博多限定おいしさ驚きエビチップス〈hakata ebiQ(エビキュー)〉発売！

株式会社坂角総本舖〈hakata ebiQ（エビキュー）〉イメージ

株式会社坂角総本舖（本社：愛知県東海市、代表取締役：坂泰助）は、2026年7月3日に大丸福岡天神店に新規出店いたします。

福岡で唯一となる販売店舗の出店を記念して、博多限定商品〈hakata ebiQ（ハカタ エビキュー）〉を発売いたします。

キューピッド姿のエビのキャラクターが目を引くパッケージの中身は、天然海老とごぼうの出会いに、焼きあごだしの旨みがふわり、おいしさ驚きエビチップス。

坂角総本舖らしいこだわり素材、鮮度抜群の天然海老、九州産あごの焼きあごだし、国産ごぼうのごぼうチップス、3種のおいしい出会いを、ぜひお楽しみください。

【hakata ebiQ（エビキュー）について】

〈hakata ebiQ〉煎餅イメージ

価格（税込）/入数：1,188円/10枚、2,376円/20枚、4,860円/20枚×2箱＋オリジナルエコバッグ

販売店舗：大丸福岡天神店

特徴：天然海老とごぼうの出会いに、焼きあごだしの旨みがふわり、おいしさ驚きエビチップス。サクッと博多ごぼ天味がハート射とめるキューピッド。

こだわり素材のおいしい出会い。

・鮮度抜群の天然海老

・九州産あごの焼きあごだし

・国産ごぼうのごぼうチップ

〈hakata ebiQ〉オリジナルエコバッグ

【オープン記念キャンペーンについて】

期間：2026年7月3日（金）～7月9日（木）

内容：お買い上げ1,620円（税込）以上で、カプセルトイに1回チャレンジできます。

1等…〈hakata ebiQ〉オリジナルエコバッグ 1枚

2等…〈hakata ebiQ〉ご試食 1枚

3等…〈ゆかり〉ご試食 1枚

店舗イメージ

坂角総本舖 大丸福岡天神店

住所：〒810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 本館地下2階

営業時間：午前10時～午後8時

電話番号：092-712-8181（代表）

取扱商品：坂角総本舖の代表商品・海老せんべい〈ゆかり〉に加えて、ひとくちサイズの〈さくさく日記〉や、一袋で八種の美味しさが楽しめる〈八樂〉、季節限定の詰合せなど豊富に品ぞろえ。

さらに今回、大丸福岡天神店だけの限定商品〈hakata ebiQ〉が新発売いたします。

坂角総本舖

株式会社坂角総本舖（ばんかくそうほんぽ）

坂角総本舖は、始祖・坂 角次郎（ばん かくじろう）の姓と名をとり、1889年（明治22年）に横須賀（現在の愛知県東海市）で創業しました。江戸時代に徳川家へ献上されていた「えびはんぺい」に創意工夫を重ねて生み出した海老せんべい「ゆかり」を中心に、自然の恵みを生かしたお菓子づくりをしています。2026年4月に、おかげさまで創業137周年を迎えました。

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