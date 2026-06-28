【STPR】AMPTAK、4都市・全11公演のホールツアー『AMPTAKx侵略計画レインボーロード中93％』開催決定！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表：秋田堅司、以下「STPR」)は、当社所属の超多才2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS（読み：あんぷたっくからーず/通称：AMPTAK）」が2026年9月から4都市・全11公演を巡るホールツアー『AMPTAKx侵略計画レインボーロード中93％』を開催することをお知らせいたします。あわせて、2026年6月27日(土)22:00より、AMPTAK公式ファンクラブ「アンプタックラブ!!」有料会員を対象としたチケットの最速先行受付(抽選)を開始いたしました。

前回ワンマンライブから続く『レインボーロード』のストーリーを引き継ぎ、愛知・大阪・東京・福岡の4都市で新たな侵略計画が始まります。

『AMPTAKx侵略計画レインボーロード中93％』は、2025年5月開催の1stアルバムリリースライブ『AMPTAKxレインボーロード中77％』から続く、「レインボーロード」を進むAMPTAKの物語を描くホールツアーです。

前回のワンマンライブ『AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％』では、「レインボーロード」の完成を目指し、AMPTAK海賊団として新たな世界への航海へと踏み出しました。物語は88％から93％へと進み、旅を続けるAMPTAKは未知なる存在との遭遇をきっかけに、新たな世界観へと突入します。

本ツアーのキービジュアルでは、どこか地球外生命体を思わせる姿となったメンバーが登場。これまでとは異なる表情やビジュアルに加え、キャッチコピー「侵略に備えろ______」を掲げ、愛知・大阪・東京・福岡の4都市を舞台に、新たな“侵略計画”を繰り広げます。

本ツアーのチケットは、2026年6月27日(土)22:00より、AMPTAK公式ファンクラブ「アンプタックラブ!!」有料会員を対象に最速先行受付(抽選)を開始いたしました。

ライブごとに進んでいく「レインボーロード」のストーリーと、AMPTAKならではのにぎやかで熱量あふれるライブパフォーマンスが織りなす、新たなエンターテインメントにぜひご期待ください。

■『AMPTAKx侵略計画レインボーロード中93％』公演概要

― 愛知 ―

開催日時：

-2026年9月12日(土)

[1部] 開場 11:30 / 開演 12:30

[2部] 開場 17:00 / 開演 18:00

-2026年9月13日(日) 開場 14:00 / 開演 15:00

会場：愛知県芸術劇場 大ホール 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜１丁目１３－２

― 大阪 ―

-2026年10月3日(土)

[1部] 開場 11:30 / 開演 12:30

[2部] 開場 17:00 / 開演 18:00

-2026年10月4日(日)

[1部] 開場 11:30 / 開演 12:30

[2部] 開場 17:00 / 開演 18:00

会場：フェニーチェ堺 大ホール 〒590-0061 大阪府堺市堺区翁橋町２丁１－１

― 東京 ―

-2026年11月8日(日)

[1部] 開場 11:30 / 開演 12:30

[2部] 開場 17:00 / 開演 18:00

会場： SGC HALL ARIAKE 〒135-0063 東京都江東区有明３丁目３－８ 東京ドリームパーク 1階

― 福岡 ―

-2026年11月22日(日)

[1部] 開場 11:30 / 開演 12:30

[2部] 開場 17:00 / 開演 18:00

会場：福岡国際会議場 メインホール 〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町２－１

特設サイト：https://amptak-colors-livetour2026.stpr.com/

■チケット情報

[アンプタックラブ!!最速先行受付(抽選)]

【受付期間】

2026年6月27日(土) 22:00 ～ 2026年7月5日(日) 23:59

【チケット券種・料金】

●一般指定席：8,800円

●ファミリー席(着席指定席)：7,700円 ※福岡公演は取り扱いがございません。

【受付URL】https://amptak-colors-livetour2026.stpr.com/tickets/

【特設サイト】 https://amptak-colors-livetour2026.stpr.com/

※抽選受付となります

※3歳以上有料

※福岡公演では、ファミリー席（着座指定席）の取り扱いはございません。

※本公演は、アンプタックラブ!!の年額コース限定サービスに含まれる「チケット当選確率アップ」の対象となります。

※同行者はアンプタックラブ!!会員・非会員の方含めてどなたでもご登録いただけます

■「ハイタッチ＆スペシャルグッズ付き指定席」アップグレード情報

【アップグレードについて】

アップグレード チケット受付も決定！アンプタックラブ!!最速先行受付で「一般指定席」チケットを当選後、ご入金された方を対象に、「ハイタッチ＆スペシャルグッズ付き指定席」へのお申込みを後日受け付け、抽選する方法です。当選された場合、「一般指定席」チケットはアップグレード料金として1枚につき6,200円(税込)＋手数料をお支払いいただきます。

【アップグレード料金】

+6,200円(税込)

例：一般指定席チケット(8,800円)＋アップグレード料金(6,200円)

【アップグレード特典】

●終演後ハイタッチ

●スペシャルグッズ

「ハイタッチ＆スペシャルグッズ付き指定席」アップグレードチケットへの申し込みは、アンプタックラブ!!最速先行受付の「一般指定席」で当選後、ご入金された方のみ可能です。

ご希望の方は「一般指定席」へお申し込みください。

※「ファミリー席」はアップグレード対象外となります

※アップグレード受付の詳細は後日お知らせいたします

■公式ファンクラブ情報

AMPTAK公式ファンクラブ「アンプタックラブ!!」では、本ホールツアーにかけるメンバーそれぞれの想いを語った実写動画を、有料会員限定で公開いたします。ツアーへの意気込みやメンバーの熱い想いが詰まった特別な映像をぜひご覧ください。

公開時間：2026年6月28日(日)正午（予定）

AMPTAK侵略計画xレインボーロード中93%への意気込みメッセージ

俺らの動画！URL：https://amptak-colors.stpr.com/movie/list/1

AMPTAK Family Club アンプタックラブ!!新規入会ページ：https://amptak-colors.stpr.com/feature/entry

▼アンプタックラブ!!有料会員特典はこちら

※AMPTAK Family Club アンプタックラブ!!の初回ログイン方法と、STPR IDでのログイン時の注意事項は、こちらからご確認いただけます。

https://amptak-colors.stpr.com/feature/first-connect

■AMPTAKxCOLORS Profile

ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う6人(あっきぃ / まぜ太 / ぷりっつ / ちぐさくん / あっと / けちゃ)が集まった超多才2.5次元歌い手グループ。グループ名の「AMPTAK」はメンバーの頭文字に由来。

活動当初から動画配信に加えて音楽活動も精力的に行っており、ユニットを結成してわずか2ヶ月後の2022年12月にパシフィコ横浜国立大ホールで1stワンマンライブを開催。2023年5月には配信限定1stEP『RAINBOWxCOLORS』をリリース。TOKYO DOME CITY HALLで行った2ndワンマンライブでは、追加公演もあわせた全3公演が満員御礼。さらに、2024年3月には東名阪計9公演の1st LIVE TOURを行い全公演ソールドアウト！2024年8月には、当時の大きな目標であった日本武道館公演を大成功のもとに終える。

2025年4月に1stフルアルバム『AMPTAKxレインボーロード中77％』をリリース。これを記念し、2025年5月にぴあアリーナMMにて自身初となるアリーナワンマンライブを開催し2日間3公演で約2.4万人を動員。2026年3月にはKアリーナ横浜でワンマンライブを開催し2日間2公演で計2.5万人を動員。

※「AMPTAKxCOLORS」表記に関して：x(AMPTAKとCOLORSの間)が、半角エックスになります。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://amptak-colors.com/

公式X：https://twitter.com/ampxtak

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ampxtak

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:ampxtak/

公式LINE：https://lin.ee/c0BgCRP

■株式会社STPRについて

■株式会社STPR 概要

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

代表者：秋田 堅司

公式サイト：https://stprcorp.com/

公式X：https://x.com/stpr_inc