【愛媛・松山】ホテルより快適・経済的！松山市のマンスリーマンションが夏前限定の特別価格！
株式会社三福社宅サービス(https://www.3pukusyataku.com/)（所在地：愛媛県松山市、代表取締役：中矢孝則）は、
2026年6月27日（土）～2026年7月26日（日）までの期間限定で、家具・家電付きマンスリーマンションを対象とした「サマースタート割引キャンペーン」を実施いたします。
キャンペーンイメージ写真
夏は、観光・帰省・長期出張・企業研修・住み替えなどに伴い、中長期滞在のニーズが高まるシーズンです。
一方で、ホテルは繁忙期を迎え宿泊料金が高騰する傾向にあり、長期利用では宿泊費が大きな負担となるケースも少なくありません。
そこで三福社宅サービスでは、家具・家電・Wi-Fi・生活備品を完備したマンスリーマンションを、通常賃料より10％～最大30％割引となる期間限定の特別価格でご提供いたします。
対象物件は、松山市内の駅近や市街地、生活利便性の高い人気エリアを中心にご用意しております。家具・家電はもちろん、生活に必要な備品やWi-Fiも完備しているため、身軽な荷物で最短即日から快適な生活をスタートできます。
特に、
・ホテルでは部屋が手狭で長期滞在には不便と感じている方
・企業研修や長期出張で一定期間の住まいをお探しの方
・転勤や住み替えに伴う仮住まいをご検討中の方
・帰省やリフォーム期間中の一時的なお住まいをお探しの方
など、法人・個人を問わず幅広いお客様におすすめのキャンペーンです。
また、電子契約にも対応しているため、県外からでも来店不要でスムーズにお申し込み・ご契約いただけます。
この夏は、お得で快適なマンスリーマンションで、新しい滞在スタイルをぜひご体感ください。
◆賃料10％～30％割引キャンペーン概要
対象期間：2026年6月27日（土）～2026年7月26日（日）の期間にご入居の方限定
特典内容：賃料を通常より10～30％割引
対象物件：下記１６件人気エリア対象（先着順です！お問合せお待ちしてます！）
【10%割引】
・Ｓマンスリー松山市駅東【ペット可】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=174210)
・Ｓマンスリー柳井町【Ａタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=172822)
・Ｓマンスリー久米駅前II３Ｆ(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=181456)
・Ｓマンスリー松山中央公園(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=155584)
・Ｓマンスリー松山市駅南II(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=181605)
・Ｓマンスリー美沢II(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=181466)
・Ｓマンスリー南松山病院(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=151947)
【20％割引】
・Ｓマンスリーマンスリー美沢(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=135972)
・Ｓマンスリー久米駅前II４Ｆ(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=173003)
・Ｓマンスリー石手川公園駅前【Ａタイプ】(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=144381)
・Ｓマンスリー南斎院II(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=181453)
【30％割引】
・Ｓマンスリー松山空港(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=136740)
・Ｓマンスリー南斎院(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=173021)
・Ｓマンスリー松山コミュニティセンター前(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=179225)
・Ｓマンスリー枝松(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=21856)
・Ｓマンスリー城北III(https://www.good-monthly.com/detail/?bukken_no=166533)
Ｓマンスリー柳井町【Ａタイプ】（左上） Ｓマンスリー城北III（右上） Ｓマンスリー松山中央公園（右下） Ｓマンスリー松山市駅南II（左下）
◆ 三福社宅サービスのSマンスリー割引適用条件
・2026年7月26日（日）までにご入居される方に限ります。
・退去時に著しい汚損・破損がある場合、割引分をご請求する場合がございます。
・他の割引キャンペーンとの併用はできません。
・ご契約は空室状況により先着順となります。
・本キャンペーンは2026年7月末までの賃料が対象となります。
・2026年8月1日（土）以降は通常賃料となります。
本キャンペーンのポイント
✦ 物件多数の大幅値引き
✦ シーズンオフ特別価格
✦ 最大30％割引の大幅値下げ
✦ 松山市内人気エリア多数
✦ 家具・家電完備で即入居可能
【マンスリーマンションについて】
物件の詳細・検索はこちら
・グッドマンスリー
https://www.good-monthly.com/company/ehime/search/list.html?gyousha_hex=1c0b
・ウィークリー＆マンスリー
https://weeklyandmonthly.com/srchcompany/dtl_132/
ご利用方法
1. 弊社より申込URL送付
2. 申込登録
3. 入居審査
4. 電子契約書署名・ご入金
5. 入居開始当日より利用可能
ご予約はコチラから :
https://www.3pukusyataku.com/inquiry/
【会社概要】
株式会社三福社宅サービス
代表取締役：中矢孝則
所在地：愛媛県松山市中村2丁目1-1
公式HP：https://www.3pukusyataku.com/
TEL：0120-998-623（マンスリー課：089-915-2233）
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社三福社宅サービス マンスリー課
TEL：0120-998-623（直通：089-915-2233）