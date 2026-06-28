夏のごちそう「国産うなぎ」をご自宅でも！国産うなぎ・和食料理「うなぎ 和食　大穀」2026年6月30日(火)より土用の丑の日のうな重、予約受付を開始

株式会社ニュー富士

国産うなぎをはじめ産地・品質にこだわった江戸懐石の和食料理屋「うなぎ 和食 大穀」を埼玉県内に10店舗運営する株式会社ニュー富士(本社：埼玉県川越市、代表取締役社長：山田美行)は、昨年に続き今年も国産うなぎの「丑の日テイクアウト」予約受付を開始します。

7月26日(日)の土用の丑の日に合わせて、丑の日テイクアウト商品のご予約期間は6月30日(火)～7月21日(火)です。大穀こだわりの捌きたて国産うな重を、ご自宅でもぜひご堪能ください。ご予約は、「うなぎ 和食 大穀」各店舗の店頭またはお電話にて承ります。

■「うなぎ 和食 大穀」がこだわり抜いた国産うな重への想い

「うなぎ 和食 大穀」のうなぎは、国産のニホンウナギ種のみを使用し、捌きたてにこだわっており、お客様から注文を受けてから捌き、大穀うなぎ職人が骨を一本一本丁寧に抜き、希少な紀州備長炭と土佐備長炭だけで焼き上げます。高温で一気に焼き上げることで、外は香ばしく、中はふっくらとした食感に仕上げ、出来立てを提供し続けております。

さらに、うな重に欠かせないお米にも徹底したこだわりを持ち、新潟県のなかでも特に品質の高い南魚沼や棚田などの産地を厳選。うなぎとの相性を追求し、粒立ち・甘み・香りのバランスが最も優れたお米を選び抜いています。

タレには、自社で製造する大穀自家製本みりんを贅沢に使用。深みのある甘さと香りが、炭火焼きのうなぎと炊き立てのお米を一層引き立てます。付け合わせの香の物もすべて自家製で、最後の一口まで大穀の味を楽しめるよう仕上げています。この機会にぜひ「うなぎ 和食 大穀」のうな重をご家庭でもお楽しみくださいませ。

■ 国産うなぎ使用の大穀「うな重」商品概要

商品名 ：大穀 うな重 松

予約期間：2026年6月30日(火)～7月21日(火)

受取期間：2026年7月24日(金)～7月27日(月)

予約方法：お電話、または大穀各店舗の店頭まで

受取方法：予約いただいた各店舗にて受け取り

価格 ：4500円（税込）

販売店舗：「うなぎ 和食 大穀」各店

■うなぎ料理・和食料理「うなぎ 和食 大穀」について

平飼いたまごを使用した「大穀プリン」国産うなぎの「うな重 松」

1972年に埼玉県に新座店をオープンして以来、埼玉県内に10店舗を構え今年で54周年を迎えます。

国産のニホンウナギ種のみを使用し、お客様から注文を受けてから捌き、希少な紀州備長炭と土佐備長炭だけで香ばしく焼き上げ、出来立てを提供し続けております。

捌きたてにこだわっており、注文後にはこれから捌くうなぎをお見せしてから調理しています。

また、素材（産地・品質）と料理方法（江戸懐石を基本とした本物の和食のご提供）にこだわっており、厳選した安心安全な調味料を使用していることはもちろんのこと、豆富、梅干し、本みりん、黒蜜、あんこなども手作りしております。

平飼いたまごを使用した「大穀プリン」では、大穀のうなぎのたれを使用した「うなたれカラメル」をはじめ、「大穀自家製本みりん」「黒蜜カラメル」など、すべて手作りの逸品を提供しています。

個室や広間もあり、お食い初め・お顔合わせ・七五三などのライフイベントの際や、接待・宴会・ご法事などの席にもご利用いただいております。

うなぎを捌き続けて54年、大穀はこれまで以上に職人の技とうなぎのおいしさ、おもてなしに磨きをかけ、より多くのお客様にご満足いただけるお店づくりに取り組んでまいります。

うなぎ 和食 大穀【公式】ホームページ(https://www.ext-fed.com/new-fuji/index.html)

うなぎ 和食 大穀【公式】Instagram(https://www.instagram.com/unagi_washoku_daikoku/)

■エクストフェデレーションについて

エクストフェデレーションは、「すべては、お客様のために」をスローガンに、モビリティ、飲食、レジャーなど多様なブランドを埼玉県内を中心に展開する“生活”の総合プロデュース企業です。

HONDA車の販売会社である「Honda Cars 川越」をはじめ、車両板金専門店「ジュネス・エンタープライズ」、国産うなぎ・和食料理店「うなぎ 和食 大穀」、給食・仕出し弁当事業、アミューズメントパーク「スカイプラザ」など幅広く手がけ、グループ一体となってお客様の心が温まるようなお手伝いをさせていただくように日々取り組んでいます。

これからも、一人でも多くのお客様に感動を届け、思い出に残るような体験価値の創出に努めてまいります。

エクストフェデレーション ホームページ(https://ext-fed.com/)

■本件に関するメディアからのお問い合わせ先

株式会社ニュー富士

担当 ：石田

TEL :049-241-0663(#)

FAX :049-243-2186(#)

e-mail：pr-a.ishida@ext-fed.com