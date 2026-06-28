“運動会のプロが企画する運動会”を体感できる無料プログラム。「チームビルディング運動会」のリアル体験会を7月17日に開催

株式会社運動会屋

運動会のプロフェッショナルである株式会社運動会屋は、2026年7月17日（金）、深川スポーツセンター （東京都江東区）にて『運動会 リアル体験会』を開催します。数多くの運動会を企画・運営してきた当社だからこそつくれる“本物の運動会”を、法人・学校関係者の皆さまに、参加者自身が体を動かしながら体感いただける年に一度の機会です。

チームビルディングの理論にもとづいて設計されたプログラムを、ぜひ現場で体験してください。

最大の特長：運動会のプロがつくる“本物の運動会”

本体験会の最大の魅力は、何よりも「運動会そのもの」のクオリティです。運動会屋は、これまで数多くの運動会を企画・運営してきた運動会のプロフェッショナル。種目設計、進行、盛り上げ方まで、プロの手による運動会の面白さと一体感を、まるごと体感いただけます。書面や口頭の説明では伝えきれない “当社の運動会の強さ”を、実際に体を動かして確かめられる貴重な機会です。

企画の背景

企業研修や社内イベント、学校行事への投資が広がる一方で、「実施したものの一体感までは生まれない」「楽しかったで終わってしまう」という声は少なくありません。運動会屋は、運動会が本来持つ“人と人をつなぐ力”を、感覚ではなく設計として体験プログラムに落とし込み、法人・学校双方の組織エンゲージメント向上に貢献したいと考えています。

テーマは「ロジカルチームビルディング」

本体験会のテーマは「楽しいだけで終わらせない！ロジカルチームビルディング運動会」。チームビルディングに不可欠とされる次の4つの要素を、プログラム全体に組み込んでいます。

・コミュニケーションをとり、信頼を構築する

・共通のゴールを設定し、納得して取り組む

・一人ひとりの強みを活かす適材適所

・失敗が許される心理的安全性を確保する

参加者は、互いを知り合うことから始まり、共に体を動かす中で生まれる一体感、そして言葉を超えて共有されるパッションまでを、一連の流れとして体験できます。

当日の体験内容

当日は、開会式・アイスブレイクを経て、チームビルディングの要素を盛り込んだ複数の競技を体験いただきます。閉会後には、運動会の導入をご検討の方への個別相談の時間も設けています。

参加費は無料。途中参加・途中退席も可能とし、業務の合間でも気軽に立ち寄れる構成としています。

当日のタイムスケジュール

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107554/table/23_1_3b7c79cdb7b24e146ac8337275a0a73b.jpg?v=202606281151 ]

◼︎日時：2026年7月17日（金）14:00～16:00（受付 14:00～）

※途中参加・途中退席も可能です。ご都合に合わせてお気軽にご参加ください。

◼︎会場：深川スポーツセンター 大体育室（東京都江東区越中島1-2-18）

◼︎会場マップ： https://www.koto-hsc.or.jp/centerlist/sports_center2/#gsc.tab=0

◼︎アクセス：

・JR京葉線「越中島駅」（1番出口）徒歩2分

・東京メトロ東西線・都営地下鉄大江戸線「門前仲町駅」（4番出口）徒歩5分

◼︎参加費：無料

◼︎対象：法人ご担当者や学校関係者

お申し込みはこちらから

▼ 運動会リアル体験会 申込フォーム

https://forms.gle/2Zh7mGHWCaJxJRD17

席数には限りがございます。

ご興味をお持ちの方は、お早めにお申し込みください。

皆さまと当日お会いできることを楽しみにしております。

株式会社運動会屋について

会社名：株式会社運動会屋

代表者：代表取締役 CUO（Chief UNDOKAI Officer）米司隆明

所在地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町9-10 SodaCCo 3F

運動会屋サービスサイト：https://www.udkya.com/

コーポレートサイト：https://www.undokai.co.jp/

株式会社運動会屋は、企業・自治体・地域・教育機関などに向けて「運動会」を起点とした体験型プログラムを企画・運営する会社です。創業以来、全国で累計2,500件以上の実績を有しています。

また社内運動会やチームビルディングイベントを通じた組織づくり支援に加え、廃校を活用したキャンプ場運営や体験型プログラムの提供、海外での運動会開催を通じた国際交流・支援活動にも取り組んでいます。