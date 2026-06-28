池袋最大級のグルメフェスが今年も開催決定！「第2回 池袋ウエストグルメパーク2026」出店・協賛募集開始！

株式会社サンシャイニー

IKBグルメ実行委員会（実行委員長：宮坂庸之）は、2026年11月7日（土）・8日（日）の2日間、池袋西口公園にて「第2回 池袋ウエストグルメパーク2026」を開催します。

昨年初開催となった「池袋ウエストグルメパーク2025」では、池袋を中心とした地元の飲食店50店舗が集結し、2日間で約2万人が来場。池袋西口公園歴代最大級の賑わいを創出し、多くの来場者や地域事業者、行政関係者の皆さまから高い評価をいただきました。

「本当に美味しかった！」

「池袋の魅力を再発見できた」

「街全体が一体となって盛り上がっていた」

など多くの嬉しい声が寄せられ、地域活性化イベントとして大きな反響を呼びました。

そして本年度、第2回目の開催が正式決定しました。

本イベントは「食 × 光 × 街」をテーマに、池袋の飲食店・企業・地域団体・来場者が一体となり、池袋の魅力を発信する地域密着型グルメフェスです。

本年度は昨年以上の規模と内容を目指します。

- 飲食店ブース 約50店舗 １店舗につき本気の１皿のみを提供- 著名アーティストによるステージ企画- ライブアート企画- 子ども向け体験企画- ゴミ0フェス- 協賛者によるカラフルな提灯の飾り付け

など、好評だった取り組みは継続し、

- 企業協賛ブース- 池袋グルメフェス本の発刊

といった、新たな企画も予定しています。

また現在、著名アーティストや出演者も続々と決定しており、昨年を超える来場者数と地域経済効果が見込まれています。

ぜひ「第2回 池袋ウエストグルメパーク2026」にご期待ください。

募集内容

6月28日（日）より下記の募集を開始いたします。

■ 飲食店ブース出店募集

池袋の飲食店の皆さまを対象に出店を募集いたします。（店舗の所在地住所が「池袋」であることが出店条件となります）

締め切り：7月21日（火）

■ 提灯協賛募集

個人または企業からの、会場を彩る提灯装飾へのご協賛を募集いたします。個人名、企業名や店舗名を掲出し、池袋の夜空を照らす地域応援企画です。

締め切り：8月31日（月）

■ 協賛ブース募集

企業・団体によるPRブース、体験ブースの出展企業を募集いたします。

締め切り：7月31日（金）

各募集の募集要項・詳細につきましては以下の公式ホームページをご覧ください。

募集要項・詳細はこちら :https://iwgp-gourmet.com/

池袋を代表する秋の風物詩を目指し、実行委員一同準備を進めております。

今年も池袋の街を共に盛り上げていただける皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

PR動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yRDE_EDUh2k ]

イベント概要

第２回 池袋ウエストグルメパーク2026

日時／2026年11月7日（土）11：00～20：00、11月8日（日）11：00～19：00 雨天決行

場所／池袋西口公園グローバルリング

主催／IKBグルメ実行委員会（旧名称：IWグルメ実行委員会）

【公式サイト】

https://iwgp-gourmet.com/

【公式インスタアカウント】

https://www.instagram.com/ikebukuro_west_gourmet

【公式Ｘアカウント】

https://x.com/ikbwest_gourmet?s=11&t=YJxlcQBhEwRAae_pnzHl7Q(https://x.com/ikbwest_gourmet?s=11&t=YJxlcQBhEwRAae_pnzHl7Q)

【公式Facebookアカウント】

https://www.facebook.com/share/19vqy9XYsm

【公式YouTube】

www.youtube.com/@池袋ウエストグルメパーク(https://www.youtube.com/@%E6%B1%A0%E8%A2%8B%E3%82%A6%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF)

お問い合わせ先

IKBグルメ実行委員会

info@iwgp-gourmet.com

03-6914-2421（TEL&FAX）