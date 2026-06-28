オンライン日本語学習サービス「Native Camp Japanese」、24時間対応の「AIチャットサポート」機能を新たに導入

株式会社ネイティブキャンプ

オンライン英会話サービスを展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、オンライン日本語学習サービス「Native Camp Japanese」において、会員の利便性向上および迅速な問題解決を目的として、会員サイト内に「AIチャットサポート」機能を導入いたしました。

これにより、学習中の疑問やトラブルに対して24時間いつでも問い合わせが可能となり、よりスムーズで快適な学習環境を提供いたします。

「Native Camp Japanese」は、世界中の日本語学習者へ向けて高品質なレッスンと学習サポートを提供するオンライン日本語学習サービスです。生徒一人ひとりのニーズに寄り添い、効果的な日本語習得を支援しています。24時間365日、予約不要で「今すぐ」レッスンを受講できる利便性が高く評価されています。

新機能「AIチャットサポート」概要

この度導入された「AIチャットサポート」機能により、会員サイト内での不明点やトラブルに対し、AIが24時間いつでも自動応答いたします。

時間を問わず迅速な問題解決が可能となりました。

ご利用方法

- 24時間対応の自動サポート: いつでもすぐに疑問を解消でき、学習の手を止めることなくご利用いただけます。- 有人窓口へのシームレスな移行: AIによる回答で問題が解決しなかった場合や、より詳細な対応が必要な場合は、引き続き有人窓口（カスタマーサポート）での対応も可能ですので、安心してご利用いただけます。

AIチャットサポートは、以下の手順でご利用いただけます。

1. 「Native Camp Japanese」のサイトにログインします。

2. 「Home」ボタンより講師一覧ページを開きます。



3 .画面右側に表示されるチャットアイコン 「Consultation - AI Support」

4. チャット内で解決しない場合は、チャット内の 「Contact CS」 をクリックしていただくと、担当スタッフへ直接お問い合わせいただけます。

※講師一覧ページへ遷移する際、「Find Tutors → Tutors' List」から開いた場合はAIサポートアイコンが表示されません。必ず「Home」ボタンからアクセスしてください。

※本機能はWebブラウザサイト専用の機能です。アプリからはご利用いただけませんので、アプリをご利用中の方はブラウザからサイトへアクセスしてご活用ください。

AIサポートが非表示・表示されない場合

一度非表示にしたAIサポートを再度表示させたい場合は、以下をお試しください。

- サイトからログアウトする- ご利用中のブラウザのキャッシュ（閲覧履歴データ）を削除する- 再度ログインする

「Native Camp Japanese」では、今後とも会員の皆様が快適に日本語学習を継続できる利便性の向上を目指し、継続的なサービスの改善・機能拡充に努めてまいります。

期間限定！7日間無料トライアル＋USD5 相当のコインをプレゼント！

Native Camp Japaneseは、日本語を学びたい方に「もっと手軽に日本語を学習できるサービス」を提供することを目指しています。この度、より多くの皆さまに日本語ネイティブスピーカーによる回数無制限のレッスンを体験していただけるよう、「7-Day Free Trial」キャンペーンを実施中です。

キャンペーン期間中に新規登録された方全員が、7日間無料で Native Camp Japanese をお試しいただけます。そしてさらに今なら、7日間の無料トライアルに加えて、レッスンの予約に使えるUSD5 相当のコイン（50コイン）をプレゼントいたします！

期間限定のお得な機会にぜひ、Native Camp Japaneseのレッスンをお楽しみください。

キャンペーン期間：2026年6月1日(月)00:00 ～ 2026年6月30日(火)23:59

お申し込みはこちら

https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes

※日本語を母語とされる方のご入会はお断りします。

Native Camp Japanese の特長

1. プロフェッショナルな講師陣

日本人講師がそれぞれの目標やニーズに合わせたレッスンを提供いたします。英語や中国語を話せる講師も在籍しているため、日本語学習が初めての方でも安心してご受講いただけます。

2. レッスン回数無制限

「回数無制限」でレッスンを受講できるため、日本語に多く触れることができます。「スキマ時間を活用したい」「時間がある時にはもっとレッスンを受けたい」といった方も料金を気にすることなく、何度でもレッスンを受講することができます。

3. 予約不要

「今すぐレッスン」では、24時間365日(*1)レッスンを受講したいと思った瞬間にいつでも日本語会話レッスンが可能です(*2)。日頃忙しくまとまった時間を取ることが難しい方でも、スキマ時間を使って好きな時に受講できます。

*1 定期メンテナンスを除く

*2 同一講師との「今すぐレッスン」は24時間に1回までとなります。同一講師との複数回のレッスン受講をご希望の場合は、「予約レッスン」をご活用ください。

法人向け日本語研修サービスについて

Native Camp Japanese では、法人向け日本語研修サービスを提供しています。

日本語学習者のメリット

何度でも好きなタイミングでレッスンを受講でき、レッスン毎にお好きな講師とお好きな教材を選択していただけます。様々な日本語レベルの方が、自身の目的にあった内容で学習いただけます。

日本語研修ご担当者様のメリット

管理画面上で企業が設定する受講目標に基づいた学習管理や受講目標達成度に応じた自動レッスン受講促進など、社内日本語研修管理を効率よく運用いただけます。従業員の皆さまの日本語力の底上げからビジネスシーンでの日本語利用まで、企業の目的にあわせて効果的に運用いただけます。

法人向け日本語研修サービスについてのお問い合わせ：https://nativecamp.net/corporate/cs

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media