【大阪市プレミアム付商品券】物価高が続く今、もっとお得に外食を。大阪まるよしグループがお得になる夏の独自還元キャンペーンを開催｜2026年6月29日(月)～8月31日(月)
大阪市内17店舗の飲食店（焼肉12店舗、居酒屋3店舗、鉄板1店舗、鰻屋1店舗）を展開する株式会社MRホールディングス(本社:大阪市都島区/代表取締役:善元正樹)では、2026年6月29日(月)～8月31日(月)の期間中、大阪市プレミアム付商品券5,000円利用で500円券キャッシュバックキャンペーンを実施いたします。
【実質10％還元】大阪市プレミアム付商品券5,000円利用で500円券キャッシュバック！
まるよしグループ全17店舗（https://maruyoshi-seiniku.com）にて、大阪市プレミアム付商品券5,000円利用で500円券キャッシュバックキャンペーンを実施いたします。
※7月OPEN予定「大衆焼肉屋まるよし 京橋駅前店」のみ対象外となります。
当キャンペーンではご来店・お会計いただいたお客様を対象に、大阪市プレミアム付商品券でのお食事代5,000円（税込）利用につき500円分（税込）のまるよしプレミアムクーポン券をお渡しします。
この機会にぜひ、ご家族/ご友人の集まりやお食事にまるよしグループをご利用ください。
キャンペーン詳細
◆内容
大阪市プレミアム付商品券でのお食事代5,000円（税込）利用につき500円分（税込）の金券でキャッシュバックをいたします
※金券はキャッシュバック当日に利用することはできません。
◆配布期間
2026年6月29日(月)～8月31日(月)
※7月OPEN予定「大衆焼肉屋まるよし 京橋駅前店」のみ対象外となります。
◆利用期間
2026年9月1日(火)～10月31日(土)
◆対象店舗
焼肉ホルモンまるよし精肉店 全店舗
大衆酒場まるよし 全店舗
鉄板肉食堂まるよし 南森町店
鰻のまるよし 谷四店
和牛のまるよし 谷四店
【7月中旬OPEN予定】
大衆焼肉屋まるよし 京橋駅前店
2026年7月中旬、京橋駅前にまるよしの新業態、「大衆焼肉屋」がNEW OPEN！
◆所在地
大阪市都島区東野田町３丁目５－４
まるよしグループの各ブランドをご紹介！
◆焼肉ホルモンまるよし精肉店
国産牛がお手頃価格で味わえ、各席に卓上レモンサワーサーバーを設置した大阪府内に12店舗ある焼肉店です。
当店でも屈指の上肉がお城の器とお皿盛りから提供される「大阪城盛り」、大容量ボリュームでお得感抜群の「まるよし盛り」など、独自の安定したルートがあるからこそ可能な価格、培ってきた経験により最高の味とコスパを実現しています。
ホームページはこちら :
https://maruyoshi-seiniku.com/
◆大衆酒場まるよし
大阪市内に3店舗を展開する、まるよし発の大衆酒場＆大衆食堂！
名物は「どて串カツ」「肉屋の肉豆腐」「麻婆豆腐」の三大名物。
バリエーション豊かな料理とお酒をお手頃価格で楽しめる、昼夜問わず気軽に立ち寄れる地域密着型の大衆酒場＆大衆食堂です。
ホームページはこちら :
https://maruyoshi-seiniku.com/sakaba-tenmanbashi/
◆和牛のまるよし
まるよし精肉店直営、厳選和牛の焼肉店！
厳選仕入れした和牛を職人が手切りで仕込み、一番美味しい状態でご提供します。
ランチは、和牛重として、ディナーは、和牛焼肉本格コースとして、お値打ち価格で提供させて頂きます。
肉本来の旨さを味わって頂きたい、本物を楽しんで頂きたい、そんな想いで本気で創った和牛焼肉店です。
ホームページはこちら :
https://maruyoshi-seiniku.com/taniyon/
◆鉄板肉食堂まるよし
まるよし精肉店が本気でつくる鉄板肉食堂・肉酒場！
精肉・焼肉店で培った仕入力、肉料理の知見を活かし、 厳選した国産牛や旬野菜、海鮮など、上質な素材をお値打ち価格でお客様にご提供します。
ホームページはこちら :
https://maruyoshi-seiniku.com/minamimorimachi/
◆鰻のまるよし
谷町四丁目駅から徒歩1分に佇む、職人仕込みの鰻専門店！
厳選した国産うなぎを強火で香ばしく焼き上げ、飛騨高山の老舗醤油をブレンドした特製ダレで仕上げています。
厳選国産米とともに味わう、うな重・ひつまぶしをぜひご堪能ください。
ホームページはこちら :
https://unaginomaruyoshi.com/
店舗一覧
大衆焼肉屋まるよし 京橋駅前店 ※キャンペーン対象外
（7月オープン予定）
焼肉ホルモンまるよし精肉店 古川橋店
https://maruyoshi-seiniku.com/furukawabashi/
焼肉ホルモンまるよし精肉店 千林大宮店
https://maruyoshi-seiniku.com/senbayashi/
焼肉ホルモンまるよし精肉店 関目高殿店
https://maruyoshi-seiniku.com/sekime/
焼肉ホルモンまるよし精肉店 都島店
https://maruyoshi-seiniku.com/miyakojima/
焼肉ホルモンまるよし精肉店 新福島店
https://maruyoshi-seiniku.com/shinfukushima/
焼肉ホルモンまるよし精肉 土佐堀店
https://maruyoshi-seiniku.com/tosabori/
焼肉ホルモンまるよし精肉 三国店
https://maruyoshi-seiniku.com/mikuni/
焼肉ホルモンまるよし精肉 天六店
https://maruyoshi-seiniku.com/tenroku
焼肉ホルモンまるよし精肉店 天満橋店
https://maruyoshi-seiniku.com/tenmanbashi/
焼肉ホルモンまるよし精肉店 森ノ宮大阪城公園店
https://maruyoshi-seiniku.com/morinomiya/
焼肉ホルモンまるよし精肉店 緑橋店
https://maruyoshi-seiniku.com/midoribashi/
大衆酒場まるよし 天満橋店
https://maruyoshi-seiniku.com/sakaba-tenmanbashi/
大衆酒場まるよし 京橋コムズ店
https://maruyoshi-seiniku.com/kyobashi-coms/
大衆酒場まるよし あべちか店
https://maruyoshi-seiniku.com/abechika/
鉄板肉食堂まるよし 南森町店
https://maruyoshi-seiniku.com/minamimorimachi/
鰻のまるよし 谷四店
https://unaginomaruyoshi.com/
和牛のまるよし 谷四店
https://maruyoshi-seiniku.com/taniyon/
会社概要
◯会社名：株式会社MRホールディングス
◯所在地：大阪府大阪市都島区都島北通1丁目1番20号
◯電話 ：06-6926-4429
◯代表者：代表取締役 善元 正樹
◯大衆酒場まるよし Instagram
https://www.instagram.com/sakabamaruyoshi_official?igsh=amhndjI4OG9vN2I%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sakabamaruyoshi_official?igsh=amhndjI4OG9vN2I%3D&utm_source=qr)
◯和牛のまるよし Instagram
https://www.instagram.com/wagyumaruyoshi_official/
◯焼肉ホルモンまるよし精肉店 Instagram
https://www.instagram.com/maruyoshi_official/
◯事業内容：飲食店の運営、ライセンス提供
◯設立：2020年
◯URL： https://maruyoshi-seiniku.com/
◯人材募集：https://maruyoshi-saiyo.com/company/
※当記事に関する御連絡は以下のメールアドレスまでお願いします。
kouhou@maruyoshi-seiniku.com