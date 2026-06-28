「ドズル社」のブロマイド全20種が「eプリントサービス」にて登場！6月27日(土)より全国のコンビニエンスストア設置のマルチコピー機にて販売開始！

株式会社ドズル

ゲーム実況に特化したクリエイター事務所「WONDER DIVE（ワンダーダイブ、所在地：東京都港区、代表：ドズル）」は、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機にて展開している「eプリントサービス」にて、ゲーム実況グループ「ドズル社」のランダムブロマイドを、2026年6月27日(土)より販売を開始します。

今回は「ドズル社」メンバーの夏休みをテーマにした限定の特別描き下ろしイラストに加え、動画内で生まれた「ドズル社キャラクターズ」を描いた特別イラストを含めた全20種類が登場します。

『ゴールデンハグキチケットキャンペーン』も開催決定！購入時に一定の確率で排出される『ゴールデンハグキチケット』を獲得し、ご応募いただいた方全員に特別レアカードセットがプレゼント！さらに、抽選で50名様に『私立ドズル学園 ぶっとびな祭！！』のイベント招待券が当たるダブルチャンスもご用意しています。

販売概要

■販売期間

2026年6月27日(土)～2026年7月31日(金)

■場所

全国のコンビニエンスストア設置のマルチコピー機内「eプリントサービス」

https://entame.e-printservice.net/content_detail/dozle

■価格

・L判：300円（税込）

・2L判：500円（税込）

■種類

全20種（内シークレット・ゴールデンハグキチケットを含む）の絵柄がランダムで排出されます。

ゴールデンハグキチケットキャンペーン詳細

ブロマイドご購入時に、一定の確率で排出される『ゴールデンハグキチケット』をゲットした方は、本キャンペーンにご応募いただけます。特設ページ内の専用の応募フォームから必要事項を記入の上、ご応募ください。

■応募期間

2026年6月27日(土)19:30 ～2026年8月7日(金)17:59

■賞品内容

・レアカード賞：応募者全員に特別レアカードセット（5枚一組）をプレゼント。

・Wチャンス賞：レアカード賞にご応募いただいた方の中から抽選で50名様に、2026年9月12日(土)～2026年9月13日(日) 京王アリーナTOKYOにて開催する『私立ドズル学園 ぶっとびな祭！！』招待券をプレゼント。

■特設ページ

https://www.e-printservice.net/campaign/dozle_bromide-2026cp

※応募方法・当選発表等の詳細は、特設ページにてご案内いたします。

ドズル社について

リーダーの「ドズル」を中心に活動するゲーム実況グループ。クリエイター事務所「WONDER DIVE」に所属。ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で『マインクラフト』を中心としたゲーム実況動画を毎日公開し、チャンネル登録者数は278万人（2026年6月現在）を突破。「人生というゲームをもっと楽しく」というテーマで、ゲーム実況者の枠を超えたさまざまなエンターテインメントを提供している。

・YouTubeチャンネル｜https://www.youtube.com/@dozle

・X｜https://x.com/dozle_official

・公式サイト｜https://www.dozle.jp

「WONDER DIVE」について

WONDER DIVEは、ゲーム実況者に特化したクリエイター事務所です。

"ワクワクに飛び込め"をテーマに、所属クリエイターそれぞれのワクワクを大切にしながら、イベント・グッズ・映像制作など、幅広いエンターテインメント事業を行っています。

WONDER DIVEに関するお問い合わせにつきましては、下記メールアドレスまでご連絡ください。

お問い合わせ先：info@wonder-dive.jp

運営：株式会社ドズル

株式会社ドズルについて

株式会社ドズルは動画配信プラットフォーム上でのコンテンツ発信及び、自社ブランドを活用したグッズ販売・ライセンスビジネスなどのIP事業を行っているエンターテインメント企業です。

・所在地：東京都港区

・代表者：ドズル

・設立：2016年9月

・事業内容：クリエイタープロダクション事業、デジタル戦略コンサルティング事業、インフルエンサーマーケティング事業

・コーポレートサイト：https://www.dozle.jp/

*記載されている会社名・商品名・サービス名などは、各社の商標および登録商標です。