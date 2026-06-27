2026年6月より2026年6月より『MEAソシオエステ・メンタルケア講座』を新設しました。

一般社団法人メディカルエステ協会

薬に頼りすぎない健康づくりを支える「メディカルエステ」への関心が急増！



医療・介護・美容の分野で、

「薬だけに頼らない健康づくり」 を求める声が高まっています。

その中で、薬剤師・看護師・介護職など医療系の専門職が、

予防・体質改善・生活習慣ケア を学び直す動きが広がっています。

今回、当スクールでは、現役薬剤師の生徒が語る

"学び直しの理由"と"これからの働き方"を紹介します。

■ 現役薬剤師が語る「薬だけでは守れない健康がある」

薬剤師として働く中で、

「薬だけに頼る健康づくりには限界がある」

と感じる場面が増えてきました。

定年までに、薬剤師の資格を活かしながら

"薬に頼らない健康"をサポートできる存在になりたい。

その想いから、予防・体質改善・生活習慣ケアを軸にした

メディカルエステの学びをスタートしました。

■ 学べる技術は医療現場でも活かせる内容

薬の知識と身体の仕組みを理解した上で、

・リンパ

・自律神経ケア

・ストレスケア

・体質改善

などの技術を習得。

「患者さんや家族に対して、より広い視点で健康を支えられるようになった」と語ります。

■ 定年前後の働き方にもフィット

自由予約制で無理なく通える

「定年までの間、週1～2回働ける技術を身につけたい」

「将来は自宅でサロンを開業したい」

こうした"第二のキャリア"を見据えた学び直しとしても人気が高まっています。

自由予約制のため、仕事と両立しながら無理なく通える点も支持されています。

■ メディカルエステは"これからの健康づくり"の中心へ

薬剤師としての経験を活かしながら、

薬に頼りすぎない未来の健康づくりに貢献したい。

そのための第一歩として、メディカルエステの学びが選ばれています。

■ まずは体験から

予防・体質改善の専門技術を学ぶチャンス

健康寿命の延伸が求められる今、

予防・体質改善・生活習慣ケアの専門技術は、

医療・介護・美容の現場でますます必要とされています。

当スクールでは、未経験からでも安心して学べる体験レッスンを実施しています。



【MEAソシオエステ・メンタルケア講座】URL： https://medical-esthe.com/course06

【協会概要】

名 称： 一般社団法人メディカルエステ協会

代表理事： 西尾 眞樹子

所 在 地： 東京都中央区銀座（本部）

事業内容： エステティシャン養成、職業訓練校の運営、メディカルエステの普及活動

公式サイト： https://medical-esthe.com/

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1979年創立。代表の西尾氏が掲げる「手に職、心に癒し」を理念に、厚生労働大臣認定モデル事業を策定するなど、長年エステティシャン育成を牽引しています。特筆すべきは18年にわたる法務省委託事業の実績です。栃木刑務所での職業訓練を通じ、受刑者の社会復帰を技術面・精神面から支援し続けています。その確かな技術力と一人ひとりに寄り添う教育方針は、美容業界のみならず多方面から厚い信頼を得ています。