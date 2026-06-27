【愛媛・松山】福祉と不動産をつなぐ、障がい者住まい支援サービスを開始

■障がい者住まい支援

株式会社三福ホールディングス

一般社団法人三福福祉事業団（愛媛県松山市）は、障がいのある方が安心して住まいを見つけ、新しい生活をスタートできるよう、「住まい探し支援サービス」を開始いたします。

障がいのある方が賃貸住宅を探す際には、仕事・収入や保証人、障がいへの理解不足などを理由に入居が難しいケースも少なくありません。

三福福祉事業団では、福祉と不動産、それぞれの強みを活かし、利用者・ご家族・不動産会社・家主をつなぐ役割を担うことで、一人ひとりに合った住まい探しをサポートしてまいります。

既に、物件の選定に入っている障がい者の方もおり、日中の活動先も含めた、障がい支援に精通したサービスとして始動しています。

■三福グループだから実現できる、福祉・不動産・生活支援のワンストップサービス

三福福祉事業団は、不動産事業や生活関連サービスを展開する三福グループの一員です。

障がいのある方の住まい探しでは、「部屋が決まること」がゴールではなく、ご本人やご家族も新しい生活を安心してスタートできることが重要です。

三福グループでは、不動産事業との連携により住まい探しをサポートするとともに、株式会社三福快適生活が展開する家電レンタルサービスも活用し、冷蔵庫・洗濯機・電子レンジなど、新生活に必要な家具・家電の準備も支援することができます。

さらに、必要に応じて相談支援事業所や訪問看護、生活介護などの福祉サービスとも連携し、入居後の生活まで見据えた支援サービスを目指します。

■地域生活支援プラットフォームの実現を目指す

三福福祉事業団が目指すのは、住まい探しだけを支援するサービスではありません。

住まいは、新しい生活のスタート地点です。

住まい探しをきっかけに、不動産、生活支援、福祉、医療などが連携し、そして地域の福祉・医療資源と連携しながら、一人ひとりの暮らしを支える仕組みを少しずつ広げていきます。

将来的には、見守り支援や金銭管理、夜間の緊急対応なども含め、障がいのある方が安心して地域で暮らし続けられる「地域生活支援プラットフォーム」の実現を目指してまいります。

障がいのある方の「住まいが見つからない」という課題と、不動産業界が抱える空室・空き家の課題、そして地域社会が抱える見守りや支え合いの課題。それぞれを個別の問題として捉えるのではなく、一つの仕組みでつなぐことで、新たな価値を生み出せると考えています。

私たちはこれからも、地域にあるさまざまな課題を"つなぐ"ことで解決し、障がいの有無に関わらず、誰もが安心して暮らせる地域づくりに取り組んでまいります。

■お問い合わせ

法人情報

運営法人：一般社団法人 三福福祉事業団

代表理事：大原 聡

所在地：〒790-0964 松山市中村3丁目1-38

電話：089-934-6005 / fax:089-934-6035

運営施設：就労継続支援B型事業所 きらら三福、障がい者グループホーム きらら坊ちゃん