佐賀大学の2年生 約40名へ90分の特別講義　NPO法人 唐津Farm&Food／横枕農園が「地域からはじめるネイチャーポジティブ」を語る

特定非営利活動法人唐津Farm&Food「地域からはじめるネイチャーポジティブ」をテーマに講義する、横枕農園代表でNPO法人 唐津Farm&Food 副理事の木下翔太（佐賀大学、2026年6月24日）

2026年6月24日、佐賀大学が開講する課題解決型授業「佐賀SDGsグローカルアクション」のゲスト講義に、NPO法人 唐津Farm&Food（佐賀県唐津市、代表理事：濱口のぞみ）と横枕農園が登壇しました。

講師を務めたのは、横枕農園代表でNPO法人 唐津Farm&Food 副理事の木下翔太。2年生 約40名を対象に、90分にわたり「地域からはじめるネイチャーポジティブ─OECM（自然共生サイト）と資源循環・環境教育の実践」をテーマに講義を行い、唐津の里山と海、その両方の現場で見えてきたことを伝えました。

ネイチャーポジティブとは、生物多様性の損失を食い止め、自然を回復の軌道に乗せていこうとする考え方です。今回の講義では、それを「特別な場所」ではなく「地域の暮らしのなかから」始めていく-という視点を、二つの現場を通して共有しました。

里山の現場：環境省認定の自然共生サイト『横枕』」

自然共生サイト、唐津市、横枕の里山の風景

講義の前半では、唐津市相知町横枕にある自然共生サイト「横枕」での活動を紹介しました。自然共生サイトとは、企業や団体など民間の取り組みによって生物多様性の保全が図られている区域を環境省が認定する仕組み（国際的にはOECMと呼ばれます）です。地域の人々とともに里山を手入れし、生きものが暮らせる環境を守っていく-その日々の積み重ねを語りました。

海の現場：Precious Plastic 唐津と「まず、減らす」

対馬の海洋プラスチックから生まれた色とりどりのドット柄ブロック （制作協力：ムツミ工業株式会社）

後半では、海に流れ着いたプラスチックと向き合う「Precious Plastic 唐津」の活動を取り上げました。Precious Plasticは、廃棄されるプラスチックを新しい製品へと生まれ変わらせる、世界的なアップサイクル（不要になったものに新たな価値を与えて作り変える手法）のオープンソースプロジェクトです。

海洋プラスチックを色とりどりのアート作品に変える取り組みも紹介しましたが、繰り返し強調したのは「まず、減らす」こと。アートはごみを“見える”ようにするための入り口であり、その先で使う量そのものが減ることにつなげたい-という想いを伝えました。

加えて、横枕農園として、これからの里山をどのように描いていくか、その展望も共有しました。

専攻が違えば、響く場所も違う--最後の10分、学生からの質問

佐賀大学「佐賀SDGsグローカルアクション」での講義の様子。2年生 約40名が受講した

80分の講義のあとは、10分間の質疑応答の時間。専攻の異なる学生たちから、それぞれの視点を映した質問が寄せられました。

芸術学部の学生からは、ムツミ工業株式会社との協働で制作した、対馬の海洋プラスチックから生まれたブロックについて、「あのドット柄がきれいで。どうやって作るんですか？」という質問が。あの色とりどりの粒は、着色したものではなく、集まったプラスチックそのものの色である--と答えました。

農学部の学生からは、「養蜂で、なぜ収穫量が少なく、飼育も難しいニホンミツバチを選んだのですか？」という質問が寄せられました。“効率”だけではない選び方を見抜いた問いかけでした。

講師コメント

「海洋プラスチックをアートに変える話もしましたが、いちばん伝えたいのは『まず、減らす』ということです。アートはごみを“見える”ようにするための入り口で、その先で使う量が減ることにつながればと考えています。専攻が違えば、心に刺さる場所も違う。質疑応答で、学生のみなさんがそれぞれの視点から投げかけてくれた質問が、何よりおもしろかったです」（NPO法人 唐津Farm&Food 副理事／横枕農園代表 木下翔太）

団体概要

NPO法人 唐津Farm&Food

所在地：佐賀県唐津市東唐津3-7-22

代表者：代表理事 濱口のぞみ

活動内容：生物多様性の保全、環境教育（ESD）、サーキュラーエコノミー（廃棄物を出さず資源を循環させる経済）の推進、ネイチャーポジティブの実践、Precious Plastic 唐津によるプラスチックアップサイクル、環境省認定・自然共生サイト（相知町横枕）の管理、ビーチクリーン

公式サイト：https://karatsu-f-f.com

オンラインショップ：https://karatsuff.shop

Instagram：https://www.instagram.com/preciousplastic_karatsu/

横枕農園

所在地：佐賀県唐津市相知町横枕（自然共生サイト「横枕」内）

代表：木下翔太（NPO法人 唐津Farm&Food 副理事） 自然共生サイト内で、『自然共生サイト米』やミント（イエルバブエナ）などを育てながら、里山の生物多様性と両立する農のかたちを模索しています。