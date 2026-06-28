7/4(土) ホームゲーム バルドラール浦安戦 試合情報

■試合概要

ハマダ株式会社

【試合名】メットライフ生命Ｆリーグ2026-27 ディビジョン1 第6節 シュライカー大阪 vs バルドラール浦安

【日時】2026年7月4日(土) 14時00分キックオフ

【会場】きんでんアリーナ（岸和田市総合体育館）

■タイムスケジュール

12:00 当日券販売開始（予定）

12:30 ファンクラブ先行入場

12:35 一般入場

13:05 ピッチ内ウォーミングアップ開始

13:35 ピッチ内ウォーミングアップ終了

13:51 選手入場

14:00 キックオフ

※試合状況により時間が前後する場合がございます。

■ホームゲームイベント

チアダンスチーム「COLORFUL」パフォーマンス

岸和田・泉南・泉佐野・熊取で活動するチアダンスチーム「COLORFUL」が出演。

試合前とハーフタイムに迫力あるパフォーマンスでホームゲームを盛り上げます。

実施時間：ピッチ内アップ終了後、ハーフタイム

実施場所：ピッチ内

選手お見送り

試合終了後は、選手がご来場いただいた皆さまへ感謝を込めてお見送りを実施します。

時間：試合終了後

場所：会場2階

※握手・ハイタッチのみ実施いたします。

※写真撮影・サイン対応はございません。

■チケットについて

・未就学児は保護者の膝上観戦であれば無料

・前売券は電子チケットのみ販売

・前売券完売時は当日券の販売はありません

・ファンクラブ会員・JFA後援会会員のチケット引換は12:00より当日券売場にて受付します

・販売枚数には限りがありますので、前売券のご購入をおすすめいたします。

■アクセス

きんでんアリーナ（岸和田市総合体育館）

〒596-0044 大阪府岸和田市西之内町45-1

【お車でお越しの場合】

駐車場：約450台

※駐車料金は各自ご負担ください。

【公共交通機関をご利用の場合】

・JR阪和線「久米田駅」より徒歩約20分

・南海本線「春木駅」より徒歩約20分