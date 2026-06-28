【BSフジ】ドラマ『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』2026年8月7日（金）25:00～ BSフジで放送スタート！

株式会社ビーエスフジ

★2026年8月7日（金）BSフジで放送スタート！毎週（金）25:00～25:30放送

FODにて独占配信、BSフジ放送後にはTVerにて見逃し配信、さらに全世界配信も決定

第1回ノベマ！BL短編コンテスト最優秀賞受賞作品

ましろいと著『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』( BeLuck文庫/スターツ出版刊) の実写ドラマが、実力派若手俳優の小西詠斗・連続ドラマ初主演となる元之介のＷ主演で、

8月7日（金）25時よりBSフジにて放送スタートします。

（FODにて独占配信・BSフジ放送後にはTVerにて見逃し配信）

さらに、全世界での配信も決定しました！

「好きだよ。ずっと前からお前のことが好き」――

席替えから始まる!? 正反対な 2 人の恋

ごく平凡な高校生・間山晴（小西詠斗）は、

後ろの席から回ってきたプリントに告白文が書かれていて衝撃を受ける。

まさかの送り主は、クラスの中心的存在の超絶イケメン・朝宮光星（元之介）。

自分宛じゃないよな？と疑うけど、朝宮はあっさりと「間山に書いた」と即答。

それどころか、重すぎる愛が日に日にヒートアップしていく !?

「無理。ずっと我慢してたから」「俺はずっとこうしたかった」最初から最後まで尊さ MAX !!

恋に一直線な一軍男子×超ウブな純粋男子の青春 BL(ハート)

＜W主演＞

間山晴（まやま はれ）

役：小西詠斗（こにしえいと）

▶「間山晴」とは

平凡で目立たないウブで純粋な性格。男子高校生。

席替えで後ろの席から回ってきたプリントに「お前のことが好き」と書かれており、告白文に衝撃を受ける。

朝宮光星(あさみや こうせい)

役：元之介（げんのすけ）

▶「朝宮光星」とは

“超絶イケメン”で陽キャ集団を牽引する一軍男子高校生。

間山に対して強く一途な想いを抱いていて、席替えで間山の後ろの席に座り、抑えていた想いを解放していく。

＜原作情報＞

ましろいと 『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』

( BeLuck文庫/スターツ出版刊)

第1回ノベマ！BL短編コンテスト最優秀賞受賞作品。

何気ない“席替え”をきっかけに

始まる男子高校生同士の青春ラブストーリー。

近すぎる距離感に戸惑いながらも少しずつ変化していく関係性や、不器用でまっすぐな想い、

思春期ならではの繊細な心の揺れ動きが支持を集めています。

＜追加キャスト＞

榊当麻(さかき とうま)

役：平本健（ひらもとけん）（DXTEEN）

▶「榊当麻」とは

一軍グループの中でも場を和ませられる存在で、周囲をよく見ている男子高校生。

軽口を叩きながらも空気を読むのが上手く友人としてさりげなく背中を押すポジション。

常川田光希(つねかわだ みつき)

役：飯島颯（いいじまはやて）（SUPER★DRAGON）

▶「常川田光希」とは

常に落ち着いた雰囲気をまとっている。

間山と朝宮の関係性については静かに理解を示しており、時折核心を突く言葉で二人の背中を押す。

主題歌：『NPC』

歌 SUPER★DRAGON

【SUPER★DRAGONとは】

志村玲於、古川毅、ジャン海渡、飯島颯、伊藤壮吾、田中洸希、池田彪馬、松村和哉、柴崎楽からなる9人組進化系ミクスチャーユニット。通称”スパドラ”。

ダンス、ロック、HIPHOP、更にヒューマンビートボックスまで自在に融合させる唯一無二のミクスチャースタイルが特徴。楽曲や映像制作、ステージングにいたるまでメンバー自身がコンセプションから深く関わり、クリエイティブ力を武器に日々進化を続けている。

オープニング曲：『白鯨』

歌 キミノウィルス

▶本作のために書き下ろし

戻れない夏の記憶と、届かない想いを閉じ込めた青春ラブソング。いつの間にか目が離せなくなってしまう相手への想いや、曖昧な距離の中で揺れ動く感情を、甘くキャッチーなメロディに乗せて表現しています。

【キミノウィルスとは】

今を生きる若者の心を映し出すメンズユニットアーティスト。

ロックサウンドを軸に、多彩な表現を取り入れた楽曲と物語性のある世界観を展開。感情を揺さぶるライブパフォーマンスと、楽曲ごとに異なる表情を見せるステージで独自のエンターテインメントを届けている。

＜放送概要＞

番組タイトル ：『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』

原作 ： ましろいと『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』

(BeLuck文庫/スターツ出版刊)

BSフジ放送日時：2026年8月7日（金）スタート 毎週（金）25:00～25:30

配信 ： FOD独占配信 ８月５日（水）25時30分よりスタート

TVer見逃し配信 ８月7日（金）25時30分よりスタート

全世界配信 ※後日詳細を発表予定

監督 ： 中山佳香 FODドラマ「コントラスト」・奈良優大

脚本 ： 後藤賢人

出演者 ： 小西詠斗・元之介

平本健（DXTEEN）・飯島颯（SUPER★DRAGON）

ほか

主題歌 ： 『NPC』（SUPER★DRAGON）

オープニング曲 ： 『白鯨』（キミノウィルス）

製作・著作 ： セキスキ製作委員会

コピーライト ： (C)ましろいと・スターツ出版／セキスキ製作委員会

公式HP ：https://sekisuki-drama.jp/

FOD配信 ：https://fod.fujitv.co.jp/title/71cq

公式X ：https://x.com/sekigae_drama

公式Instagram ：https://www.instagram.com/sekigae_drama/