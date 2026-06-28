【フジテレビ】小西詠斗＆元之介 W主演 『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』 FODにて独占配信決定！ ８月５日（水）25時30分より配信スタート

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フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは、ドラマ『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』を、８月５日（水）25時30分より独占配信することが決定しました。

『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』 （C）ましろいと・スターツ出版/セキスキ製作委員会

『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』は、第１回ノベマ！BL短編コンテスト最優秀賞を受賞した、ましろいとによる同名小説を原作に実写ドラマ化した作品です。席替えをきっかけに始まる男子高校生同士の青春ラブストーリーで、近すぎる距離感に戸惑いながらも少しずつ変化していく関係性や、不器用でまっすぐな想い、思春期ならではの繊細な心情の揺れ動きを丁寧に描き、多くの読者から支持を集めてきました。

超ウブな純粋男子高校生・間山 晴（まやま はれ）を演じるのは、数々の話題作に出演し注目を集める実力派若手俳優・小西詠斗（こにし えいと）。そして、恋に一直線な一軍男子高校生・朝宮光星（あさみや こうせい）役を、本作が連続ドラマ初主演となる元之介（げんのすけ）が演じます。フレッシュかつ確かな表現力を持つ２人がW主演を務め、対照的な性格の男子高校生同士が織りなす恋模様を瑞々しく描き出します。

間山 晴（まやま はれ）役 小西詠斗

朝宮光星（あさみや こうせい）役 元之介

物語は、ごく平凡な高校生・間山晴（小西詠斗）が、後ろの席から回ってきたプリントに書かれた告白文を受け取ることから始まります。その送り主は、クラスの中心的存在で超絶イケメンの朝宮光星（元之介）。まさか自分宛ではないと戸惑う間山に対し、朝宮は「間山に書いた」とあっさり告白します。さらに、抑えていた想いを次々とぶつけ、一直線な愛情は日に日にヒートアップしていきます。交わるはずのなかった２人の距離が一気に近づいていく様子や、胸キュン必至の展開は、本作最大の見どころとなっています。

クスッと笑えるコミカルなやり取りから、思わずドキッとするような瞬間まで、多彩な感情を丁寧にすくい上げた青春を描く本作では、ただの恋愛にとどまらず、人を好きになる気持ちの純粋さや不器用さを繊細に描いている点が大きな魅力となっています。ドラマでは、映像ならではの表現を通して、登場人物それぞれの想いがより立体的に描かれ、物語の世界観をさらに引き出します。

恋に一直線な一軍男子と、超ウブな純粋男子。最初から最後まで“尊さMAX”で描かれる、正反対な２人の青春ラブストーリーに、ぜひご期待ください！

【あらすじ】

「好きだよ。ずっと前から」席替えから始まる！？

正反対な２人の恋が始まる！！

『お前のことが好き』――。ごく平凡な高校生・間山晴（小西詠斗）は、後ろの席から回ってきたプリントに告白文が書かれていて衝撃を受ける。まさかの送り主は、クラスの中心的存在の超絶イケメン・朝宮光星（元之介）。

自分宛じゃないよな？と疑うけど、朝宮はあっさりと「間山に書いた」と即答。それどころか、重すぎる愛が日に日にヒートアップしていく！？

「無理。ずっと我慢してたから」「俺はずっとこうしたかった」最初から最後まで尊さMAX！！

恋に一直線な一軍男子×超ウブな純粋男子の青春BL

◇ ドラマ概要

■タイトル：『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』（全８話）

■配 信：８月５日（水）25時30分～独占配信開始 以降、毎週水曜深夜 最新話配信

■放 送：BSフジにて８月７日（金）25時～放送開始 以降、毎週金曜25時～25時30分放送

※配信・放送日時は予告なく変更になる場合があります。

■出 演：小西詠斗／元之介 ほか

■原 作：ましろいと『席替えしたら、どうやら後ろの男が俺のこと好きらしい』（BeLuck文庫／

スターツ出版刊）

■スタッフ：監督：中山佳香（コントラスト）／奈良優大

脚本：後藤賢人（storyboard）

制作協力：W

製作・著作：セキスキ製作委員会

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/71cq （配信ページ）

https://www.instagram.com/sekigae_drama/ （ドラマ公式Instagram）

https://x.com/sekigae_drama （ドラマ公式X）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる特典「FODフライデイ」も提供中です。

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