4人のギャバンの真っすぐな視線が頼もしい「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ キャラクターブック EMO-MENT」の表紙が解禁！

株式会社東京ニュース通信社「週刊TVガイド」などを発刊する株式会社東京ニュース通信社は、7月3日（金）に「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ キャラクターブック EMO-MENT」を発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ キャラクターブック EMO-MENT」（東京ニュース通信社刊）

「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」（テレビ朝日系）の初となる公式キャラクターブック「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ キャラクターブック EMO-MENT」が、いよいよ7月3日に発売される。そしてこの度、ファンお待ちかねの表紙が初公開された。

タイトルの“EMO-MENT”とは、キャラクターたちの“エモエモな瞬間＝エモーメント”をテーマに撮り下ろしたことにちなんだもの。盛り上がりを見せるこのタイミングだからこそ話せるキャスト＆スタッフインタビューと、この本でしか見ることのできないさまざまなシチュエーションの撮り下ろし写真を、たっぷり収録した一冊となっている。

表紙を飾るのは、力を合わせて戦う4人の宇宙刑事ギャバン、弩城怜慈（演・長田光平）・哀哭院刹那（演・赤羽流河）・祝喜輝（演・角心菜）・風波駆無（演・安井謙太郎）だ。主人公・弩城怜慈の力強い表情と、それぞれの地球を守る3人の真っすぐな視線が頼もしい。本書に収録されている怜慈・刹那・喜輝・駆無のソロカットでは、全身4面図も掲載。その衣装を、細部まで楽しむことができる。

「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ キャラクターブック EMO-MENT」（東京ニュース通信社刊）

また、キャラクターブックならではの見どころとして、ギャバンを支える登場キャラクターたちを、本編では見られないような特別なシチュエーションでも撮りおろしている。信頼関係を築いてきた怜慈と刹那のほか、頼もしい3人組、クールな上司と部下、2人で一つの最強絆ペア、兄と妹…。5組それぞれの関係性を感じさせるショットや意外な表情は必見だ。裏表紙には、そんな特別なカットの中から一部を掲載しているので、キャラクターブックの発売まで、想像を膨らませてほしい。

銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈は、次元を超えてエモルギー犯罪を捜査するギャバン・インフィニティ。いくつもの地球が存在する多元宇宙をまたにかけ、それぞれの次元のギャバンたちと出会い、協力して捜査に当たっている。そんな怜慈との出会いで徐々に変化を見せているのが、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那だ。今回は、これまで怜慈が刹那に熱い思いをぶつけてきたことから、とある対決に挑戦してもらった。

また、宇宙刑事ギャバンと、彼らを支える頼もしいパートナーたちとのさまざまな関係性も、本作の大きな魅力の一つ。そこで、怜慈、刹那、そして3人目の宇宙刑事ギャバン・ルミナス／祝喜輝と、彼らを支える頼もしいパートナーたちとの撮りおろしグラビアを収録している。

【多元地球 Α００７３】チームの弩城怜慈×伊達大佐（演・松永有紘）×アギ（演・有坂心花）は、気の置けない仲間同士ならではの和やかな雰囲気だけでなく、ミラーボールが輝く空間でクールにカッコ良く撮影。3人の新たな魅力を堪能してほしい。

【多元地球Λ８０１８】チームの哀哭院刹那×天羽琉唯（演・入山杏奈）は、常に冷静沈着な上司と、忠誠心の塊である部下による真面目な関係性。だからこそ、こんなオフショットが見てみたい…！ という琉唯の温かい優しさや、刹那の実直さと夏らしさを感じるシチュエーションで撮影している。

【多元地球Ι５１０９】チームの喜輝×高鳴寿（演・谷田ラナ）は、正反対な性格ながらも深い友情で結ばれた、唯一無二の相棒同士。食べ物へのこだわりも正反対な2人が、とある料理を一緒に作ったようで…？ 大親友コンビのキュートな撮りおろしグラビアは必見だ。

さらに、4人目のギャバンとして登場した【多元地球Ζ２０６６】の風波駆無は、妹・初音への思いが伝わるショットを多数撮りおろし。言葉少なくつかみどころのない彼が、大切な妹のために、とっておきのプレゼントを見つけたらしく…？ どのグラビアも、本書ならではのシチュエーションとなっているので、お楽しみに！

インタビューでは、キャラクターブック発売時点で放送済の第１話～第20話までを振り返ってもらった。序盤はもちろん、キャラクター同士の関係性が深まったタイミングで放送されたエピソードの裏話は、必見な内容となっている。さらにスタッフインタビューとして、福沢博文（監督）、久慈麗人（プロデューサー）×冨岡淳広（脚本）にも直撃取材。ここで明らかになる撮影秘話もあるかも!?

ラインナップ

◎綴じ込み両面ピンナップポスター

【表】弩城怜慈＆哀哭院刹那

【裏】祝喜輝＆高鳴寿

◎キャストインタビュー

長田光平（ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈役）×赤羽流河（ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那役）

長田光平（ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈役）×松永有紘（伊達大佐役）×有坂心花（アギ役）

赤羽流河（ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那役）×入山杏奈（天羽琉唯役）

角心菜（ギャバン・ルミナス／祝喜輝役）×谷田ラナ（高鳴寿役）

安井謙太郎（ギャバン・ライヤ／風波駆無役）

◎スタッフインタビュー

福沢博文（監督）

久慈麗人（プロデューサー）× 冨岡淳広（脚本）

（内容は変更になる可能性があります。）

生写真特典、決定！

■楽天ブックス

【特典内容】

下記特典内容5種類より選んで、ご購入いただけます。

特典内容１.弩城怜慈（長田光平） 生写真1枚

https://books.rakuten.co.jp/rb/18665123/

特典内容２.哀哭院刹那（赤羽流河） 生写真1枚

https://books.rakuten.co.jp/rb/18665124/

特典内容３.風波駆無（安井謙太郎） 生写真1枚

https://books.rakuten.co.jp/rb/18665125/

特典内容４.弩城怜慈（長田光平）＆哀哭院刹那（赤羽流河） 生写真1枚

https://books.rakuten.co.jp/rb/18665126/

特典内容５.弩城怜慈（長田光平）＆風波駆無（安井謙太郎） 生写真1枚

https://books.rakuten.co.jp/rb/18665127/

■アニメイト通販

特典内容：祝喜輝（角心菜）＆高鳴寿（谷田ラナ） 生写真1枚

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3495975/

＜注意事項＞

※6月28日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※特典付き販売店は、追加になる場合がございます。

※在庫状況は各店舗によって異なります。詳細は各店舗にてご確認ください。

【商品情報】

「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ キャラクターブック EMO-MENT」

●発売日：2026年7月3日（金）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定 価：3,300円

●発 行：東京ニュース通信社

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【関連サイト】

■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト

TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞

■TVガイドPERSON 公式X

@TVguidePERSON＜https://x.com/TVguidePERSON＞

■TVガイドPERSON 公式インスタグラム

@tvgperson＜https://www.instagram.com/tvgperson/＞