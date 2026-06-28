株式会社AN・夏の不調を内側からリセット！アロマショップNature×整体院ユーテラス特別コラボ『女性のためのヨガ×内臓整体』ワークショップ

開催の背景

株式会社AN整体院ユーテラス様との特別コラボ『夏に向けた美ボディづくり～女性のためのヨガ×内臓整体』ワークショップ イメージ

アロマショップ「Nature（ナチュール）高田馬場」（本社：東京都新宿区、代表取締役：深澤かおり）は、2026年7月12日（日）、『夏に向けた美ボディづくり～女性のためのヨガ×内臓整体』を開催いたします。寒暖差や冷房による冷えが気になる時季、自律神経やホルモンバランスなどの不調に悩む女性に向け、ヨガイベントを開催します。

当イベントは整体院ユーテラス様とのコラボ企画。

ヨガと内臓整体を掛け合わせることで、内側から身体を整えます。また、健康的で美しい身体作りのために、セルフメディケーションや腸活に関する講義も実施いたします。

アロマやオーガニックプロダクトを取り入れた内面からの「丁寧な暮らし」を提案するNatureと、「健やかな命の誕生と成長」をコンセプトに、不妊・妊活サポートから産前産後ケアまで、女性のライフステージに寄り添った本質的な体質改善を提案するユーテラスが、セルフメディケーションやウェルビーイングな毎日をサポートします。

本イベントの特長

整体院ユーテラス様との特別コラボ『夏に向けた美ボディづくり～女性のためのヨガ×内臓整体』ワークショップ イメージ

ヨガ×内臓整体の相乗効果： 身体の外側（ヨガ）と内側（内臓整体）の両面からアプローチし、根本的な体質改善を目指します。

一生モノの知識が身につく講義： 健康的で美しい身体作りのために、今日から実践できる「セルフメディケーション」や「腸活」に関する専門的な知識をお伝えします。

女性のライフステージに寄り添うプロフェッショナルな講師陣： 妊活・産前産後ケアの専門家である整体師と、経験豊富なバイリンガルヨガインストラクターが丁寧に指導します。

開催概要

開催日時：2026年7月12日（日）15:00～16:45(14:45～受付)

場所： in the house / Mejiro “Attic”

住所： 東京都豊島区目白3-1-34 2F

マップ：https://maps.app.goo.gl/p4fcaxkDDpkfHAFw6?g_st=ac

参加料金： 3,000円

申込はこちら：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexoN9HlyP_DaCgKkst-dyALQNG80b7gtvjlr88_gARjDjsTg/viewform?usp=send_form

講師紹介

清水 真人（しみず まさと）氏■清水 真人（しみず まさと）

「本質改善」整体院 ユーテラス院長。

日本妊活協会講師として、全国の治療家200名以上に子宝整体を指導。マタニティ・逆子ケアの専門家として特別講師も務める。

書籍『産前産後の母体を整える神ワザ院10選』に掲載。46歳での妊娠、AMH0.06から2ヶ月で妊娠、妊娠37週の逆子改善など、サポート実績多数。

マリノ結花里（まりの ゆかり）氏■マリノ結花里（まりの ゆかり）

バイリンガルヨガインストラクター。

国際教養大学卒業後、英語教育学修士を取得。大手ヨガスタジオ、スポーツジム、医療機関などでヨガを指導。現在は妊活・産前産後・マタニティ・キッズ専門のヨガ講師として活動し、「本質改善」整体院ユーテラスの妊活・マタニティヨガ監修講師も務める。一児の母として、親子に寄り添うヨガを届けている。

団体・企業概要

■ 「本質改善」整体院 ユーテラス 高田馬場

「健やかな命の誕生と成長」をコンセプトに、不妊・妊活サポートから産前産後ケアまで、女性のライフステージに寄り添った本質的な体質改善を提案します。

細胞の観点から「栄養・内臓・脳・ホルモン・循環」の5つを整え、妊娠しやすい身体作りをトータルサポート。バキバキしない非常にソフトな施術が特徴で、赤ちゃんや妊婦さんも安心して受けていただけます。一人ひとりの悩みに真摯に向き合い、心身ともに健やかな毎日へと導きます。

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目28-3 工新ビル703

TEL：03-6555-2968

URL：https://uterus-seitai.com

■ Nature -ナチュール アロマ&ギフトショップ 新宿高田馬場について

Nature -ナチュール アロマ&ギフトショップ 新宿高田馬場店内イメージ

「アロマとていねいな暮らし」がコンセプトのセレクトショップで、お客様やお客様の大切な人だけでなく地球や生産者に至るまで、美しく健康的なライフスタイルを提案します。

お客様に最適な香りをご提案できるよう、全スタッフがアロマの専門資格「アロマオイル士」を取得しています。「香り選びに不安がある」「初めてで分からない」という方も、どうぞ安心してご来店ください。専門知識と温かい接客で、心地よい時間をご提供いたします。

住所：〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目31-8 ダイカンプラザ2F

TEL：03-6323-3991

URL：https://nature-ethical-store.com

■ 株式会社AN（アン）について

株式会社ANは2018年に設立後、「個人の可能性を広げ、価値観でつながるコミュニティと仕事・事業をつくること」を企業ミッションとし、新宿にてビストロ経営、日用品、雑貨品の販売及び卸売・美容室の経営を行っています。SDGsへの取り組みを始め、体に優しいナチュラルワインと医食同源の沖縄料理のビストロや、エシカルな日用品を取り扱うセレクトショップなどを通じて、みんなが自由にやりたい仕事を持ちその人なりのライフスタイルが叶う『AN-NORMAL（アンノーマル）』をつくっていく活動に日々取り組んでいます。

会社名：株式会社AN

所在地：東京都新宿区大久保1-10-22

設立：2018年2月15日

代表者：向山かおり

（経歴・日常ブログ：https://note.com/ethical10819）

コーポレートサイト：http://an-k.co.jp/home/

取扱い業種：飲食店・ビストロ経営、日用品、雑貨品の販売及び卸売・美容室の経営