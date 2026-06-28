若槻千夏、婚活デートにおける男性の正解を断言！恋に余裕を見せていた25歳モデル・オダミユがまさかの涙…順風満帆な恋に訪れた“衝撃の急展開”とは？｜『ガールオアレディ3』第3話

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、20代女性の“ガール”と30代女性の“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げるオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』#3を、本日2026年6月28日（日）夜9時より無料放送いたします。

■『ガールオアレディ3』とは

本番組は、20代“ガール”と30代“レディ”が真剣勝負の婚活バトルを繰り広げ、「“付き合う”と“結婚”の違いは？」「顔・年収・性格…結婚で一番大事な条件は？」など、建前を脱ぎ捨てた剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショーです。過去シーズンでは、「結婚についてリアルに考えさせられる番組」として共感の声が多数寄せられ、20～30代女性を中心に大きな話題を呼びました。参加者には、総フォロワー数400万人を誇る※人気YouTuberや、過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバー、総額1000万円の整形を公表している美容クリニック経営者など、個性豊かな面々が集結しています。

■若槻千夏、婚活デートにおける男性の正解を断言「昨日と同じ人を選ぶのが…」

2026年6月28日（日）夜9時より放送の第3話では、女性が考えた理想のデートプランをもとに、男性が意中の女性を選んで向かうという運命のデートタイムの模様が明らかに。これまでのアプローチを経て、男性陣の恋の矢印がどこへ向かうのかに注目が集まる中、スタジオMC陣は男性の立ち回りについて徹底討論。藤森慎吾が「昨日デートに行った女性ともう一度行くのかどうかが注目」と切り出すと、アン ミカは「昨日夜呼んでくれたのに、違う人に行ったら一気に冷める」とシビアな女性心理を代弁します。これには恋愛リアリティーショー好きの若槻千夏も激しく同意し、「男の人は『違う人もちょっと見てみよう』ってケースが結構ある。でもここは一旦昨日と同じ人がベストであり、選ぶべきマナー」と、婚活における男性の的確なデート攻略法を熱弁。果たして男性陣は若槻が口にした攻略法通りの振る舞いができるのか…？一瞬も目が離せない恋の駆け引きがさらに加速していきます。

■「結構好きだったんだなって思う」恋に余裕を見せていた25歳モデル・オダミユがまさかの涙！

順風満帆な恋に訪れた“衝撃の急展開”とは？

一方、初日から意中のメイクアップアーティスト・レイに対して「待ち受け画面をお揃いにする」「手紙を書く」などの大胆なアプローチを仕掛けていた25歳ガールのモデル・オダミユ。自信に満ち溢れていた彼女でしたが、第3話にてまさかの展開が訪れ「ちょっと信じられない」と激しく動揺。その後、「こんなに悲しいってことは、もう結構好きだったんだなと思う。会いたい」と思わず涙を浮かべます。順風満帆に見えたオダミユの恋が予期せぬ急ブレーキを迎える中、他の女性メンバーにもさらなる波乱が襲いかかります。

女性たちの計算尽くのアプローチと、ふいに溢れ出す婚活のリアルな涙。一筋縄ではいかない大人の恋の駆け引きが加速する『ガールオアレディ3』第3話は、2026年6月28日（日）夜9時より「ABEMA」にて放送です。ぜひご期待ください。

■「ABEMA」『ガールオアレディ3』 概要

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1849

#3配信日時：2026年6月28日（日）夜9時～

#3放送URL：https://abema.go.link/sApJ6

【スタジオMC】

アン ミカ、若槻千夏、藤森慎吾、平祐奈

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/