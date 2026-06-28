Da-iCE　結成15周年を記念した完全撮りおろし写真集を発売！

株式会社 幻冬舎

ついに、待望の単独ドーム公演が決定したDa-iCE。結成15周年で、まさに”DOME PHASE”に突入した彼らの”いま”が堪能できる、写真集の発売が決定しました！

今作は、世界的に活躍するカメラマン・更井真理が、Da-iCE史上、最高にクールでホットな姿を200P以上にわたって撮りおろした超ビッグボリューム！！

どこまでも走り続ける5人の、飾らない熱量と、色褪せない遊び心が詰まっています。

ぜひ、初のドーム公演を控えたDa-iCEのほとばしる魅力を、本作で味わってみてください。

Da-iCE 15th Anniversary photobook『＋DOME PHASE』/ 撮影 更井真理 (C)幻冬舎

Da-iCE 15th Anniversary photobook『＋DOME PHASE』/ 撮影 更井真理 (C)幻冬舎Da-iCE 15th Anniversary photobook『＋DOME PHASE』/ 撮影 更井真理 (C)幻冬舎

＜仕様＞

A4変型／ソフトカバー／オールカラー／240頁予定

＜本体価格＞

5000円＋税10％

＜発売日＞

2026年９月6日(日)予定

＜初版限定＞

オリジナルメイキング動画つき（１分程度）

特典もたくさんご用意しました！ ぜひ、この機会をお見逃しなく！！

■セブンネット限定 特別限定カバー版(https://7net.omni7.jp/detail/1107722717)

→ここだけしか手に入らない特製カバー（集合カット）です。

※絶賛予約受付中

■タワーレコード限定 生写真１枚つき(https://tower.jp/item/8061414)

→ここだけでしか手に入らない、生写真（集合カット）がついてきます。

※絶賛予約受付中

それぞれ特典は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

また、Amazonは通常版限定の扱いとなります。

■Amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/434404634X)

→通常版

【プロフィール】

4オクターブのツインボーカルが魅力の5人組男性アーティスト「Da-iCE」。メンバーは、ボーカルの大野雄大・花村想太と、パフォーマーの工藤大輝・岩岡徹・和田颯の5人。2011年1月17日結成。渋谷の小さなクラブで活動をスタートし、年間100本以上のLIVEを実施。2014年1月にメジャーデビュー。2020年8月にレーベルをavex traxへ移籍。2020年11月に発売した「CITRUS」は、日本テレビ系日曜ドラマ「極主夫道」の主題歌となり、日本人男性ダンス＆ボーカルグループ史上初のサブスク1億回再生を突破し、2021年「第63回日本レコード大賞」を受賞。2022年は『スターマイン』が、MTV「Video Music Awards Japan 2022」において「MTV Breakthrough song」を受賞。さらに第64回日本レコード大賞「優秀作品賞」も受賞した。2024年リリースの『I wonder』では第66回日本レコード大賞「優秀作品賞」を受賞、「第75回NHK紅白歌合戦2024」に初出場を果たした。