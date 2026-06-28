【愛媛・松山】ホテルより快適・経済的！松山市のマンスリーマンションが夏前限定の特別価格！

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福社宅サービス(https://www.3pukusyataku.com/)（所在地：愛媛県松山市、代表取締役：中矢孝則）は、

2026年6月27日（土）～2026年7月26日（日）までの期間限定で、家具・家電付きマンスリーマンションを対象とした「サマースタート割引キャンペーン」を実施いたします。

キャンペーンイメージ写真

夏は、観光・帰省・長期出張・企業研修・住み替えなどに伴い、中長期滞在のニーズが高まるシーズンです。

一方で、ホテルは繁忙期を迎え宿泊料金が高騰する傾向にあり、長期利用では宿泊費が大きな負担となるケースも少なくありません。

そこで三福社宅サービスでは、家具・家電・Wi-Fi・生活備品を完備したマンスリーマンションを、通常賃料より10％～最大30％割引となる期間限定の特別価格でご提供いたします。

対象物件は、松山市内の駅近や市街地、生活利便性の高い人気エリアを中心にご用意しております。家具・家電はもちろん、生活に必要な備品やWi-Fiも完備しているため、身軽な荷物で最短即日から快適な生活をスタートできます。

特に、

・ホテルでは部屋が手狭で長期滞在には不便と感じている方

・企業研修や長期出張で一定期間の住まいをお探しの方

・転勤や住み替えに伴う仮住まいをご検討中の方

・帰省やリフォーム期間中の一時的なお住まいをお探しの方

など、法人・個人を問わず幅広いお客様におすすめのキャンペーンです。

また、電子契約にも対応しているため、県外からでも来店不要でスムーズにお申し込み・ご契約いただけます。

この夏は、お得で快適なマンスリーマンションで、新しい滞在スタイルをぜひご体感ください。

◆賃料10％～30％割引キャンペーン概要

対象期間：2026年6月27日（土）～2026年7月26日（日）の期間にご入居の方限定

特典内容：賃料を通常より10～30％割引

対象物件：下記１６件人気エリア対象（先着順です！お問合せお待ちしてます！）

【10%割引】

・Ｓマンスリー松山市駅東【ペット可】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=174210)

・Ｓマンスリー柳井町【Ａタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=172822)

・Ｓマンスリー久米駅前II３Ｆ(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=181456)

・Ｓマンスリー松山中央公園(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=155584)

・Ｓマンスリー松山市駅南II(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=181605)

・Ｓマンスリー美沢II(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=181466)

・Ｓマンスリー南松山病院(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=151947)

【20％割引】

・Ｓマンスリーマンスリー美沢(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=135972)

・Ｓマンスリー久米駅前II４Ｆ(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=173003)

・Ｓマンスリー石手川公園駅前【Ａタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=144381)

・Ｓマンスリー南斎院II(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=181453)

【30％割引】

・Ｓマンスリー松山空港(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=136740)

・Ｓマンスリー南斎院(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=173021)

・Ｓマンスリー松山コミュニティセンター前(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=179225)

・Ｓマンスリー枝松(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=21856)

・Ｓマンスリー城北III(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=166533)

◆ 三福社宅サービスのSマンスリー割引適用条件

Ｓマンスリー柳井町【Ａタイプ】（左上） Ｓマンスリー城北III（右上） Ｓマンスリー松山中央公園（右下） Ｓマンスリー松山市駅南II（左下）

・2026年7月26日（日）までにご入居される方に限ります。

・退去時に著しい汚損・破損がある場合、割引分をご請求する場合がございます。

・他の割引キャンペーンとの併用はできません。

・ご契約は空室状況により先着順となります。

・本キャンペーンは2026年7月末までの賃料が対象となります。

・2026年8月1日（土）以降は通常賃料となります。

本キャンペーンのポイント

✦ 物件多数の大幅値引き

✦ シーズンオフ特別価格

✦ 最大30％割引の大幅値下げ

✦ 松山市内人気エリア多数

✦ 家具・家電完備で即入居可能

【マンスリーマンションについて】

物件の詳細・検索はこちら

・グッドマンスリー

https://www.good-monthly.com/company/ehime/search/list.html?gyousha_hex=1c0b

・ウィークリー＆マンスリー

https://weeklyandmonthly.com/srchcompany/dtl_132/



ご利用方法

1. 弊社より申込URL送付

2. 申込登録

3. 入居審査

4. 電子契約書署名・ご入金

5. 入居開始当日より利用可能

ご予約はコチラから :https://www.3pukusyataku.com/inquiry/

【会社概要】

株式会社三福社宅サービス

代表取締役：中矢孝則

所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-1

公式HP：https://www.3pukusyataku.com/

TEL：0120-998-623（マンスリー課：089-915-2233）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福社宅サービス マンスリー課

TEL：0120-998-623（直通：089-915-2233）