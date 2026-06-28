「雲谷学校 Summer School」説明会の開催決定！

株式会社鏑木教育コンサルティング

国内外のボーディングスクール進学を支援する英語教育機関、Global Learner’s Institute（GLI）は、2026年7月3日(金) 、中国・杭州の名門校「雲谷学校（Yun Gu School） 」が実施する「Summer School」のオンライン説明会を開催いたします。

■ 世界が注目する「雲谷学校（Yun Gu School）」とは

雲谷学校は、Alibabaグループ創業者のジャック・マー氏が設立した次世代型スクールです。

AI時代を生きる子どもたちに必要な力を育む教育を掲げ、世界中から注目を集めています。

今回ご紹介するSummer Schoolは、日本ではまだ情報が少ない貴重なプログラムです。

特に注目すべきポイントは次の3つです。

- 世界トップレベルの講師陣による授業- 英語力は高いレベルを求められず、英検(R)3級程度から参加可能- 小学5年生相当からチャレンジできる国際プログラム

海外サマースクールが初めてのお子様にも挑戦しやすい内容となっています。

雲谷学校や現地周辺の情報については、公式ブログ(https://gli-english.com/yun-gu-school-summer2-2026/)からご覧いただけます。

■ AI時代の進路選択につながる特別な体験

AIは今後あらゆる産業に大きな変化をもたらすと言われています。

だからこそ重要なのは、「AIを使う力」を早い段階から体験することです。

Summer Schoolでは、毎年異なるテーマで最先端テクノロジーや探究学習に取り組み、子どもたちの思考力・創造力・課題解決力を育みます。さらに、多国籍の仲間との交流を通して、国際感覚やコミュニケーション力も養います。

世界基準の教育を実際に体験することで、お子様の将来の進路選択にも大きなメリットが生まれます。

■ 開催概要

【名称】

雲谷学校 Summer School 説明会

【日時】

2026年7月3日(金) 19:30～20:15

【開催方法】

オンライン

【対象】

内部生・外部生

※どなたでもご参加いただけます

【参加費】

無料

【サマースクール概要】

● 期間：8月10日(月)～17日(月)

● 対象：高校3年生まで

● 英語力目安：英検(R)3級程度の会話力

■ お申し込み方法

ご参加を希望される方は、GLI公式LINEより

「アリババ説明会 」とメッセージをお送りください。

※定員に達し次第、受付終了となります。

GLI公式LINEはこちら(https://lin.ee/oy6LYn9)

【関連情報】

■GLI代表 鏑木のInstagram

「子どもの可能性を広げる教育新常識」をテーマに、教育・進路・海外留学などの最新情報を発信中。

Instagramはこちら https://www.instagram.com/kaburaki_san

【企業情報】

◇株式会社鏑木教育コンサルティングについて

個々の特性を最大限に生かし、世界基準の教育および進学機会の提供を目的に設立されたコンサルティング企業です。パーソナルな視点で、最適な教育プランを設計・提供しております。

◇ Global Learner’s Institute（GLI）について

GLIは、晴海・広尾・武蔵小杉の校舎およびオンラインを通じて、国内外のボーディングスクール進学を目指す小・中・高校生に向けたコンサルティング型英会話スクールです。探究的な学習をCLIL（内容言語統合型学習）を用いて行うことで、英語力と思考力・創造力を同時に育成。お子様の個別の進路設計をサポートいたします。

■通学型受講コース "GLI"の詳細はこちら(https://gli-english.com/)

■オンライン受講コース "GLIオンライン"の詳細はこちら(https://gli-english.com/online-lp1/)

【本リリースに関するお問合せ】

Global Learner’s Institute

担当：石井

Mail：press@kaburaki-educonsul.com