生ビール付き2時間飲み放題が330円（税込）のキャンペーン開催！「個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 仙台一番町店」2026年6月30日（火）グランドオープン

株式会社 FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都豊島区）は、2026年6月24日（水）、宮城県仙台市青葉区一番町に「個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 仙台一番町店」をグランドオープンいたしました。

オープンを記念し、2026年7月5日（日）～7月8日（水）の4日間限定で、「生ビール付き2時間飲み放題」を300円（税込330円）でご提供するオープニングキャンペーンを開催いたします。

博多名物とリーズナブルな価格で気軽に楽しめる大衆酒場「とりいちず」は、秘伝かわ串・水炊き・秘伝の骨付鳥などの名物料理をリーズナブルな価格で楽しめる大衆酒場です。仕事帰りの一杯はもちろん、ご友人との飲み会、ご家族でのお食事まで、さまざまなシーンで気軽にご利用いただけます。

仙台一番町店では、個室も完備し、少人数からグループ利用まで幅広く対応いたします。

■ グランドオープン記念キャンペーン概要

キャンペーン内容

生ビール付き2時間飲み放題 300円（税込330円）

実施期間

2026年7月5日（日）～7月8日（水）

条件・注意事項

* 2時間制（ラストオーダーは30分前となります）

* 飲み残しは正規料金を頂戴いたします

* グループ全員がInstagramフォロー＆いいね必須

* お通し代＋350円（税込385円）以上の商品をお一人様1オーダー必須（指定商品から1品）

公式Instagramはこちらから▶https://www.instagram.com/toriichizu_mania/

■ 名物鶏料理と“価格以上”の満足感

とりいちずでは、鶏の旨みを活かした名物料理を中心に、リーズナブルでボリューム感のあるメニューを提供しています。

また、自家製豆腐やプリンなど、一部メニューは店内で一から仕込み、価格以上の満足感を大切にしています。

主な人気メニュー（一例）

* 秘伝の骨付鳥（なし・基本・辛・鬼辛）

* 秘伝のかわ串／無限！あてチキ

* 今治焼鳥各種・月見つくね

* 水炊き（定番・辛炊き・トマト鍋）

* 鶏雑炊、チキンチャーハン

* 自家製豆腐（店内仕込み）

* 究極のプリン（店内手作り）

今治焼鳥 レバー無限！あてチキ自家製豆腐の冷奴

■ 食べ放題・飲み放題で楽しめるコース

宴会や集まりには、

飲み放題付きコースや、

食べ放題＆飲み放題コースをご用意しています。

おすすめコース（一例）

* 季節限定 旬菜コース

2時間飲み放題付き／全9品

2,400円（税込）

* 今治焼鳥 食べ放題＆飲み放題コース

120分制

2,980円（税込）

名物の今治焼鳥や鶏料理を中心に、

しっかり食べて飲めるコース内容となっており、観光利用から宴会まで幅広く対応します。

※内容は季節・仕入れ状況により変更となる場合があります。

■ 店舗情報

店舗名 個室完備 大衆とり酒場 とりいちず 仙台一番町店

オープン日 2026年6月30日（火）

住所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町三丁目11-9 ガレリアブランドーム1階

営業時間 13:00～翌5:00

席数 162席

電話番号 080-4099-8558（※開通までの臨時となります）

ご予約はこちらから：https://www.hotpepper.jp/strJ004613115/

■ とりいちずとは

大衆とり酒場 とりいちず は、名物の鶏料理を中心に、「安い・うまい・気軽」を大切にした大衆居酒屋ブランドです。