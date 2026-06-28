【山梨県韮崎市】夏の絶景と旬の恵みを巡る「明野ひまわり畑と旬を味わう日帰りバスツアー」申込受付を開始！

韮崎市

一般社団法人韮崎市観光協会（山梨県韮崎市）は、2026年8月5日（水）・6日（木）・7日（金）の3日間、JR中央本線 韮崎駅発着の日帰りバスツアー「明野ひまわり畑と旬を味わう日帰りバスツアー」を開催いたします。

先着順にて、専用フォームよりお申し込みを受け付け中です。

本ツアーは、山梨を代表する夏の絶景スポット「北杜市明野サンフラワーフェス」をはじめ、普段はなかなか入れない地元企業内レストランでの特別ランチ、富士山を望むワイナリー見学、そして旬の果物や夏野菜が並ぶ道の駅を巡る、地域ガイド同行の贅沢な日帰りプログラムです。

■ ツアーの4大おすすめポイント！

【絶景】北杜市明野サンフラワーフェス（ひまわり畑）

約40万本のひまわりが咲き誇る、圧倒的なスケールの夏景色。青空と鮮やかな黄色のコントラストの中、自由散策をお楽しみいただけます。

インスタグラムでのフォトコンテスト「ほくとサンフェスフォトコンテスト2026」への挑戦もおすすめです。

【グルメ】KYOKUYO KITCHEN（旭陽電気株式会社韮崎工場内）

地元企業内にある、南アルプスを一望できる開放的な空間が舞台。山梨県の自然派レストラン「ナチュラルグレース」の料理を、自分好みに組み合わせて選べる特別なランチタイムをご用意します。

【見学】マルス穂坂ワイナリー

富士山や甲府盆地を望むロケーションで、ワイナリーやぶどう畑を見学。ワインまたはぶどうジュース（1杯）の嬉しいサービスもあり、山梨の豊かなワイン文化と試飲を堪能できます。

【お買い物】道の駅にらさき

採れたての夏野菜や、山梨を代表する旬の果物（桃など）といった“おいしい”が大集合。

道の駅にらさき限定のソフトクリームも一押しです。

■ スケジュール（予定）

09:00～ 韮崎駅前ロータリーにて受付開始

09:30 韮崎駅 出発

・北杜市明野サンフラワーフェス（ひまわり畑の散策・自由行動）

・旭陽電気株式会社韮崎工場内「KYOKUYO KITCHEN」（選べる特別ランチの昼食）

・マルス穂坂ワイナリー（ワイナリー見学・試飲など）

・道の駅にらさき（夏野菜や旬の果物などのお買い物）

14:30頃 韮崎駅 到着・解散

■ 開催・募集概要

開催日程： 2026年8月5日（水）、6日（木）、7日（金）※少雨決行・荒天中止

時間： 9時30分 ～ 14時30分（予定）

集合場所： JR中央本線 韮崎駅前ロータリー（韮崎市民交流センターニコリ1階／山梨県韮崎市若宮1-2-50）

旅行代金（税込）： 大人 9,800円（貸切バス代、昼食代、駐車料金、保険料、消費税等を含む） ※参加費は当日現地にて、受付時にお支払い（お釣りのないようご協力をお願いします）

最少催行人数： 12名

貸切バス会社： 韮崎観光自動車株式会社

同行： 添乗員同行なし（地域ガイドが全行程同行いたします）

お申し込み方法： 公式案内ページの専用フォームよりお申し込みください。（先着順・定員に達し次第締め切り）

ツアー詳細・申込URL： https://www.nirasaki-kankou.jp/tour/10679.html

（※該当イベントページよりアクセス）

東京から中央線一本でアクセスできる韮崎駅を拠点に、移動は快適な貸切バスで山梨の「いいとこ取り」ができる大変お得なツアーです。

きらめくひまわりと美味しいグルメに囲まれて、忘れられない夏の思い出を作りませんか？

皆様のご参加を心よりお待ちしております！

【ゆるっと紹介！】バスツアーのスポット：韮崎市の旬が詰まってます

今回のバスツアーで巡る場所には、実は「韮崎ってなんかいいな」と感じさせてくれる、素敵ストーリーが隠されています。

ここからは、ちょっとだけその裏側をご紹介！

工場の中に、おしゃれな自然派レストラン？「KYOKUYO KITCHEN」

KYOKUYO KITCHEN

ランチで訪れるこの場所、実は最先端の電子部品を作っている「旭陽電気」という会社の中にあるんです。

「働く人も、地域の人も、みんなが心地よく集まれる場所を作りたい」という会社の温かい想いから、山梨の有名オーガニックレストランとコラボした絶品食堂が誕生しました！

ものづくりの街でありながら、どこか人間味があって温かい、韮崎らしさが詰まった場所です。

▶ https://www.kyokuyo-e.co.jp/kyokuyo-kitchen/

ワインと富士山がある暮らし「マルス穂坂ワイナリー」

ツアーで訪れる穂坂地区は、太陽の光がたっぷり降り注ぎ、夜はぐっと涼しくなる、ぶどうにとって最高の楽園。丘の上に立つワイナリーから見渡すぶどう畑と富士山の景色は、まるでヨーロッパのよう！最近では「ワインが身近にある暮らし」に憧れて、この街に移住してくる人も増えているんですよ。

▶ https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/omiyage/wainari/6585.html

美味しい宝探しができる場所「道の駅にらさき」

目の前には川が流れ、見上げれば八ヶ岳！

そんな最高の場所にある「道の駅にらさき」には、地元の農家さんが朝早くから持ってきた、ツヤツヤの桃や夏野菜が並びます。

美味しいものが当たり前のようにすぐそばにある、そんな韮崎の「日常の贅沢」をぜひ持ち帰ってくださいね。

▶ https://www.nirasaki-kankou.jp/syukuhaku_onsen_tokusanbutsu_osyokujidokoro/omiyage/omiyage/6569.html

▼ 暮らすように旅をする。韮崎で「夏のエネルギー」をチャージしませんか？

東京から特急でサクッと約1時間半。

ドアを開ければ、そこには南アルプスや富士山の大パノラマが待っています！

今回のツアーは、そんな韮崎の魅力をいいとこ取りした特別な1日。ひまわりから元気をたっぷりもらって、美味しいワインやグルメに癒やされる……そんな「心地いい休日」を、私たちと一緒に過ごしてみませんか？