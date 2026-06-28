【埼玉県狭山市】公募展「第43回狭山市民展」を開催中！会期は6月30日（火曜日）まで

狭山市役所

2026年6月26日(金)～30日(火)までの５日間、狭山市市民交流センター（狭山市入間川1-3-1）で、狭山市公民館連絡協議会（会長 村上和慎）が「第43回狭山市民展」を開催しています。この展示会は、市民文化のより一層の振興を図ることを目的に開催するもので、日本画・洋画・書・彫刻・工芸・写真の6部門に応募のあった166点の公募作品を展示します。

昨年6月に開催された第50回全日本愛瓢会(あいひょうかい)展示会で、文部科学大臣賞を受賞したひょうたん作家の作品など、作者の思いが込められた力作のほか、会場１階コミュニティホールに狭山市美術家協会による大型のF50号(1167mm × 910mm)の絵画6点を特別展示します。そして、6月28日(日)13時から、狭山市美術家協会による絵画の作品解説を行います。単に眺めるだけでは気づけない細部の技法や、隠されたストーリーなど、作者の思いや作品の背景、鑑賞のヒントを知ることができます。

https://www.city.sayama.saitama.jp/manabu/bunkageijutsu/2026siminten.html

会期内容

期間

2026年6月26日(金)から6月30日(火)まで

時間

9時30分から16時まで(最終入場は終了時間20分前まで)

※6月26日(金曜日)と27日(土曜日)は19時、6月30日(火)は12時まで

会場

狭山市市民交流センター(狭山市入間川1-3-1) 1階コミュニティホール、3階各展示スペース

解説

6月28日(日曜日)13時から、1階コミュニティホールで狭山市美術家協会による作品解説を行います

主催

狭山市教育委員会、狭山市公民館連絡協議会

協力

狭山市写真連盟・狭山市美術家協会・狭山市民美術協会

問い合わせ

中央公民館 04-2952-2230

配信元

狭山市役所 https://www.city.sayama.saitama.jp/index.html