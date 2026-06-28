18歳の「あいれん」選手が新王者に。第4回SASSEN全国大会のダイジェスト映像を公開

一般社団法人 全日本サッセン協会

一般社団法人全日本サッセン協会は、2026年6月14日(日)にトンネル東京で開催した「第4回SASSEN全国大会」のダイジェスト映像を、公式YouTubeチャンネルにて公開したことをお知らせいたします。

大会当日18歳の新王者「あいれん」選手

今大会は、個人戦子どもの部、団体戦、個人戦一般の部の3部門で実施され、過去最多となる120名を超える選手が参加しました。個人戦一般の部では、大会当日18歳の「あいれん」選手が決勝に進出。決勝では昨年王者の「赤池」選手と対戦し、激戦の末に勝利を収め、第4回SASSEN全国大会の新王者に輝きました。

全国から集まった選手たちによる一瞬の判断、間合い、スピード、駆け引き、そして会場全体の熱気を、約2分のダイジェスト映像として公開しています。

ダイジェスト映像について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=INvLOtLzZjE ]

今回公開したダイジェスト映像では、第4回SASSEN全国大会の会場の様子、選手たちの真剣勝負、各部門の熱戦、大会当日の雰囲気を短時間でご覧いただけます。特に一般の部では、昨年王者に挑む18歳の挑戦者が勝利し、新王者が誕生するという、全国大会ならではのドラマが生まれました。

SASSENをまだ体験したことがない方にも、競技のスピード感や会場の盛り上がりを感じていただける内容となっています。

第4回SASSEN全国大会について

第4回SASSEN全国大会は、2026年6月14日(日)、東京都品川区のトンネル東京にて開催されました。

今大会では、12歳以下を対象とした個人戦子どもの部、4人1組で出場する団体戦、13歳以上を対象とした個人戦一般の部を実施しました。

過去最多となる120名を超える選手が参加し、子どもから大人まで、全国から集まった選手たちによる熱戦が繰り広げられました。

【大会結果】

個人戦子どもの部

優勝：そうちゃん

準優勝：ケイ

第3位：はるみ

団体戦

優勝：病棟

準優勝：Team Straight MAN

第3位： スティールボールラン

個人戦一般の部

優勝：あいれん

準優勝：赤池

第3位：そーしのそーし

MVP：そーしのそーし

団体戦褒賞品として奥出雲町のブランド米「仁多米」を贈呈

今大会では、SASSEN出雲支部がサプライヤースポンサーとして参画し、島根県奥出雲町の協賛により、団体戦の褒賞品として西日本トップクラスのブランド米「仁多米」が贈呈されました。

仁多米は、島根県仁多郡奥出雲町で栽培されるコシヒカリのブランド米です。奥出雲町は、神話とたたら、そして世界農業遺産のまちとして知られ、伝統的な水管理と循環型農業を受け継ぐ地域です。日本発の次世代スポーツであるSASSENと、地域に根ざした特産品の魅力を全国大会を通じて発信する取り組みとなりました。

SASSENとは

SASSENは、センサーを搭載した刀と専用アプリを使用し、勝敗をデジタルで判定する日本発の次世代デジタルチャンバラです。相手に当てた瞬間をアプリが判定することで、見る人、戦う人、審判が納得しやすい競技として開発されました。

子どもから大人まで、年齢や性別、運動経験を問わず楽しめる新しいスポーツとして、全国各地で大会、体験会、学校授業、企業研修、地域イベントなどに展開しています。

今後の展開

一般社団法人全日本サッセン協会では、今回の全国大会を通じて得られた熱量を次の展開につなげ、SASSENのさらなる普及を目指してまいります。今後も、全国各地での体験会、大会、学校授業、企業研修、地域イベントなどを通じて、日本発の次世代スポーツとしてSASSENの魅力を発信していきます。

次回大会についても、ぜひご期待ください。

動画情報

第4回SASSEN全国大会ダイジェスト映像

YouTube：https://youtu.be/INvLOtLzZjE?si=SOyoR6BYIOpj8Tyg

大会概要

大会名：第4回SASSEN全国大会 AllJapanSASSENChampionship2026

開催日時：2026年6月14日(日)10:00～18:00

会場：トンネル東京

東京都品川区西品川一丁目1-1

住友不動産大崎ガーデンタワー9階

主催：一般社団法人全日本サッセン協会

大会公式サイト：https://sassen.jp/ajsc2026/