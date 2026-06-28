Toi Toi Toi、自己肯定爆上げソング「えくぼにトイッ！」配信リリース

アソビシステム株式会社

発起人・朝倉未来のもと、新しい未来のテレビ「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組『Dark Idol』より誕生したアイドルグループToi Toi Toiが、12thデジタルシングル「えくぼにトイッ！」を2026年6月28日（日）に配信リリースした。

5月に開催されたデビュー1周年ライブ『Toi Toi Toi 1st ANNIVERSARY LIVE ～Re:solution～』で初披露された本作は、「笑顔」と「おまじない」をキーワードにした、キャッチーなメロディと参加型の振り付けが特徴的なポップチューン。さまざまな試練を乗り越えてきた彼女たちの明るさとポジティブさを詰め込んだ、思わず笑顔になれる一曲となっている。

また、本楽曲のライブ映像が本日公開された。是非、Toi Toi Toiの“えくぼ”という笑顔の落とし穴にハマってほしい。

＜楽曲リリース概要＞

Toi Toi Toi 12th Digital Single「えくぼにトイッ！」

配信日：2026年6月28日（日）

配信URL：https://peakspot.lnk.to/Ekubo_ni_toi

【LIVE映像】Toi Toi Toi「えくぼにトイッ！」 ｜1st ANNIVERSARY LIVE Re:solution

URL：https://youtu.be/nVqHjhSDkUA



＜Toi Toi Toi Profile＞

発起人・朝倉未来のもと、新しい未来のテレビ「ABEMA」とアソビシステムが手掛けたガールズグループオーディション番組「Dark Idol」より誕生したアイドルグループ。2025年4月4日、「ッスッゴイライブ」にてステージデビューを果たし、同年4月30日にはアソビシステムのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に2ndグループとして加入。2026年1月5日より、新メンバーとして萩田こころ、山田せいあを迎え、8人体制の新体制で活動を開始。

グループ名のToi Toi Toiは「大丈夫、上手くいくよ」という相手の幸せを願うドイツのおまじないから命名。「Be Alright」をコンセプトに活動をしていく。

Official website：https://toitoitoi.asobisystem.com/

X：https://x.com/toitoitoi_staff

Instagram：https://www.instagram.com/toitoitoi__official/

YouTube：https://www.youtube.com/@toitoitoi__official

TikTok：https://www.tiktok.com/@toitoitoi__official