【coca】大人気アイテムが奇跡の復刻！一度穿いたら抜け出せない“沼る肌触り”とろみフレアスカートが今夏再登場！同素材のワイドパンツも同時展開。

株式会社adapt retailing

大人のためのファストファッションブランド「coca（コカ）」を運営する株式会社adapt retailingは、は、かつて多くのお客様からご好評をいただいた名品「とろみフレアスカート」を、今夏のトレンドに合わせて復刻し、公式オンラインストアおよび全国の店舗にて販売を開始いたしました。さらに、同素材を使用した「とろみワイドパンツ」も同時にラインナップいたします。

とろみフレアスカート

肌触りにこだわったとろみのあるストレッチ生地は、≪上品なのにリラックスできる≫ 新感覚で、ずっと穿いていたくなる程くせになる心地良さ。

肌に吸い付くような心地いい「とろみ感」がありながら、とにかくよく伸びる優れた伸縮性。

美しいシルエットをキープしつつ、体の動きに合わせて驚くほどスムーズに伸び縮みします。

便利な両サイドポケット付き、ウエストゴム仕様に仕上げているので、お出かけから旅行、お家でのリラックスタイムまでノンストレスで過ごせます。

商品ページ :https://cocacoca.jp/products/46-260241001-04?utm_source=prtimes&utm_medium=20260628

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=L7XkOg4oxSQ ]

■ 商品開発の背景・コンセプト

実は以前、知る人ぞ知る大人気アイテムだった「とろみフレアスカート」が、今夏ついに帰ってきました。 復刻にあたり、最も注力したのが「とにかく肌触りにこだわった生地」です。ベーシックでデイリーに使える定番色から、夏の気分を盛り上げてくれる鮮やかなカラーまでを取り揃え、ジメジメとした日本の夏でもさらっと軽やかに、そして美しく穿きこなせる、まさに“一度穿いたら沼る”一着が完成いたしました。

■ 商品の特徴

1.極上の「とろみ感」と優れた伸縮性

レーヨンを98%使用することで、しっとりとした柔らかさと、上品な落ち感を高いレベルで両立させました。横に広がらずストンと落ちる絶妙なシルエットが、気になるボディラインを自然にカバーします。さらに、高いストレッチ性（伸縮性）も備えているため、1日中アクティブに動いても締め付け感がなく、お出かけからお家でのリラックスタイムまでノンストレスで過ごせる仕様です。

2.動くたびに綺麗に揺れる、上品なフレアシルエット

生地の特性を最大限に活かし、広がりすぎず、下半身をすっきりと見せる美しい落ち感のフレアラインを設計。歩くたびに、軽やかで上品なドレープ（美しい陰影）が生まれます。

3.夏の気分を盛り上げる充実のカラー展開

豊富な6色展開。デイリーにヘビロテできるベーシックで使えるカラーはもちろん、夏のコーディネートの主役になる、気分を盛り上げてくれるようなカラーまで豊富にご用意いたしました。

■ 商品概要

商品名：とろみフレアスカート

商品番号：46-260241001-04

価格：\1,990 (税込)

カラー展開：Brown/Gray/Black/Blue/Khaki/Border

サイズ展開：M/L

販売チャネル：coca公式オンラインストア・ECモール、および全国のcoca実店舗

同素材の「とろみワイドパンツ」も登場！

スカートの“沼る肌触り”はそのままに、よりアクティブに動けるワイドパンツタイプ。

優れたストレッチ性と、ストンとした落ち感のある素材のおかげで、ゆったり穿けるのにシルエットが驚くほどきれいにキマります。

ちょっとした小物を入れるのに便利なポケット付きなのも嬉しいポイントです。

商品番号：46-260241002-04

カラー展開：Charcoal/Black/Green/A（タイダイ柄）

サイズ展開：S/M/L

商品ページ :https://cocacoca.jp/products/46-260241002-04?utm_source=prtimes&utm_medium=20260628[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=62gGkdYqSHw ]

■ ブランドについて：「coca（コカ）」

「EVERYDAY CLOTHING」をブランドコンセプトとする、日本発のアパレルブランド。

ちょうどいいトレンドとちょうどいい機能を、ちょうどいい価格ですべての人の毎日に。

レディース・メンズ・ユース・キッズの4カテゴリーで幅広いアイテムを展開しています。

公式サイトはこちら :https://cocacoca.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260622日本公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/coca_official_jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260622グローバル公式Instagramはこちら :https://www.instagram.com/coca_global/?utm_source=prtimes&utm_medium=20260622

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名：株式会社adapt retailing

担当部署：coca PR部

Email：pr@coca.inc