが、毎日の学習状況がわかる機能＋全国の学習順位がわかるランキング機能を新たに追加致しました。

学習状況では、テキスト・動画・問題の勉強時間を1週間・1ヵ月・3ヵ月・6ヵ月単位で閲覧することが可能です。ランキングに関してテキスト・動画は勉強時間(視聴時間)が、問題に関しては、解答時間や解いた問題数の数が閲覧できるため、ライバルが「どれだけの時間でどれだけ問題を解いたのか」ということを把握することができるため、「自分ももっと頑張らなくちゃ」とモチベーションを上げる事ができます。以下が学習状況とランキングの表示画面(一部)となります。

宅スマでは、毎日19：00にYouTube講義動画、毎週火曜日19：00に講師による生LIVE講義、毎週金曜日にAmazonギフトカードがもらえる「チャレンジテスト」を開催しています。毎週イベント盛りだくさんですので、ぜひお見逃しなく!! 詳細は下記からご覧ください♪

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会社概要

会社名：株式会社夢来備人（ムラビト）

所在地：東京都千代田区平河町一丁目1番8号

代表者：代表取締役 市原 岳洋

設立：2022年1月11日（アズマ株式会社による100％出資）

事業内容：学習教材事業

URL：https://murabito.jp/

お問い合わせ先

宅スマ事務局（株式会社夢来備人）

MAIL：info@murabito.jp

URL：https://takusuma.com/lp/