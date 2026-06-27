2026年6月より2026年6月より『MEAソシオエステ・メンタルケア講座』を新設しました。
薬に頼りすぎない健康づくりを支える「メディカルエステ」への関心が急増！
医療・介護・美容の分野で、
「薬だけに頼らない健康づくり」 を求める声が高まっています。
その中で、薬剤師・看護師・介護職など医療系の専門職が、
予防・体質改善・生活習慣ケア を学び直す動きが広がっています。
今回、当スクールでは、現役薬剤師の生徒が語る
"学び直しの理由"と"これからの働き方"を紹介します。
■ 現役薬剤師が語る「薬だけでは守れない健康がある」
薬剤師として働く中で、
「薬だけに頼る健康づくりには限界がある」
と感じる場面が増えてきました。
定年までに、薬剤師の資格を活かしながら
"薬に頼らない健康"をサポートできる存在になりたい。
その想いから、予防・体質改善・生活習慣ケアを軸にした
メディカルエステの学びをスタートしました。
■ 学べる技術は医療現場でも活かせる内容
薬の知識と身体の仕組みを理解した上で、
・リンパ
・自律神経ケア
・ストレスケア
・体質改善
などの技術を習得。
「患者さんや家族に対して、より広い視点で健康を支えられるようになった」と語ります。
■ 定年前後の働き方にもフィット
自由予約制で無理なく通える
「定年までの間、週1～2回働ける技術を身につけたい」
「将来は自宅でサロンを開業したい」
こうした"第二のキャリア"を見据えた学び直しとしても人気が高まっています。
自由予約制のため、仕事と両立しながら無理なく通える点も支持されています。
■ メディカルエステは"これからの健康づくり"の中心へ
薬剤師としての経験を活かしながら、
薬に頼りすぎない未来の健康づくりに貢献したい。
そのための第一歩として、メディカルエステの学びが選ばれています。
■ まずは体験から
予防・体質改善の専門技術を学ぶチャンス
健康寿命の延伸が求められる今、
予防・体質改善・生活習慣ケアの専門技術は、
医療・介護・美容の現場でますます必要とされています。
当スクールでは、未経験からでも安心して学べる体験レッスンを実施しています。
【MEAソシオエステ・メンタルケア講座】URL： https://medical-esthe.com/course06
【協会概要】
名 称： 一般社団法人メディカルエステ協会
代表理事： 西尾 眞樹子
所 在 地： 東京都中央区銀座（本部）
事業内容： エステティシャン養成、職業訓練校の運営、メディカルエステの普及活動
公式サイト： https://medical-esthe.com/
各学院はこちら
銀座学院 ・〒104-0061 東京都中央区銀座２丁目１２－５ 銀座ＮＦビル 7階
新宿学院 ・〒160-0023 東京都新宿区西新宿７丁目１２－４ 中啓ビル 5階
横浜学院 ・〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸１丁目５－４ 四谷学院第2ビル 8階
名古屋学院 ・〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池２丁目１－６ 4階
大阪梅田学院・〒530-0015 大阪府大阪市北区中崎西１丁目２－１３ サプライズビル 201号室
札幌学院 ・〒064-0820 北海道札幌市中央区大通西２５丁目１－２ ハートランド円山ビル 5階
岡山学院 ・〒700-0824 岡山市県岡山市北区内山下2丁目2-2 第7小野ビル3F
1979年創立。代表の西尾氏が掲げる「手に職、心に癒し」を理念に、厚生労働大臣認定モデル事業を策定するなど、長年エステティシャン育成を牽引しています。特筆すべきは18年にわたる法務省委託事業の実績です。栃木刑務所での職業訓練を通じ、受刑者の社会復帰を技術面・精神面から支援し続けています。その確かな技術力と一人ひとりに寄り添う教育方針は、美容業界のみならず多方面から厚い信頼を得ています。