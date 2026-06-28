2026/27シーズン トップチーム体制(6月28日現在)のお知らせ
株式会社横浜フリエスポーツクラブ
※6月28日現在
※6月28日現在
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/44505/table/144_1_6410d6464a82ffa032afa1211680a0fc.jpg?v=202606281251 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/44505/table/144_2_b54c83a0b294fe93a01ee14eb6375f30.jpg?v=202606281251 ]
※本リストは2026年6月28日現在の状況に基づきます。
2026/27シーズンにおける、現時点(6月28日現在)の横浜FCトップチーム体制をお知らせいたします。
2026/27シーズントップチーム体制
※6月28日現在
※6月28日現在
スタッフ一覧
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/44505/table/144_1_6410d6464a82ffa032afa1211680a0fc.jpg?v=202606281251 ]
選手一覧
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/44505/table/144_2_b54c83a0b294fe93a01ee14eb6375f30.jpg?v=202606281251 ]
※ヤクブ スウォビィク選手は契約交渉中のため、去就が決まり次第横浜FC公式サイトにて発表いたします。
※本リストは2026年6月28日現在の状況に基づきます。
今後も登録ウインドー期間内(～9月16日)においては、追加・変更等の変動が生じる場合がございます。