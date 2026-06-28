静岡県袋井市・森町でBBQを楽しもう!!

有限会社タケヤ

ピアゴ袋井店 7月10日(金)～8月9日(日)まで

ピアゴ森店 8月14日(金)～9月13日(日)まで

営業時間 17：00～21：00（L.O20:30）

「ゆっくり炉端BBQガーデン」は、 “ゆっくり” キャラクターをモチーフにした、家族でも楽しめるエンタメ型出張牡蠣小屋です。

３０種類を超える豊富なメニューは大人から子供まで楽しめる海鮮＆お肉のBBQ

瀬戸内産牡蠣、 赤穂産牡蠣、 石巻産牡蠣など各地で水揚げされた牡蠣を産地直送でお届け!! ゆっくり炉端焼き実行委員会 （080-7462-9338）

● ７月１０日、 ピアゴ袋井店 屋外駐車場 特設会場 （静岡県袋井市） にて期間限定オープン。

開催期間は、 ７月10日 （金） から８月９日 （日） まで ８月１４日

● ピアゴ森店 屋外駐車場 特設会場 （静岡県森町） にて期間限定オープン。

開催期間は、 ８月1４日 （金） から９月１３日 （日） まで

● 営業時間 １７：００～２１：００ （L.O． ２０：３０）

海鮮・お肉・ごはん・お菓子など３０種類を超える豊富なメニューをご用意しています。 中でも、 能登半島産のサザエ・房総半島産のホンビノス貝・青森産の北寄貝など味と産地にこだわった 厳選食品を炭火で食べることが出来ます。

来店するたびプレゼントがあるスタンプカードも御座います。

スタンプ５個ためると、非売品の伊勢海老をプレゼント!!

特選赤身の馬刺しも販売!!

一度は食べて頂きたい絶品です。

馬刺し専用のこだわり醤油も絶品です。

北海道仕込みのジンギスカンも販売!!

北海道の老店がタレからこだわり抜いた 絶品です。

■ゆっくり炉端BBQガーデン ピアゴ袋井店・ピアゴ森店に期間限定開催!!

【所在地】〒437- 0043静岡県袋井市新池字原川田1158番地1 ピアゴ袋井店

〒 437- 0213静岡県周智郡森町睦実字鳥喰2327番地1 ピアゴ森店

【連絡先】TEL 080-7462-9338

【開店日】袋井店 ２０２６年７月１０日（金）～８月９日（日）

森店 ２０２６年８月１４日（金）～９月１３日（日）

※荒天時は、開催を中止、一時停止する場合がございます。

【営業時間】17:00～21:00(l.o 20:30)

【公式チャンネル】YouTubeで開催地紹介やイベント情報を配信中

https://www.youtube.com/channel/UCrHq5JcbC4oMC2bfQiIkVIg