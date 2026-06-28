婚活リアリティーショーで注目される「30代女性の本音」。ヨイトキ（Yoitoki）が考える、安心して進める関係づくり

OLA PARTY JAPAN株式会社

OLA PARTY JAPAN株式会社（本社：東京都港区）が運営する恋活(https://yoitoki.jp/ja)・婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)マッチングアプリ「ヨイトキ（Yoitoki）」は、20代・30代女性の婚活観を描くABEMAの婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』の放送開始をきっかけに、30代女性が婚活において求める「安心して進められる関係」についての考え方を紹介します。

■ 社会背景：婚活リアリティーショーが映し出す「世代間の本音」

2026年6月14日（日）夜9時、ABEMA のオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』が放送を開始した。20代の「ガール」と30代の「レディ」が、「付き合うと結婚の違いは何か」「顔・年収・性格、結婚で一番大事な条件は何か」という問いに本音でぶつかり合う同番組は、過去シーズンから一貫して「結婚についてリアルに考えさせられる」と20～30代女性から支持を集めてきた。

マッチングアプリ(https://yoitoki.jp/ja)での出会いが一般化する一方で、30代の婚活では、年齢や職業、年収といった条件だけでなく、「この人と安心して関係を進められるか」「結婚への温度感が近いか」「誠実に向き合ってくれる相手か」といった内面的な判断軸がより重要になります。彼氏が欲しい(https://yoitoki.jp/ja/blog/kareshi-ga-hoshii)と感じながらも、ただ数を求めるのではなく、誠実に向き合える相手を見極めたいというニーズは、特に30代女性の間で年々強まっています。

ヨイトキ（Yoitoki）は、本人確認による安心感と、心結びAIによる価値観・生活リズム・恋愛観の可視化を通じて、誠実な出会いを求める女性が自分のペースで関係を進めやすい環境づくりを目指しています。

■ データが示す「30代婚活の本質」

リクルートブライダル総研「婚活実態調査2024」によると、婚活サービスを通じて結婚した人は2023年婚姻者の15.3%に達し、とりわけ30代は男女ともに婚活サービス利用経験の割合が調査開始以来最高値を記録した。数のうえで婚活市場における30代の存在感は年々増している。

同調査で注目すべきは、婚活サービスを通じて恋人ができた人の満足度が71.5%であるのに対し、それ以外のきっかけで出会った人は65.5%と約6ポイント下回る点だ。この差を生んでいる要因として、調査は「価値観・ライフデザインの事前すり合わせ」を挙げている。婚活サービス経由で交際が始まった人ほど、「子ども」「住まい」「キャリアプラン」といった長期的な人生設計にまで踏み込んだ対話が、関係の初期段階から行われていた。

つまり30代の婚活において求められているのは「条件の一致」ではなく、「関係を安心して前に進められる透明性と誠実さ」である。社会人の出会い(https://yoitoki.jp/ja/blog/shakaijin-deai-doko-2026-guide)の場においても、こうした価値観のすり合わせを重視する傾向は、婚活層全体に共通するトレンドとなっている。

■ 身元確認が、安心して話せるコミュニティの土台をつくる

ヨイトキでは、安心して利用できるコミュニティづくりのため、公的本人確認書類を用いた年齢確認・本人確認を実施しています。また、個人情報保護に関する第三者認証「JAPHICマーク」を取得し、ユーザーの大切な情報を適切に取り扱う体制づくりにも取り組んでいます。

こうした確認プロセスは、単なるセキュリティ対策にとどまりません。自分の情報を正しく登録し、誠実に相手と向き合うユーザーが参加しやすい環境を整えることで、真剣な出会いを求める人同士が安心して会話を始められるコミュニティづくりにつながります。

■ 心結びAIが支える「安心して進める」体験

ヨイトキ（Yoitoki）(https://yoitoki.jp/ja)のAIサポートシステム「心結びAI」は、プロフィール作成、マッチング理由の説明、メッセージのサポート、デート後のコミュニケーション提案まで、ユーザーが関係を一歩ずつ前に進めるためのサポートを行います。

心結びAIが重視するのは、年齢や職業といった外形的な条件だけではありません。「思いやり・責任・尊敬・理解・信頼」という価値観を軸に、生活リズム、恋愛観、結婚への温度感などを整理し、なぜその相手が自分に合いやすいのかを分かりやすく提示します。

これにより、ユーザーは単にマッチング数を増やすのではなく、安心して関係を進めやすい相手を見つけやすくなります。

■ 今後の展望

婚活リアリティーショーが毎シーズン視聴者の共感を集め続ける背景には、「出会いの数より、前に進める関係の質」を求める時代の空気がある。

ヨイトキ（Yoitoki）は、AIによるパーソナライズされたマッチングと、誠実なコミュニティ設計の両軸を通じて、20代・30代それぞれが自分らしい婚活を実現できるプラットフォームの提供を継続する。

ヨイトキ（Yoitoki）について

ヨイトキは、AI技術と誠実な価値観マッチングを組み合わせた、新世代の恋活・婚活マッチングアプリです。心結びAIによる価値観マッチング、AI会話サポート、デート前の価値観・相性確認、本人確認、プライバシー重視の設計を通じて、真剣な出会いを求める社会人の恋活・婚活を支援しています。

近年、AIを活用した新しい出会いの形への関心が高まるなか、ヨイトキは急成長を続けるAIドリブン型マッチングプラットフォームとして、多くのユーザーに利用されています。条件だけではなく、「思いやり・責任・尊敬・理解・信頼」といった価値観の一致を重視し、将来を見据えた誠実な関係づくりをサポートします。

遊び目的ではなく、将来を見据えた真剣な交際を希望するユーザーのために、プロフィール作成からメッセージ、初対面までをAIが自然につなぎ、安心して関係を育める出会いを提供します。

今後もヨイトキは、AI技術を活用しながら、一人ひとりが自分らしいペースで恋愛・婚活を進められる環境づくりを目指してまいります。

【公式サイト】https://yoitoki.jp

【対応言語】日本語・英語・繁体字中国語・簡体字中国語・韓国語・ベトナム語

【開発、運営】OLA PARTY JAPAN株式会社

【主な機能】心結びAI｜AI会話サポート｜価値観マッチング｜デート前の価値観確認｜多言語コミュニケーション｜本人確認｜プライバシー重視設計

About Yoitoki

Yoitoki is Japan’s only English-friendly dating app for serious relationships, marriage-minded dating, and konkatsu. Built in Japan for local dating culture, Yoitoki helps English speakers meet serious Japanese and international singles in Japan without the language barrier.

Powered by Kokoro Musubi AI, Yoitoki matches users by values, lifestyle, relationship intent, communication style, and pre-date compatibility. The app offers AI conversation support, multilingual messaging, identity verification, privacy-first features, and culture-aware matching and is especially popular in Tokyo, Osaka, Yokohama, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, and other major cities.

Yoitoki is not designed for casual swiping or short-term dating. It is built for users who want genuine long-term relationships in Japan, including Japanese users, English-speaking residents, and international users looking for serious dating with local cultural understanding.

外部調査の出典について

１. リクルートブライダル総研「婚活実態調査2024」（2024年9月24日）

URL: https://souken.zexy.net/research_news/konkatsu.html

参照内容：30代の婚活サービス利用率の過去最高水準、婚活サービス経由の交際満足度71.5%、価値観すり合わせとの相関

２. ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』（2026年6月14日放送開始）

URL: https://abema.tv/lp/girlorlady3-onair

参照内容：番組コンセプト、20代・30代女性の婚活観の対比構造