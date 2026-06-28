『GBVSR』最新アップデートVer 2.60が9月17日（木）に配信！Nintendo Switch(TM) 2版も同日に発売決定

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下、サイゲームス 本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、自社で企画・製作し、アークシステムワークス株式会社が開発を行うPlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Steam(R)用ソフト『Granblue Fantasy Versus: Rising（以下、GBVSR）』につきまして、2026年9月17日（木）にアップデートVer 2.60を配信することをお知らせいたします。

また、同日9月17日（木）に、『GBVSR』Nintendo Switch(TM) 2版を発売すること、ならびにアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink』シリーズの最新作『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』とのセーブデータ連動特典が決定しました。

■アップデートVer 2.60が9月17日（木）に配信決定！

『GBVSR』最新アップデートとなるVer 2.60の配信が2026年9月17日（木）に決定しました。

本アップデートでは、アクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink』より、「イド」が追加DLCキャラクターとして参戦！主人公たちの前に立ちはだかった、ゼーガ・グランデ空域随一の剣士が『GBVSR』に本格参戦します。

破壊の竜の力を身に宿すイドが、『GBVSR』のキャラクター達とどのように関わるのか、シリーズファンもぜひご注目ください！

このほかVer 2.60では、新ステージ「エインステッド群島」の追加や、全キャラクター対応の新共通システムなど、多数のアップデートが行われます。また、複数のキャラクターのバトルバランス調整なども予定しています。詳細は続報をお待ちください。

■Nintendo Switch(TM) 2版『GBVSR』、9月17日（木）発売決定！

『GBVSR』がついにNintendo Switch(TM) 2で登場します。

Nintendo Switch(TM) 2版では新キャラクター「イド」のほか、これまで登場している追加DLCキャラクターを含む総勢40キャラクターすべてが使用可能！また、Nintendo Switch(TM) 2本体を持ち寄るローカル通信対戦にも対応していますので、「いつでも」「どこでも」「どのキャラでも」ワンボタンで簡単必殺をお楽しみいただけます！

もちろん、長編のストーリーモードや「デジタルフィギュアモード」といった、『GBVSR』の魅力となるコンテンツをすべて収録しています。

製品詳細情報については続報をお待ちください。

■『GBVSR』×『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』セーブデータ連動

2026年7月9日（木）に発売する『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』とのセーブデータ連動特典が決定しました！

『GBVSR』では、セーブデータ連動特典としてVer 2.60で配信される「イド」の武器スキンや『GBVSR』で使用できるロビーアバター「ルリア（救世の巫女）」などを入手できます。

この機会にぜひ 『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』をご購入いただき、『GBVSR』にて連動特典をお受け取りください。

なお、『GBVSR』へのセーブデータ連動については2026年9月17日（木）より配信を予定しております。

『Granblue Fantasy Versus: Rising』製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1272_1_f55ec4846bedf10cafef284d1a66c845.jpg?v=202606281151 ]

『Granblue Fantasy Versus: Rising』公式サイト

https://rising.granbluefantasy.jp/

『グランブルーファンタジー ヴァーサス』公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/gbvs_official

「GBVS Esports」公式X（旧 Twitter）

https://x.com/gbvs_esports

『グランブルーファンタジー ヴァーサス』公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@gbvs_official

『グランブルーファンタジー ヴァーサス』公式Twitchチャンネル

https://www.twitch.tv/gbvs_official

※画面は開発中のものです

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