【新サービス】ホテルのフロント業務をAIで無人化・省力化。宿泊施設向け「もしもしAI」の提供を開始

株式会社エクサテックもしもしAI ホテル業務

音声AIサービス「もしもしAI」（URL: https://mosimosi-ai.jp/ ）は、ホテル・旅館などの宿泊施設向けに、AIが利用客からの電話対応や館内案内を24時間365日体制・多言語で自動で行う特化型ソリューションの提供を開始いたしました。

本サービスにより、チェックイン・アウト時間の確認や駐車場案内といった定型的な問い合わせ対応をAIに任せることで、フロントスタッフの業務負担を大幅に軽減します。慢性的な人手不足の解消と、目の前のお客様への接客品質（おもてなし）向上を同時に実現します。

■ ホテル・宿泊業界が抱える電話応対の課題

観光需要が急回復しインバウンド客が増加する一方で、宿泊業界では深刻な人材不足が課題となっています。

- フロント業務の圧迫: チェックイン等の混雑時に電話が鳴り続け、目の前のお客様をお待たせしてしまうことで顧客満足度が低下している。- 定型的な問い合わせの多さ: 「Wi-Fiのパスワード」「大浴場の利用時間」「近くのコンビニ」など、館内案内や周辺施設に関する簡単な質問に工数を取られている。- 深夜帯・多言語対応の負担: ナイトスタッフの確保が難しく、かつ外国人観光客からの英語や中国語での問い合わせにスムーズに対応できる人材が不足している。

■ 「もしもしAI」ホテル・宿泊施設向け機能の特徴

施設の運用ルールに合わせて、AIがホテルのコンシェルジュとして24時間活躍します。

- 館内案内・FAQの完全自動応答 「チェックアウト時間を延長したい」「駐車場の場所は？」など、よくある質問に対しAIが自動で回答します。事前に施設の情報を学習させることで、的確かつ自然な会話でゲストの疑問を即座に解決します。- 多言語対応（インバウンド対策） 英語、中国語をはじめとする多言語での音声対応を標準搭載。海外からのお客様からの予約確認や道案内にも、語学スキルを持つスタッフを配置することなく、24時間AIがスムーズに対応します。- 予約・キャンセルの一次受付と連携 電話での宿泊予約やキャンセルの申し出に対し、AIが「宿泊希望日」「人数」「お名前」を自動でヒアリングし、テキスト化してフロントの管理システムやメールへ即時通知します。聞き間違いによるトラブルも防止できます。- 緊急時のシームレスな有人転送 「体調が悪くなった」「部屋の設備が壊れている」など、AIが緊急性や個別対応が必要と判断した場合は、ヒアリングした内容を保持したまま、即座にフロントスタッフやバックオフィスへ電話を転送します。

■ 客室からの内線・外線の両方に対応可能

既存のPBX（構内交換機）と連携し、外からのかけ合わせだけでなく、客室からのフロント直通電話（内線）をAIが一次受けすることも可能です。OpenAI Realtime APIの活用により、機械的な音声ではない「おもてなし」にふさわしい自然な会話を提供します。

■ リリース記念：宿泊施設向け デモトーク無料作成キャンペーン

本リリースを記念し、各施設様の館内案内や周辺情報に基づいたデモトーク（AIとの会話スクリプト）を無料で作成いたします。「本当にうちのホテルのルールをAIが案内できるのか」といった疑問にお答えするため、実際の会話精度をご体感いただけます。公式サイトのフォームよりお気軽にご相談ください。

■ 本件に関するお問い合わせ先・関連URL

もしもしAI

サービス概要: https://mosimosi-ai.jp/

ホテル・宿泊施設向け詳細: https://mosimosi-ai.jp/industries/hotel

デモトークお申し込み: https://mosimosi-ai.jp/contact