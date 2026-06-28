【大丸梅田店 初登場】プロサッカー選手 堂安律さんが手掛ける揚げドーナツ専門店〈y/OU donut(ユードーナツ)〉が期間限定出店。

株式会社 大丸松坂屋百貨店

兵庫県西宮市・苦楽園に2024年11月にオープンした揚げドーナツ専門店〈y/OU donut(ユードーナツ)〉。プロサッカー選手 堂安律さんが手掛けたことで知られ、オープン当初から行列ができる大人気店です。

お店のコンセプトは、『y/OU donutから「あなた」に。「あなた」から大切な「誰か」に。あなたを想うまあるい気持ち』。

毎朝生地から手作りし、店内ですべて手作り。一つずつ丁寧に揚げるドーナツは、シンプルなものからチョコレートをトッピングした華やかなものまで幅広いラインアップがそろいます。

【商品紹介】

↑リッチショコラ(1個)税込390円

堂安律さん発案メニュー。チョコレートをトッピングした上にさらにチョコスプレーをたっぷり使用したチョコ好きにはたまらないドーナツです。お召しあがりの前に冷蔵庫で冷やすとチョコのパリッと感が復活し、おいしさがよりアップします。

↑プレーン(1個)税込290円

生地本来の甘さを引き出した、シンプルながらも開店以来不動の人気No.1ドーナツです。

↑(中央)キャラメルナッツ(1個)税込390円

お店でローストしたアーモンドを使用した、見た目も華やかなキャラメルナッツは、ご自宅用はもちろん手土産に選ばれることの多いドーナツです。

サクサク、ふわふわ、もちっとした独特の食感。苦楽園のショップでは連日完売のためなかなか味わう機会がない方も。フードイベントに出店するこのチャンスに、ぜひ一度ご賞味ください。

【場所】 大丸梅田店 地1階 東 フードイベント

【期間】2026年7月1日(水)→7日(火)

【販売商品】

〈y/OU donut(ユードーナツ)〉

・リッチショコラ(1個)税込390円

・プレーン(1個)税込290円

・キャラメルナッツ(1個)税込390円

※数量限定販売のため、商品によっては完売する場合があります。