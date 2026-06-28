【FC大阪】梅田陸空選手 期限付き移籍加入のお知らせ

株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪では、ベガルタ仙台より梅田陸空選手が期限付き移籍加入することとなりましたのでお知らせいたします。

期限付き移籍期間は2026/27シーズン終了までとなり、契約により、期限付き移籍期間中はベガルタ仙台と対戦するすべての公式戦に出場できません。

【梅田陸空選手 プロフィール】

名前：

梅田 陸空（UMEDA Riku）

ポジション：

GK

生年月日：

2000/10/27（25歳）

出身地：

大阪府

身長/体重：

187cm/83kg

経歴：

2013-2015 箕面市立第四中学校

2016-2018 大阪学院大学高校

2019-2022 大阪学院大学

2023-2025 ベガルタ仙台

2026- FC琉球（期限付き移籍）

明治安田百年構想リーグ：

1試合0得点

通算成績：

J2 1試合0得点、百年構想 1試合0得点、カップ戦 1試合0得点、天皇杯 1試合0得点

コメント：

FC大阪に関わるすべての皆さん、はじめまして。梅田陸空です。

このたび、ベガルタ仙台から期限付き移籍で加入することになりました。地元・大阪でプレーできることを嬉しく思うと同時に、FC大阪という素晴らしいクラブの一員として戦えることを大変光栄に思います。

学生時代にはFC大阪と何度も試合をさせていただきました。こうしてプロになった今、このクラブでプレーする機会をいただけたことに、不思議な縁を感じています。

プロになってから積み重ねてきた悔しさも、苦しさも、すべてをこの一年にぶつけます。この一年を、自分の人生をより良い方向へ導く一年にする覚悟でFC大阪に来ました。

J2昇格という目標を達成するために、ピッチ内では誰よりも熱く闘い、勝利のためにすべてを懸けます。そして、全力でサッカーを愉しみます。ピッチ外でも自分らしく全力で取り組み、FC大阪のために戦い抜きます。

熱い応援、そして共闘よろしくお願いします！

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大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。