8月28日(火)AndTech　「クリームはんだ印刷技術の基礎と品質改善・印刷不良対策の実践ポイント～SMT実装におけるメタルマスク・スキージ・印刷条件の最適化と安定品質を実証データで学ぶ～を開講予定

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は

「塗料の基礎から欠陥対策」に関する会場セミナーを開講いたします。

クリームはんだ印刷を高品質に行う為には、装置・クリームはんだ・マスク・スキージ・基板など 多くの 要素が複雑に絡み合っている為、総合的な知識が求められる！

SMT実装において品質を左右するクリームはんだ印刷工程は、クリームはんだ、メタルマスク、スキージ、基板、印刷条件など多くの要素が相互に影響する。本講座では、それぞれの役割と印刷品質への影響を実証データを交えながら体系的に解説し、印刷不良の低減や歩留まり向上に役立つ実践的な知識を習得する！

本セミナーでは実証データを多く用いて、これらの要素を丁寧に解説し、皆様の現場での課題解決にお役立て頂ける内容になっているものと確信している。

ご参加者様からの満足度が非常に高く、会場ならではの雰囲気で楽しく学べますので、是非、御来場ください！

Live配信・WEBセミナー講習会 概要

──────────────────

テーマ：「クリームはんだ印刷技術の基礎と品質改善・印刷不良対策の実践ポイント

～SMT実装におけるメタルマスク・スキージ・印刷条件の最適化と安定品質を実証データで学ぶ～

開催日時：2026年08月28日(金) 13:30-16:30

参 加 費：50,600円（税込） ※ 製本印刷にて配布

URL ：https://andtech.co.jp/seminars/1f17271d-9266-6a46-ad48-064fb9a95405

会場：東京都・中央区立産業会館

株式会社AndTechについて

────────────

化学、素材、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、医療機器、食品包装、建材など、

幅広い分野のR&Dを担うクライアントのために情報を提供する研究開発支援サービスを提供しております。

弊社は一流の講師陣をそろえ、「技術講習会・セミナー」に始まり「講師派遣」「出版」「コンサルタント派遣」

「市場動向調査」「ビジネスマッチング」「事業開発コンサル」といった様々なサービスを提供しております。

クライアントの声に耳を傾け、希望する新規事業領域・市場に進出するために効果的な支援を提供しております。

https://andtech.co.jp/

株式会社AndTech 技術講習会一覧

─────────────────

一流の講師のＷＥＢ講座セミナーを毎月多数開催しております。

https://andtech.co.jp/seminars/search

株式会社AndTech 書籍一覧

──────────────

選りすぐりのテーマから、ニーズの高いものを選び、書籍を発行しております。

https://andtech.co.jp/books

株式会社AndTech コンサルティングサービス

─────────────────────

経験実績豊富な専門性の高い技術コンサルタントを派遣します。

https://andtech.co.jp/business-consulting

本件に関するお問い合わせ

─────────────

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

【本講座の注目ポイント】

クリームはんだ印刷を高品質に行う為には、装置・クリームはんだ・マスク・スキージ・基板など 多くの 要素が複雑に絡み合っている為、総合的な知識が求められる！

SMT実装において品質を左右するクリームはんだ印刷工程は、クリームはんだ、メタルマスク、スキージ、基板、印刷条件など多くの要素が相互に影響する。本講座では、それぞれの役割と印刷品質への影響を実証データを交えながら体系的に解説し、印刷不良の低減や歩留まり向上に役立つ実践的な知識を習得する！

本セミナーでは実証データを多く用いて、これらの要素を丁寧に解説し、皆様の現場での課題解決にお役立て頂ける内容になっているものと確信している。

【時間】 13:30-16:30

【講師】ヤマハ発動機株式会社 ロボティクス事業部 営業統括部 SMT営業部 SPグループ 若林 利昌 氏

【講演主旨】

ＳＭＴにて最も重要な工程がクリームはんだ印刷工程となります。

クリームはんだ印刷を高品質に行う為には、装置・クリームはんだ・マスク・スキージ・基板など 多くの 要素が複雑に絡み合っている為、総合的な知識が求められます。

本セミナーでは実証データを多く用いて、これらの要素を丁寧に解説しており、皆様の現場での課題解決にお役立て頂ける内容になっているものと確信しております。

【プログラム】

１.クリームはんだ

1-1.概要

1-2.はんだ粒子（粒子径別の印刷性の違い）

1-3.粘度・チキソ指数（粘性別の印刷性の違い）

1-4.撹拌（撹拌条件別の印刷性の違い）

1-5.管理・保管

２.メタルマスク

2-1. 概要

2-2. メタルマスクの構造

2-3. テンション(テンション別の印刷性の違い）

2-4. 穴開け加工方法（各加工方法の特徴を解説）

2-5. 開口壁面粗さ

2-6. 面積アスペクト比（アスペクト比による印刷性の違い）

2-7. 撥液コーティング

2-8. フィデューシャルマーク（マーク作成方法の種類と特徴を説明）

2-9. 特殊なマスク（着脱式マスク、接着剤印刷マスクなどを説明）

2-10. Gerber Data

３．スキージ

3-1.概要

3-2.スキージ形状

3-3.スキージ材質（スキージ材質による印刷性の違い）

3-4.特殊なスキージ

４.プリント配線板

4-1. 概要

4-2. 銅箔厚み（銅箔厚みによる印刷性の違い）

4-3. ランド寸法（ランド寸法による印刷性の違い）

4-4. ソルダーレジスト仕様（レジスト仕様による印刷性の違い）

4-5. ソルダーレジスト厚み(レジスト厚みによる印刷性への影響）

4-6. シンボルマーク（シンボルマークの印刷性への影響）

4-7. 異物（基板クリーナーの効果）

4-8. 保管環境による寸法変化（湿度の影響）

５.印刷機（印刷条件）編

5-1. 概要

5-2. 印刷メカニズム(世界初！充填状態の完全可視化）

5-3. 印刷条件と印刷性の関係（印刷条件による体積率への影響）

5-4. クリーニング（クリーニング条件による印刷性の違い）

5-5. 印刷機内温度（機内温度におる印刷性への影響）

【質疑応答】

【キーワード】

クリームはんだ メタルマスク スキージ 印刷条件 基板 印刷機

【講演のポイント】

ヤマハ発動機入社後、印刷機の開発業務を経て、お客様評価業務に25年にわたり従事

印刷機一筋で印刷プロセス全体に精通

JPCAショーPROTEC、日本溶接協会、MUSUBI展など講演実績多数

ヤマハ発動機国内外のプライベートショーで多数セミナー実績有り

【習得できる知識】

印刷工程全般の基礎知識

はんだ印刷にまつわる課題を解決するための実践知識

1)クリームはんだと印刷性

2)メタルマスクと印刷性

3)スキージ材質と印刷性

4)プリント配線板と印刷性

5)印刷条件

本件に関するお問い合わせ

─────────────

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上