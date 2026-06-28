ムーンライダーズ 約4年ぶりとなるニューアルバムは、閉塞した現代に問いかける。「老齢ロック」のその先の地平へ。50周年記念オリジナル・アルバム「e.d morrison」8月26日発売決定！！

日本コロムビア株式会社

メンバー全員が1曲ずつ楽曲提供し、ここ数年来、ライヴでも的確かつリスペクトに溢れるサポートでステージを引き締めてきた澤部渡、佐藤優介も全面参加した新作は、メンバー全員による一発録音のセッションで作り上げた楽曲に加え、メンバーが1曲ずつ楽曲提供し世間の動き、メンバーの現在地も織り込んだ豊穣なアルバムとなった。2022年リリースの前作では「老齢ロック」と謳ってみせた彼らだが、今作でも日本のロックミュージックの新たな地平を切り拓く反骨と達観と文学性の匂う歌詞とジャンルを超えたサウンドで、唯一無二の”ムーンライダーズの音楽”に到達した。今作でも、全員がメインヴォーカルをとり、コーラスに参加するスタイルで、Sound Crew Studioの協力のもと、多彩な楽器も録音に使用している。50年間に渡り、常に先鋭的な音楽活動を標榜してきた彼らが閉塞した現代に問いかけるcomplicatedな作品となった。

タイトルの「e.d morrison」 はmoonridersのアナグラム。

80年代より、メンバー全員による共作時に名義として使用されてきた。今作のタイトルとして採用されたこのe.d morrisonには、かしぶち哲郎、岡田徹も含めたムーンライダーズ全員によって創り上げたアルバム、という想いがこめられている。

仕様：

◼️CD：3,500円（税込）

◼️CD+BD：12,000円（税込）

◼️CD+BD+グッズ（Tシャツ）：16,000円（税込）＊限定商品

◼️LP盤（2枚組）：6,600円

◼️音源配信 (国内・海外)有り

◼️デジタル配信：各主要音楽配信サイトにて、8/26からダウンロード／ストリーミング配信（国内・海外配信あり）

ムーンライダーズ 「e.d morrison」

CD

01 トンネルの向こうのNothing

02 快楽の椅子

03 俺たち死に神、ヴォランティアーズ

04 美しき老い

05 Back Stage Fright Rumba

06 青空に泥靴

07 鞄の中の男

08 Suite 腕に夕日 肩に枯れ木

1st Mov. 愚か者の壊れた杖

2nd Mov. 始まりの狼煙

09 体毛のない孤独

10 Suiteシャンデリア

1st Mov. 天上のシャンデリア

2nd Mov.Eternal Rose

3rd Mov. Dance ウフツ！

ムーンライダーズ 「e.d morrison」

LP2枚組

A面

01 トンネルの向こうのNothing

02 快楽の椅子

03 Back Stage Fright Rumba

B面

01 俺たち死に神、ヴォランティアーズ

02 美しき老い

03 体毛のない孤独

C面

01 Suite 腕に夕日 肩に枯れ木

1st Mov. 愚か者の壊れた杖

2nd Mov. 始まりの狼煙

02 鞄の中の男

D面

01 青空に泥靴

02 Suiteシャンデリア

1st Mov. 天上のシャンデリア

2nd Mov.Eternal Rose

3rd Mov. Dance ウフツ！

※「CD」と「LP」で収録曲順が異なります。

映像作品：（BD）2022/09/24(土)

昭和女子大学 人見記念講堂で行われた

moonriders it's the moooonriders リリース記念ライヴ

Guest（Crescent Horns）：湯浅佳代子（tb）、東涼太（sax）、渡辺隆雄（tp）

Special Guest：DAOKO

01.monorail

02.ボクハナク

03.岸辺のダンス

04.S.A.D

05.駄々こね桜、覚醒

06.雲と群衆

07.三叉路のふたり

08.親より偉い子供はいない

09.夢ギドラ85'

10.再開発がやってくる、いやいや

11.ニットキャップマン

12.世間にやな音がしないか

13.Beep Beep Be オーライ

14.D/P

15.Smile

（encore）

16.スイマー

17.9月の海はクラゲの海

18.私は愚民

ムーンライダーズ

1975年に結成された日本を代表するロックバンド。伝説的バンド「はちみつぱい」を母体として、「メンバー全員が作詞・作曲を担当し、プロデューサーでもある」という極めて高い音楽的スキルを持つ集団。

1976年のデビュー以来、日本の音楽シーンの最前線で活動し続けニューウェイヴ、テクノ、パンクなど、時代ごとの最先端サウンドをいち早く取り入れる先鋭的な音楽性で、内外に多くのフォロワーを持つ。

現在、メンバーは鈴木慶一、武川雅寛、鈴木博文、白井良明、夏秋文尚、さらに2人の30代のミュージシャン、澤部渡（スカート）、佐藤優介がサポートとして加わって7人体制となっている。

◼️アルバム・リリースに向けて

「一生涯バンド」を掲げて精力的にライブ

・ WORLD HAPPINESS 2026 ～I'm HOME～：2026年6月28日に国立代々木競技場 第一体育館で開催されるフェスへの出演が。

・ アルバム再現ライブ：2026年7月7日に東京国際フォーラム ホールCにて、1986年の名盤『DON'T TRUST OVER THIRTY』のリリース40周年を記念した再現ライブ

・9月5日 梅田クアトロ

・9月6日 名古屋クアトロ

・9月12日、１3日 渋谷クアトロ

・9月23日 大分コンパル文化ホール

ムーンライダーズ オフィシャルウェブサイト： https://moonriders.net

日本コロムビア： https://columbia.jp/artist-info/moonriders/