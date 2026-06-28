紛失対策や複数端末運用に。宏福商事、指紋認証FIDO2キー『ACS PocketKey+ Bio』の2本セット販売を計画

宏福商事合同会社

宏福商事合同会社（本社：東京都荒川区）は、ACSの生体認証対応セキュリティキー「ACS PocketKey+ Bio」について、2本セットでの販売を予定していることをお知らせいたします。なお、発売日は現時点で未定です。

多要素認証（MFA）の普及に伴い、セキュリティキーの紛失や故障が業務に与えるリスクへの対策が重要視されています。これを受け、宏福商事合同会社は、最新の指紋認証対応FIDO2キー「ACS PocketKey+ Bio」について、予備機確保や複数拠点での運用を容易にする『2本セット』の販売を決定いたしました。詳細な発売時期については決定次第、順次発表いたします。

ACS PocketKey+ Bioは、指紋認証を搭載したUSB Type-C・NFC対応のFIDOセキュリティキーです。FIDO U2FおよびFIDO2（CTAP2.1）に準拠し、企業や個人における多要素認証強化、パスワードレス環境の構築を支援します。最大10件の指紋登録にも対応しています。

2本セットは、法人での複数端末運用、管理者用と利用者用の分離、紛失時の予備確保、また個人ユーザーにおける自宅用と持ち運び用の使い分けなど、多様なニーズを想定した構成です。

今後、価格、発売時期、販売チャネルなどの詳細が決まり次第、順次ご案内いたします。

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Advanced Card Systems Japan 株式会社（ACS）について

所在地:〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-2-6日本橋大栄ビル7階

設立：1995年

事業内容：ICカードリーダー／ライター、FIDOセキュリティキー、NFCソリューション

URL：https://www.acs-japan.jp/(https://www.acs-japan.jp/?utm_source=jpedm9&utm_medium=acsjp)

宏福商事合同会社について

所在地：東京都荒川区西尾久6-13-6-A103

設立：2018年12月

事業内容：貿易業（ACS日本正規代理店）

URL：http://www.kofukutrading.com(https://kofukutrading.com/acs_iccardreader/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release09_kofuku)

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Email：acsjapan(アットマーク）kofukutrading.com

URL：https://www.kofukutrading.com(https://kofukutrading.com/acs_iccardreader/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=acs_202604&utm_content=release09_kofuku)