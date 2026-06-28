【オフィシャルレポート】元「ラストアイドル」畑美紗起がプロデュースする6人組アイドルグループ「Lumietoile（ルミエトワール）」がデビュー！

株式会社TWIN PLANET

元「ラストアイドル」の畑美紗起がプロデュースを手がける、6人組アイドルグループ「Lumietoile（ルミエトワール）」（略称：ルミエト）が、6月27日(土)に東京・神田明神ホールにて、デビューライブ『まだ名もない星たちへ』を行い、デビューいたしました。

誰かの夜空を照らす存在を目指して歩み始めた「Lumietoile」の船出となったライブの模様を、オフィシャルレポートとしてお届けいたします。

（Text by 大宮高史）

「Lumietoile」は、「ラストアイドル」や「×純文学少女歌劇団（ふじゅんぶんがくしょうじょかげきだん）」で経験を積んできた畑が、王道アイドルプロジェクトとして昨年11月からオーディションを開催し、橘優衣・茅野花音・越まりん・夏八木音羽・月城妃奈・羽田心咲の6人が選ばれた。グループ名にはフランス語で“光”を意味する「Lumiere」と、“星”を意味する「Etoile」を掛け合わせ、誰かの夜空を照らす存在を目指すという思いを込めた。

台風が接近する悪天候の中でもデビューライブを待ち望んだファンが集まり、SEをバックに6人が登場。一列に並び、1人ずつ思い思いのアイドルポーズを決めると、5月26日(火)に配信されたデビュー曲の『なりたい、無敵ヒロイン』が奏でられ、ツインテールでキメた越が「はじめまして！Lumietoileです！」と開演を告げる。飛躍を予感させるフレッシュなサウンドで、6人は初めてのパフォーマンスを見せていく。

衣装は白をベースに細部にメンバーカラーをあしらいつつ、ヘアアクセサリーやソックスがメンバーごとに作りこまれていて、さらにヘアスタイルや表情でも個性を思いきりアピール。

『めーでー！てぇてぇ！！』は疾走感あふれるチップチューンで、初披露にもかかわらずファンもメンバー名をコールして、6人が放つエネルギーに応えていった。

自己紹介のMCを経て、再びパフォーマンスになると『ワクワク☆マジック』もキュートな正統派アイドルソングで、愛嬌たっぷりのダンスで「Lumietoile」らしいかわいさを表現していく。曲中、2人1組で向かい合うフォーメーションになればしっかりアイコンタクトも欠かさず、その度にお互いの信頼がファンにも伝わってホール内を甘い雰囲気に包み込みながらも、熱気を確実に高めていった。

橘のパワフルな歌い出しから始まった『Star Parade』はそれまでのキュートな空気から一転して、夜空の星のようにアイドルとして輝く覚悟を歌い上げ、星をイメージして腕を振る振り付けもキャッチーで躍動感をもたらしてくれる。

かと思えば『キミ独占欲(ハート)』はあざと可愛いラブソングで、彼氏を独り占めしたい恋心をキュートなパフォーマンスに込めていく。MCでも元気に場をリードしていた夏八木や茅野も、ソロパートになれば歌声や表情で、がっちりとファンのハートをつかんでいった。

ここまで5曲すべてオリジナルの楽曲を披露してきたが、メンバー同士で好きな曲を聞いてみると、月城は『キミ独占欲(ハート)』、羽田は『Star Parade』、越は『めーでー！てぇてぇ！！』を挙げた。

そして茅野の「まだ新曲はあるんですよ！」との煽りから、グループ名をタイトルにした『Lumietoile』を披露する。爽やかな、それでいて芯の強さを思わせるメロディーに6人の声が調和し、「Lumietoile」のかわいさと力強さを印象付けた。

ここで本編が終わるが、アンコールに応えて6人が再びステージに戻ってくると、もう一度『なりたい、無敵ヒロイン』を披露。本編と変わらぬ元気いっぱいの越の煽りから始まったパフォーマンスで、ファンと興奮を分かち合った。

このデビューライブ当日にも主催の3マンライブを開催、7月からも対バンライブやフェスへの出演が控えている。そんな告知を経て、プロデューサーの畑もメンバーに招かれてステージに登壇。デビューライブからいっぱいのコールで応えてくれたファンに感謝を伝え、「皆かわいくてキラキラしてて、最初から感動しすぎて泣きました」とオーディションから一緒にグループを作ってきたからこそ、彼女たちの成長を喜んだ。「今日からやっとスタートラインに立ったので、これから皆で一緒に物語を作っていきたいと思うので、末永く応援よろしくお願いします」とこの6人に未来を託し、メンバーも口々に「楽しかった～！」といっぱいの笑顔を見せた。

と、さらに畑からサプライズで、インターネット放送局・WALLOPでの「Lumietoile」の冠番組『Lumietoileの星いくつですっ！？』の放送決定が発表される。畑からメンバーに毎回ミッションが出される番組で、トークありライブありの盛りだくさんの内容だ。うれしい発表の中、橘も「重大発表をいただいて、今後もこのメンバーで頑張らないとと思います」と決意を新たにした。

そしてメンバーとファン、畑と一緒に「Lumietoile」ポーズでデビューライブを飾った空間を写真に収めて思い出を作った。

「Lumietoile」のデビューライブは、24歳の越から19歳の橘まで、それぞれが思う王道のアイドル像をパフォーマンスはもちろん、ふとした瞬間のファンサービスやビジュアル作りに至るまでいっぱいに盛り込んだ。

誰かにとっての星となり、自分たちもより輝ける星になるべく努力していく「Lumietoile」の挑戦は、まだ始まったばかりだ。

（Text by 大宮高史）

■デビューライブ『まだ名もない星たちへ』セットリスト

1.なりたい、無敵ヒロイン

2.めーでー！てぇてぇ！！

3.ワクワク☆マジック

4.Star Parade

5.キミ独占欲(ハート)

6.Lumietoile

7.なりたい、無敵ヒロイン

■デビュー曲「なりたい、無敵ヒロイン」詳細情報

きらめくシンセサイザーの音色と疾走感あふれるビートが、王道アイドル「Lumietoile」の誕生を華やかに告げるデビューアップチューン。

大好きな人の視線を奪うためにひたむきに努力する等身大の恋心を描いた歌詞が、聴く人の胸を力強く打ちます。ライブ会場でファンと一体になって盛り上がれる仕掛けも満載の、まさに“無敵”のアイドルソングとなっています。

また、プロデューサーの畑美紗起が、楽曲制作の初期段階から世界観や方向性について作家陣と密にコミュニケーションを重ね、アイドルが持つ葛藤やひたむきさを誰よりも理解しているからこそ表現できる、リアリティが共存した一曲となっています。

楽曲概要

タイトル ：なりたい、無敵ヒロイン

配信日 ：5月26日(火)

作 詞 ：Rauto Mori・林田桃子

作曲・編曲：Rauto Mori

配信リンク：https://linkco.re/eg62Hs19

■『Lumietoileの星いくつですっ！？』詳細情報

インターネット放送局・WALLOPにて、7月25日(土)より放送が開始される「Lumietoile」初の冠番組『Lumietoileの星いくつですっ！？』。

MCはお笑い芸人の三拍子が務め、「Lumietoile」プロデューサーの畑美紗起から出されるミッションを、力を合わせてクリアしていく生番組となっています。

初回生放送: 7月25日(土) ※放送時間は追って告知いたします

WALLOP公式サイト：https://www.wallop.tv/archives/program-information

■イベント出演情報

「FRONTIER IDOL SUMMIT」

7月1日(水) KT Zepp Yokohama

詳細情報：https://livepocket.jp/e/frontier260701

「超NATSUZOME 2026」

7月4日(土) 幕張海浜公園 Gブロック特設会場

詳細情報：https://natsuzome.info/

「SPARK 2026 渋谷納涼祭」

7月11日(土) ベルサール渋谷ガーデン 他複数会場

詳細情報：https://ticketdive.com/event/spark2026_summer

「たかねこフェス vol.6 ～サマーセッション～」

7月12日(日) EX THEATER ROPPONGI

詳細情報：https://takanenonadeshiko.jp/takanekofes-vol6/

(https://takanenonadeshiko.jp/takanekofes-vol6/)

「UTAGE FES Vol.5」

7月22日(水) Zepp Shinjuku (TOKYO) 他

詳細情報：https://ticketdive.com/event/0722_UTAGEFES

■Lumietoile プロフィール

「ラストアイドル」・「×純文学少女歌劇団」で活躍し、現在は女優・モデル・クリエイターとして活動する畑美紗起が、自身がプロデュースする新たな王道アイドルプロジェクトとして、2025年11月よりオーディションを開催。オーディションで選ばれた6名のメンバーによって2026年5月に結成し、6月27日(土)に神田明神ホールでデビューライブを行いデビュー。

デビュー曲『なりたい、無敵ヒロイン』を5月26日(火)に配信リリース。

グループ名の「Lumietoile（ルミエトワール）」は、“光”を意味する「Lumiere」と、“星”を意味する「Etoile」という言葉を掛け合わせ、メンバー一人ひとりの個性や輝きを集め、光として誰かの夜空を照らす存在を目指すという思いが込められている。

株式会社TWIN PLANET（ツインプラネット）・株式会社DONUTS・株式会社インクストゥエンターの3社合同マネージメントのもと、多くの方に愛され、誰かの心を動かせるようなグループを目指す。



公式サイト：https://www.marshmallowlab.jp/lumietoile

公式X：＠Lumietofficial（https://x.com/Lumietofficial）

公式Instagram：＠Lumietofficial（https://www.instagram.com/Lumietofficial）

公式TikTok：＠Lumietofficial（https://www.tiktok.com/@Lumietofficial）

■メンバープロフィール

橘優衣（たちばなゆい）

生年月日：2006年11月23日

メンカラ：ロイヤルブルー

出身地 ：東京都

身 長 ：166cm

趣 味 ：おさんぽ、アイドルのオタ活、野球観戦、ベイマックスのグッズ集め

特 技 ：ダンス、フラフープ、ディズニーの豆知識を即座に言える

X：＠Lumieto_yui（https://x.com/Lumieto_yui）

Instagram：＠Lumieto_yui（https://www.instagram.com/Lumieto_yui）

TikTok：＠Lumieto_yui（https://www.tiktok.com/@Lumieto_yui）

茅野花音（かやのかのん）

生年月日：2005年10月21日

メンカラ：シャンパンイエロー

出身地 ：東京都

身 長 ：160cm

趣 味 ：アニメ、漫画鑑賞、ピアノ

特 技 ：世界遺産に詳しい

X：@Lumieto_kanon（https://x.com/Lumieto_kanon）

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TikTok：@Lumieto_kanon（https://www.tiktok.com/@Lumieto_kanon）

越まりん（こしまりん）

生年月日：2001年11月25日

メンカラ：ベイビーピンク

出身地 ：長野県

身 長 ：146cm

趣 味 ：アイドル鑑賞、メイク研究

特 技 ：野球をすること、9種類のスポーツ、ヘアアレンジ

X ：@Lumieto_marin（https://x.com/Lumieto_marin）

Instagram：@Lumieto_marin（https://www.instagram.com/Lumieto_marin）

TikTok：@Lumieto_marin（https://www.tiktok.com/@Lumieto_marin）

夏八木音羽（なつやぎおとは）

生年月日：2002年8月6日

メンカラ：ミルキーオレンジ

出身地 ：石川県

身 長 ：156cm

趣 味 ：音楽、編み物、ファッション

特 技 ：歌、時間当て、声の聞き分け

X：@Lumieto_otoha（https://x.com/Lumieto_otoha）

Instagram：@Lumieto_otoha（https://www.instagram.com/Lumieto_otoha）

TikTok：@Lumieto_otoha（https://www.tiktok.com/@Lumieto_otoha）

月城妃奈（つきしろひな）

生年月日：2006年11月2日

メンカラ：ルビーレッド

出身地 ：神奈川県

身 長 ：154cm

趣 味 ：ガチャガチャ、カフェ巡り、セルフネイル、イラストを描くこと、アイドル鑑賞

特 技 ：セルフネイル

X：@Lumieto_hina（https://x.com/Lumieto_hina）

Instagram：@Lumieto_hina（https://www.instagram.com/Lumieto_hina）

TikTok：@Lumieto_hina（https://www.tiktok.com/@Lumieto_hina）

羽田心咲（はねだみさき）

生年月日：2003年11月14日

メンカラ：ペールグリーン

出身地 ：埼玉県

身 長 ：152cm

趣 味 ：ディズニーリゾートに行くこと、美味しいご飯を食べること

特 技 ：なんでも楽しめること！ハマったらとことん！

X：@Lumieto_misaki（https://x.com/Lumieto_misaki）

Instagram：@Lumieto_misaki（https://www.instagram.com/Lumieto_misaki）

TikTok：@Lumieto_misaki（https://www.tiktok.com/@Lumieto_misaki）

■プロデューサー・畑美紗起 プロフィール

アイドルの夢を叶えるためにオーディションを受け続けるも落選を繰り返し、ラストチャンスで受けた、秋元康氏プロデュースによるオーディションバトル番組『ラストアイドル』（テレビ朝日系、2017年8月に放送開始）にて合格し2期生としてメジャーデビュー。

テレビ朝日系「ミュージックステーション」をはじめとする様々な音楽番組の出演、アイドルフェス出演等、多岐に渡り活動。

その後、×純文学少女歌劇団に所属しミュージカルに初挑戦。

現在は女優・モデル・クリエイターとして活躍中。

女性ファンも多く、SNSの総フォロワーは40万人を超える。

X：@misaki_hata（https://x.com/misaki_hata）

Instagram：@miiicha_0327（https://www.instagram.com/miiicha_0327/）

TikTok：@hata_misaki（https://www.tiktok.com/@hata_misaki）

YouTube：@HataMisaki（https://www.youtube.com/@HataMisaki）

■会社概要

株式会社TWIN PLANET

代表取締役：矢嶋 健二

所在地 ：東京都渋谷区神宮前5丁目52－2 青山オーバルビル12階

事業内容：Intellectual Property（知的財産権）を軸に、エンターテインメント分野において幅広い事業を展開するIPプロダクション

ＵＲＬ ：https://twinplanet.co.jp

株式会社DONUTS

代表取締役：西村啓成

所在地 ：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

ＵＲＬ ：https://www.donuts.ne.jp/

株式会社インクストゥエンター

代表取締役社長：田村優

所在地 ：東京都渋谷区元代々木町52-5 コロムビア代々木公園ビル5F

事業内容：株式会社インクストゥエンターは、多様なクリエイティブをチームワークにより最大限に発揮し、独自のマーケティング戦略によって、国内並びに海外へ向け、音楽、映像を主軸とした幅広いエンターテイメントコンテンツを発信しているクリエイティブカンパニーです。

ＵＲＬ ：https://incs-toenter.jp