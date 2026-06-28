【大阪市プレミアム付商品券】物価高が続く今、もっとお得に外食を。大阪まるよしグループがお得になる夏の独自還元キャンペーンを開催｜2026年6月29日(月)～8月31日(月)

株式会社MRホールディングス

大阪市内17店舗の飲食店（焼肉12店舗、居酒屋3店舗、鉄板1店舗、鰻屋1店舗）を展開する株式会社MRホールディングス(本社:大阪市都島区/代表取締役:善元正樹)では、2026年6月29日(月)～8月31日(月)の期間中、大阪市プレミアム付商品券5,000円利用で500円券キャッシュバックキャンペーンを実施いたします。

【実質10％還元】大阪市プレミアム付商品券5,000円利用で500円券キャッシュバック！

まるよしグループ全17店舗（https://maruyoshi-seiniku.com）にて、大阪市プレミアム付商品券5,000円利用で500円券キャッシュバックキャンペーンを実施いたします。

※7月OPEN予定「大衆焼肉屋まるよし 京橋駅前店」のみ対象外となります。

当キャンペーンではご来店・お会計いただいたお客様を対象に、大阪市プレミアム付商品券でのお食事代5,000円（税込）利用につき500円分（税込）のまるよしプレミアムクーポン券をお渡しします。

この機会にぜひ、ご家族/ご友人の集まりやお食事にまるよしグループをご利用ください。

キャンペーン詳細

◆内容

大阪市プレミアム付商品券でのお食事代5,000円（税込）利用につき500円分（税込）の金券でキャッシュバックをいたします

※金券はキャッシュバック当日に利用することはできません。

◆配布期間

2026年6月29日(月)～8月31日(月)

※7月OPEN予定「大衆焼肉屋まるよし 京橋駅前店」のみ対象外となります。

◆利用期間

2026年9月1日(火)～10月31日(土)

◆対象店舗

焼肉ホルモンまるよし精肉店 全店舗

大衆酒場まるよし 全店舗

鉄板肉食堂まるよし 南森町店

鰻のまるよし 谷四店

和牛のまるよし 谷四店

【7月中旬OPEN予定】

大衆焼肉屋まるよし 京橋駅前店

2026年7月中旬、京橋駅前にまるよしの新業態、「大衆焼肉屋」がNEW OPEN！

◆所在地

大阪市都島区東野田町３丁目５－４

まるよしグループの各ブランドをご紹介！

◆焼肉ホルモンまるよし精肉店

国産牛がお手頃価格で味わえ、各席に卓上レモンサワーサーバーを設置した大阪府内に12店舗ある焼肉店です。

当店でも屈指の上肉がお城の器とお皿盛りから提供される「大阪城盛り」、大容量ボリュームでお得感抜群の「まるよし盛り」など、独自の安定したルートがあるからこそ可能な価格、培ってきた経験により最高の味とコスパを実現しています。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/

◆大衆酒場まるよし

大阪市内に3店舗を展開する、まるよし発の大衆酒場＆大衆食堂！

名物は「どて串カツ」「肉屋の肉豆腐」「麻婆豆腐」の三大名物。



バリエーション豊かな料理とお酒をお手頃価格で楽しめる、昼夜問わず気軽に立ち寄れる地域密着型の大衆酒場＆大衆食堂です。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/sakaba-tenmanbashi/

◆和牛のまるよし

まるよし精肉店直営、厳選和牛の焼肉店！

厳選仕入れした和牛を職人が手切りで仕込み、一番美味しい状態でご提供します。

ランチは、和牛重として、ディナーは、和牛焼肉本格コースとして、お値打ち価格で提供させて頂きます。

肉本来の旨さを味わって頂きたい、本物を楽しんで頂きたい、そんな想いで本気で創った和牛焼肉店です。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/taniyon/

◆鉄板肉食堂まるよし

まるよし精肉店が本気でつくる鉄板肉食堂・肉酒場！



精肉・焼肉店で培った仕入力、肉料理の知見を活かし、 厳選した国産牛や旬野菜、海鮮など、上質な素材をお値打ち価格でお客様にご提供します。

ホームページはこちら :https://maruyoshi-seiniku.com/minamimorimachi/

◆鰻のまるよし

谷町四丁目駅から徒歩1分に佇む、職人仕込みの鰻専門店！

厳選した国産うなぎを強火で香ばしく焼き上げ、飛騨高山の老舗醤油をブレンドした特製ダレで仕上げています。

厳選国産米とともに味わう、うな重・ひつまぶしをぜひご堪能ください。

ホームページはこちら :https://unaginomaruyoshi.com/

店舗一覧

大衆焼肉屋まるよし 京橋駅前店 ※キャンペーン対象外

（7月オープン予定）



焼肉ホルモンまるよし精肉店 古川橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/furukawabashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 千林大宮店

https://maruyoshi-seiniku.com/senbayashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 関目高殿店

https://maruyoshi-seiniku.com/sekime/

焼肉ホルモンまるよし精肉店 都島店

https://maruyoshi-seiniku.com/miyakojima/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 新福島店

https://maruyoshi-seiniku.com/shinfukushima/



焼肉ホルモンまるよし精肉 土佐堀店

https://maruyoshi-seiniku.com/tosabori/



焼肉ホルモンまるよし精肉 三国店

https://maruyoshi-seiniku.com/mikuni/

焼肉ホルモンまるよし精肉 天六店

https://maruyoshi-seiniku.com/tenroku

焼肉ホルモンまるよし精肉店 天満橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/tenmanbashi/



焼肉ホルモンまるよし精肉店 森ノ宮大阪城公園店

https://maruyoshi-seiniku.com/morinomiya/

焼肉ホルモンまるよし精肉店 緑橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/midoribashi/

大衆酒場まるよし 天満橋店

https://maruyoshi-seiniku.com/sakaba-tenmanbashi/

大衆酒場まるよし 京橋コムズ店

https://maruyoshi-seiniku.com/kyobashi-coms/

大衆酒場まるよし あべちか店

https://maruyoshi-seiniku.com/abechika/

鉄板肉食堂まるよし 南森町店

https://maruyoshi-seiniku.com/minamimorimachi/

鰻のまるよし 谷四店

https://unaginomaruyoshi.com/

和牛のまるよし 谷四店

https://maruyoshi-seiniku.com/taniyon/

会社概要

◯会社名：株式会社MRホールディングス

◯所在地：大阪府大阪市都島区都島北通1丁目1番20号

◯電話 ：06-6926-4429

◯代表者：代表取締役 善元 正樹

◯大衆酒場まるよし Instagram

https://www.instagram.com/sakabamaruyoshi_official?igsh=amhndjI4OG9vN2I%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/sakabamaruyoshi_official?igsh=amhndjI4OG9vN2I%3D&utm_source=qr)

◯和牛のまるよし Instagram

https://www.instagram.com/wagyumaruyoshi_official/

◯焼肉ホルモンまるよし精肉店 Instagram

https://www.instagram.com/maruyoshi_official/

◯事業内容：飲食店の運営、ライセンス提供

◯設立：2020年

◯URL： https://maruyoshi-seiniku.com/

◯人材募集：https://maruyoshi-saiyo.com/company/

※当記事に関する御連絡は以下のメールアドレスまでお願いします。

kouhou@maruyoshi-seiniku.com