【西武渋谷店イベント・記念情報】「もちにゃん」日本版ショートアニメ全１２０話、ついに完結！

株式会社ディー・ビジュアル

台湾生まれの人気キャラクター「もちにゃん」の日本版ショートアニメ全１２０話が、２０２６年６月２７日より dアニメストア にて配信されています。この配信は、７月１日より開催される西武渋谷店での大型イベント「夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり」の開幕直前という絶好のタイミングとなり、イベント会場では、日本版ショートアニメ全１２０話の配信完了を記念して会場内でループ上映などの企画やお祝いも予定しています。

（※本記事の要約は文末に掲載しています）

画像０１ 「もちにゃん」メインビジュアル

⬛︎ アニメ化が実現させたスタッフの想い

ショートアニメ「もちにゃん」は２０２０年、新型コロナウイルス感染拡大の中、「家にいる子どもたちを少しでも笑顔にしたい」という想いから誕生しました。

脚本・監督を務めるコルピ・フェデリコ（株式会社ディー・ビジュアル）と、タイ・バンコクのアニメーター、Nalinrut Tantbirojn（リン・タンパイロー／株式会社ディー・ビジュアル・バンコク）がわずか２人でYouTube向けに制作を開始。その後、多くの反響を受け、徐々に制作スタッフを増やしながら作品を育ててきました。

２０２１年には、YouTube向け５分アニメからTikTokなどのショート動画プラットフォーム向け縦型アニメへと大きく転換。１１～４０秒の新作映像を、２日に１本というハイペースで公開し、全１００話を制作しました。

コロナ禍が明けた２０２４年からは、新たにショートアニメ全１２０話を制作。台湾、中国、日本の順に配信を開始し、中国では４２００万回を超える視聴を記録するなど、大きな反響を呼びました。

⬛︎ もちにゃんワールドをさらに広げたアニメオリジナルのキャラクターたち

画像０２ ２０２１年に登場した悲劇のヒロイン、ワタちゃん。わたあめでできている彼女は、水にも風にもとても弱い。画像０３ ワタちゃんの4日後にTikTok版で登場したナマーズ。みににゃんに恋しているが、自分のルックスに自信がない。画像０４ アニメ版の初オリジナルキャラクターといえば、もちにゃんたちの沖縄旅行の案内役、シーちゃんとサーくんの爽やかカップル。画像０５ しっかり者のシーちゃんと比べて、おっちょこちょいサーくん。２０２０年の登場以来、シーサーキャラが可愛いアニメで定番になるきっかけを作った。

アニメ版『もちにゃん』では、原作のシンプルな世界観をベースに、キャラクター一人ひとりの個性や物語を大きく広げてきました。そして２０２０年からは、アニメオリジナルキャラクターたちが続々と登場。

YouTube版で最初に登場したのは、沖縄に暮らす仲良しカップル、シーちゃん＆サーくん。沖縄へやって来たもちにゃんたちを案内し、美しい景色や文化を紹介します。しかし、毎回もちにゃんの天然なドジによって大事件が発生！そのたびに二人が大慌てで後始末をするという、おなじみの名コンビとなりました。その明るく愛らしい姿は多くのファンに愛され、もちにゃんたちが沖縄を離れた後もたびたび登場しています。

続いてTikTok版の開始直後に仲間入りしたのが、もちうさの恋人・ワタちゃん。わたあめでできた彼女は、水や風など、日常のあらゆるものが天敵。それでも彼女を守ろうと奮闘するもちうさのひたむきな愛情は、多くの視聴者の心を打ち、シリーズ屈指の感動エピソードを生み出しました。

そして、そのわずか２話後に初登場したのが、ミャオジュン（ナマーズ）。もともとは出会い系アプリの詐欺を風刺した一度限りのギャグキャラクターとして誕生しましたが、そのインパクトと人気からレギュラーキャスト入りを果たしました。

自分の見た目に自信が持てず、大好きなみににゃんには理想の姿しか見せられないナマーズ。少し切なく、でも応援したくなる恋物語は、多くのファンの注目を集めています。

画像０６ 最終回SPはの主人公は子犬のタピオカ画像０７ 大好きなママを喜ばせようと頑張るタピオカ。でも、何をしても失敗ばかり…。ママに彼氏ができてからは、一人で留守番をする日々が続く画像０８ 幸せを探して旅立つタピオカ。新しい家族は見つかるのか？

⬛︎ 最終話スペシャルに込めた想い

そして、忘れてはいけないサブキャラは、２０２０年にYouTube版第２話に登場した名犬タピオカ。彼こそ、第１２０話の主人公。

一見すると短気で攻撃的に見える彼ですが、その怒りはどこから生まれたのか──。

本作では、その背景にある心の傷や自己否定に真正面から向き合います。

作品のモチーフとなったのは、日常の中で誰かから否定され続け、自信を失い、自分の存在価値さえ見失ってしまう人々の実際の経験です。

近年、SNSや職場、日常生活のさまざまな場面で、人を強く否定したり、攻撃的な態度を取る人が増えていると感じています。しかし、その一方で、その言葉を受け続け、静かに苦しんでいる人たちも存在します。

この作品は、「怒り」を描く物語ではなく、その奥にある悲しみや孤独、そして「人を理解しようとすること」の大切さを描いた作品です。

実はこのエピソードは、YouTube版第1シーズン最終話として一度公開されたものの、配信直後に他プラットフォームとの独占配信契約が決定したためYouTubeから取り下げられ、公開期間はわずか数日間しかありませんでした。

今回、ショートアニメ全１２０話のフィナーレとして、改めて多くの方々に届けられることを制作者一同、大変嬉しく思っています。さらに、上記の事情で完全未公開となっているYouTube第２シーズン最終話についても、将来的に再編集版として公開する構想が進められています。

画像０９ 世界的ジャズピアニストのジョヴァンニ・ミラバッシが、最終話SPのためにアニメ監督作詞・作曲のテーマ曲をアレンジ・演奏画像１０ メラニー・ダハン（Melanie Dahan）は、パリを拠点に活動する現代の実力派女性ジャズ・シンガーであり、ボイスコーチ、声優としても活動しています。 「シャンソン」と「モダン・ジャズ」を絶妙に融合させた独自のボーカルスタイルが特徴で、歌詞の持つ感情をストレートに表現するアプローチで高く評価されています。

⬛︎ 世界的アーティストによる新曲も初公開

最終話スペシャルのもう一つの見どころは、世界的ジャズピアニスト Giovanni Mirabassi と、フランスを代表するシンガー Melanie Dahan が本作のために演奏する書き下ろし新曲です。

映像作品としてだけでなく、「音楽にもこだわるアニメ」として評価されてきた「もちにゃん」の世界観を象徴する一曲となっており、今後は主要音楽配信サービスでのリリースも予定しています。



⬛︎ もちにゃんワールドを支え続けた二人の声優

もちろん、最終話でももちにゃんたちに命を吹き込むのは、主人公・もちにゃんなど、数多くのキャラクターを演じ分ける吉田聖子、そして声優だけではなく、第一話からアフレコ・ディレクターとして本作品に参加している本多諒太です。

２０２０年のアニメ制作開始以来、約６年にわたり作品を支え続けてきた二人は、単なる出演者ではなく、もちにゃんの世界観そのものを作り上げてきた功労者といえる存在です。優しく温かな掛け合いと、コミカルでありながら感情豊かな演技は、多くのファンを魅了し、現在のもちにゃんの人気を支える大きな原動力となっています。

映像版「もちにゃん」は今後も新たな展開が予定されており、二人のさらなる活躍にも大きな期待が寄せられています。

画像１１ 吉田聖子吉田 聖子

誕生日 3月15日

出身地 新潟県

方言 なし

趣味・特技 歌うこと・ピアノ・剣舞・ボードゲーム



経歴

平成18年：マウスプロモーション附属養成所入所

平成20年：マウスプロモーション所属



https://mausu.net/talent/yoshida-seiko.html

⬛︎ 吉田聖子

吉田聖子は新潟県出身の声優で、声優事務所「マウスプロモーション」に所属。２００８年より数多くのアニメやゲーム作品に出演し、『うみねこのなく頃に』のベルフェゴール役や『新妹魔王の契約者』のゼスト役など、幅広いキャラクターを演じてきました。透明感のある柔らかな声と繊細な感情表現を持ち味とし、「もちにゃん」では主人公をはじめ作品全体を優しく包み込む存在として、シリーズ誕生当初から出演を続けています。また、演劇活動にも積極的に取り組み、７月にはトライディア第16回

シネマティックリーディング公演・悦若えつこ原作『隣人おとぎ注意報』に出演します。

https://ticket.corich.jp/apply/469059/002/

画像１２ 本多田諒太本多 諒太

誕生日 1月20日

出身地 神奈川県

方言 秦野弁

趣味・特技 ゲーム・競馬・裁縫・求肥作り・弓道二段・カラアゲニスト・調剤販売者



経歴

平成25年：同人舎(現アル・シェア)所属

平成29年：マウスプロモーション所属

https://mausu.net/talent/honda-ryouta.html

⬛︎ 本多諒太

本多諒太はマウスプロモーション所属の声優で、アニメ・ゲーム・吹き替えなど幅広いジャンルで活躍しています。２０１７年より現在の芸名で活動し、２０２１年には吉田聖子との結婚を公表しました。「もちにゃん」では多彩なキャラクターを演じ分けるだけでなく、音響制作・音響ディレクションにも携わり、作品全体の音作りにも深く関わっています。演者と制作スタッフの両面からシリーズを支えてきた、まさに「もちにゃん」の世界を形作る中心人物の一人です。

作品歴、IGリンク、活動情報

配信情報

作品名：「もちにゃん」ショートアニメ（全120話）

最終話配信開始日：２０２６年６月２７日

配信：dアニメストア（日本独占配信）

配信協力：ABCアニメーション

子どもから大人まで、多くの人々の心に寄り添ってきた「もちにゃん」。

笑って、泣いて、そして少しだけ優しい気持ちになれる--その最後の物語を、ぜひご覧ください。



※本記事要約

ショートアニメ「もちにゃん」全１２０話がdアニメストアにて日本独占配信中。

最終話SPは、世界的ジャズピアニストのジョヴァンニ・ミラバッシと歌手のメラニー・ダハンが、アニメ版のコルピ監督の書き下ろし新曲をアレンジ、演奏。

全１２０話で声優を務めたのは、吉田聖子氏、本多諒太氏。