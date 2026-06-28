竹中直人がゲストに登場！『木村拓哉 Flow』

株式会社エフエム東京

木村拓哉がパーソナリティをつとめるレギュラー番組『木村拓哉 Flow』（毎週日曜11時30分～11時55分 TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局で放送）では、2026年7月5日・12日・19日・26日（日）の4週に渡り、俳優・映画監督・ミュージシャンとして第一線で異彩を放ち続ける竹中直人を迎えます。賑やかで濃密なトークセッションを、どうぞご期待ください！

『木村拓哉 Flow』 2026年7月のマンスリーゲストは、俳優・映画監督・ミュージシャンとして活躍する竹中直人。ドラマ『GOOD LUCK!!』での共演から23年。当時46歳だった竹中と30歳だった木村が、今だからこそ語れる当時の思い出から現在の活動に至るまで、たっぷりトークしていく1か月です。

美大時代に没頭した映画制作、素人コメディアンとしてのブレイクから、劇団入団、大河ドラマ『秀吉』の主演まで、竹中が唯一無二のキャリアを築き上げてきた軌跡に迫ります。さらに、モノマネを交えた昭和の大物俳優とのエピソードや忌野清志郎などミュージシャンとの交流、8月公開の出演映画『ゴースト・オブ・ウエノ』に関する話題も。竹中・木村それぞれが語る「独自の俳優論」や、竹中にとっての「人生の1曲」など、Flowならではのトークも必聴です！

【番組概要】

◇タイトル： 『木村拓哉 Flow』

◇放送局 ： TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット

◇放送時間： 毎週日曜日 11:30-11:55

◇パーソナリティ： 木村拓哉

◇提供： 三菱UFJ銀行、ECC

◇内容： 木村拓哉が、親交のある様々な方々をゲストに迎えながら、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの方が持つ内に秘めた魅力や強さに迫る番組。番組タイトルにもなっている「Flow」とは、木村拓哉が愛してやまないサーフィンにまつわる単語で「しなやかに波に乗る」ことを意味します。

◇番組HP： https://www.tfm.co.jp/flow/