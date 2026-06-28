『勝利の女神：NIKKE』夏記念SP放送が大盛況のうちに終了！夏イベント「WAVE TO YOU」や水着の新SSRニケ、ゲーム外最新情報を一挙公開！

Proxima Beta Pte. Ltd.

高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを提供するグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、ゲーム開発会社SHIFT UPと手を組んで制作した、戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～『勝利の女神：NIKKE』において、2026年6月27日（土）に配信された夏記念SP放送「サバイバル！？孤島探索大作戦！」にて、夏の新イベントや新SSRニケ、ゲーム外施策などの最新情報を公開したことをお知らせいたします。

本放送では、夏ならではの開放感あふれるイベント情報をはじめ、期間限定ニケや新コスチューム、ミニゲーム、さらにリアルイベントや出展情報など、多彩な内容が発表されました。本稿では、放送内で公開された主な情報をまとめてご紹介します。

■新フルボイスストーリーイベント「WAVE TO YOU」開催決定

夏の新フルボイスストーリーイベント「WAVE TO YOU」の開催が発表されました！本イベントでは、卒業旅行に訪れたマルチャーナ一行と、ヘンゼルとグレーテルを捜すために旅立ったシンデレラ一行が、偶然にも謎の渦に巻き込まれ、先へ進めない特殊な海域で出会うところから物語が始まります。

一行は協力しながら島の探索を進めていきますが、やがてその島が普通の場所ではないことに気づいていきます。夏の海を舞台に、複数のキャラクターたちの思惑と冒険が交差するストーリーにぜひご注目ください。

■夏を彩る新SSRニケが登場

本放送では、夏イベントにあわせて登場する新たなSSRニケも発表されました。まず、SSRニケ「シンデレラ：クリスタルウェーブ」が期間限定募集に登場します。ガラスの靴で敵を攻撃する火力型ニケとして実装され、バーストスキルを発動することで自身の攻撃能力を強化し、複数の敵に大ダメージを与えることができます。

さらに、SSRニケ「マルチャーナ：マリンスタディ」も期間限定募集に登場します。卒業旅行を引率する姿で登場するマルチャーナは、ラプチャーの数が減るほど強くなる火力型ニケで、バーストスキルによって自身を強化しながら敵を攻撃します。

夏らしい装いと新たな戦闘スタイルをあわせ持つ2名の活躍に、ぜひご期待ください。

■限定コスチューム＆復刻コスチューム情報を公開

新たな限定コスチュームとして、「リトルマーメイド - シェルプリンセス」「ティア - シー・リジー」「ナガ - リング・アンサンブル」も公開されました。

あわせて、過去に登場した夏の限定コスチュームも再販予定です。「ペッパー - オーシャンビタミン」「ヤン - サンライズマーケット」「ギルティ - ディスビリーフウェーブ」「メイデン - アンダー・ザ・サン」「トーブ - サンブレイズ」「センチ - オーシャンリペア」など、夏を彩る人気コスチュームが再び登場します。

■期間限定ニケ再募集と宝もののアップデートも実施

夏イベントにあわせて、過去に登場した期間限定ニケの再募集と宝もののアップデートも実施されます。新たな楽園を探すべく海に出たSSRニケ「ドロシー：セレンディピティ」、そしてBOOMした水着とともに登場したSSRニケ「エレグ：ブーム・アンド・ショック」が再登場予定です。前回獲得できなかった指揮官にとっても、再び迎え入れるチャンスとなります。

■夏イベントアニメーション＆新ミニゲームを追加

夏イベントには、新たなアニメーションも追加されます。アニメーションは、「WAVE TO YOU」内の「STORY II - Normal Stage」最終ステージをクリアすることで確認できます。物語の余韻をより深く味わえる演出として、ぜひゲーム内でご覧ください。

また、新ミニゲーム「ISLAND BREAKER」も登場します。本ミニゲームでは、海岸に流れ込んだ漂流物を壊しながら、海の美しさを守ることが目的となります。ボールを弾いて破片やラプチャーを壊し、最適な発射角度を見つけながら残骸を除去していく、爽快感のある内容となっています。

＜イベント開催期間＞

2026年7月2日（木）のメンテナンス終了後～2026年7月23日（木）4:59:59まで

■リズムゲーム「TRACING THE STARS」に新曲追加

リズムゲーム「TRACING THE STARS」には、新たな楽曲が追加されます。2026年7月2日（木）のメンテナンス終了後より、2023年夏のテーマ曲「Pro-Fusion!」が無料でプレイ可能になります。さらに、有料商品「アルバムパッケージ」を購入することで、追加で計9曲をプレイできるようになります。

音楽面からも夏イベントを楽しめる内容となっていますので、ぜひあわせてお楽しみください。

■第2回NIKKEオーケストラコンサートがオンライン公開へ

放送内では、第2回NIKKEオーケストラコンサートのオンライン公開についても発表されました。2026年7月1日より公開予定となっており、会場で披露された壮大な演奏をオンラインでも楽しめる機会となります。

NIKKEの音楽世界をオーケストラサウンドで堪能できる特別な映像として、ぜひ通知設定のうえ公開をお待ちください。

■秋葉原UDX「AKIBA SQUARE」にて特別イベント開催予定

秋葉原UDX「AKIBA SQUARE」では、NIKKEの特別イベントが開催予定です。

夏イベントの臨場感をリアルに体験できる内容として、会場ならではの展示や演出が予定されています。ご来場の際は、熱中症対策としてこまめな水分補給やタオルの持参など、暑さ対策を行ったうえでお楽しみください。

■コミックマーケット108出展決定

『勝利の女神：NIKKE』のコミックマーケット108出展も決定しました。

今回のNIKKEブースでは、夏祭り、花火、浴衣といった日本の夏らしい要素を取り入れた展開が予定されています。特製キービジュアルも公開され、夏のイベント会場を彩るNIKKEならではのブース展開に期待が高まります。

■「NIKKE IN 京都」第2弾の開催も決定

前回好評を博した京都コラボの第2弾が開催予定です。

今回は夜の時間帯にも楽しめるイベントが用意されているほか、JR東海との特別連携企画も同時展開予定です。加えて、「京まふ」への出展も予定されており、京都を舞台にした新たなNIKKE体験にぜひご注目ください。

■夏をさらに楽しめる関連企画も続々公開

そのほか、夏イベントをより一層楽しめる関連企画も多数発表されました。まず、夏の思い出をテーマにした「Lo-Fiプレイリストプロジェクト『NIKKEと過ごす真夏休み』」が公開され、人気アーティストによる描き下ろしイラストとともに、ゆったりとした音楽でNIKKEの夏を楽しめる企画が展開されます。また、イベント期間中には、前哨基地に登場するマスコットたちと夏の思い出を残せる特別な撮影コンテンツも実施予定です。海辺でのひとときをイメージした可愛らしいシーンを通して、普段とは異なるにぎやかな夏の空気感を楽しめます。さらに、夏の水着ASMR企画も制作中であることが発表されました。公式YouTubeチャンネルにてフルバージョンの公開が予定されており、夏イベントの余韻を音でも楽しめるコンテンツとして続報が期待されます。

■視聴者への感謝を込めたCDKeyも公開

生放送の終盤には、視聴者の皆さまへの感謝を込めて、配信限定のCDKey【WAVETOYOU2026】も公開されました。夏記念SP放送を最後まで視聴してくださった指揮官へのサプライズとして発表され、番組の締めくくりをさらに盛り上げるプレゼントとなりました。

今後も『勝利の女神：NIKKE』は、ゲーム内外を通じて多彩なコンテンツやイベントを展開し、指揮官の皆さまに新たな体験をお届けしてまいります。夏イベント「WAVE TO YOU」をはじめとする今後の展開にも、ぜひご期待ください。

<勝利の女神：NIKKE概要>

タイトル：『勝利の女神：NIKKE』（略称：『NIKKE』）

配信日：好評配信中（2022年11月4日（金）配信）

ダウンロードURL：https://bit.ly/3EVYgT5

料金：基本無料、アプリ内課金あり

公式ウェブサイト：nikke-jp.com(https://nikke-jp.com/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/NIKKE_japan

ジャンル：戦場に響く銃声と絆～地上奪還ガンガールRPG～

権利表記：(C)PROXIMA BETA PTE. LTD. (C)SHIFT UP CORP.

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が様々なジャンルにわたる魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『Honor of Kings』や『勝利の女神：NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide」などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(https://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。