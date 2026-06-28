アニメ2期放送記念！ピッコマで『幼女戦記』コミック版アニメ1期分・ノベル版全話が期間限定無料に！

株式会社カカオピッコマ

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、2026年7月からのテレビアニメ2期放送を記念し、2026年6月28日（日） より『幼女戦記』を対象としたスペシャルイベントを開催いたします。アニメ 2 期放送開始前に、 コミック版・ノベル版ともにノンストップで 1 期分を読み返せるこのチャンスをお見逃しなく！

イベントページ：https://piccoma.com/web/event_detail/24159

イベント詳細

今回のイベントは、テレビアニメ2期放送を心待ちにしているファンの皆様、そしてこれから作品に触れる新規ファンの皆様に向けたイベントです。アニメ2期の放送までに1期のストーリーをおさらいできる、絶好の機会です。

１. 3日間限定！コミック版アニメ1期分＆ノベル版全話無料公開

期間中、アニメ放送1期分に相当するコミック版233話（20巻分）・ノベル版982話（配信中全話）を、待ち時間なしで無料でお楽しみいただけます。 帝国の幼女将校・ターニャ・デグレチャフの知略と狂気に満ちた戦場の物語を、7月からのアニメ2期放送前のこの機会にぜひ一気にご覧ください。

- 実施期間：2026年6月28日（日）0:00 ～6月30日（火）23:59- 対象作品：『幼女戦記』コミック版233話（20巻分）（アニメ放送 1 期分）、『幼女戦記』ノベル版982話（配信中全話）

幼女戦記 コミック版

作者：東條チカ、カルロ・ゼン、篠月しのぶ

出版社：KADOKAWA

▼あらすじ

超合理主義エリートサラリーマンが転生したのは、なぜか幼女だった!?

魔法と小銃の入り乱れる異世界で、軍での出世＆安全な後方勤務を目指すが、なぜかエースとして祭り上げられ……？

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/9529?etype=episode

幼女戦記 ノベル版

作者：カルロ・ゼン、篠月しのぶ

出版社：KADOKAWA

▼あらすじ

金髪、碧眼そして白く透き通った肌の幼女が、空を飛び、容赦なく敵を撃ち落とす。 幼女らしい舌足らずさで軍を指揮する彼女の名はターニャ・デグレチャフ。 だが、その中身は、神の暴走により幼女へと生まれ変わることとなった日本のエリートサラリーマン。 効率化と自らの出世をなにより優先する幼女デグレチャフは、 帝国軍魔導士の中でも最も危険な存在へとなっていく――。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/74554?etype=episode

２.毎日もっと読める！『幼女戦記』が「爆読み\0（※1）」対象に

全話無料イベントと合わせ、物語の続きをさらにおトクに読み進められる「爆読み\0（※1）」対象作品も公 開いたします。アニメ 2 期の放送をより深く楽しむために、ぜひ続きもご覧ください。

- 実施期間：

コミック版 2026年6月28日（日）0:00～ 9月19日（土）23:59

ノベル版 2026年7月1日（水）0:00～

戦場に咲く、最も危険な幼女の物語。

アニメ2期放送開始を待つ楽しみとともに、ピッコマで心ゆくまでお楽しみください。

■（※1）「爆読み\0」とは？

“爆読み（ばくよみ）\0“とは 通常、次の無料話を読むために必要な「待ち時間」をスキップし、完全無料で一気に読み進められるピッコマの人気機能です。





＜爆読み\0の特徴＞

- 毎週100話分を全員にプレゼント！ 毎週月曜日に、対象作品が無料で読めるチケットを100枚一律で配布します。- 「明日まで待てない」のストレスがゼロに！ 作品ごとの閲覧制限（チャージ時間）がないため、自分の好きなタイミングで何話でもイッキ読みが可能です。- お気に入りの複数作品を並行して楽しめる！ 1作品につき1週間で最大30枚まで使用可能。気になる作品選び、それぞれ毎週30話ずつ贅沢に読み進めるといった使い方ができます。今回の作品を並行して読み進めるのにも最適なシステムです。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ