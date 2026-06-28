【足道楽・新体制へ】10万人以上の歩行のお悩みに向き合ってきた「足の生涯パートナー」専門店。2026年6月28日付で三河 尚が代表取締役に就任。企業の健康経営やスポーツジム等とのタイアップ強化へ。

ビーズラボ株式会社

骨格マイスターによる丁寧なカウンセリングと、アメリカ足病医学のデータに基づく特許インソールで、お客様の足と体の悩みを解決してきたオーダーメイドインソールと靴の専門店「足道楽」（運営会社：ビーズラボ株式会社、本社：東京都町田市）は、2026年6月28日付で、三河 尚（みかわ ひさし）が代表取締役に就任いたしましたことをお知らせいたします。

これまで現場の最前線でお客様の「歩く喜び」を取り戻してきた新代表の就任に伴い、足道楽は単なるインソール販売店の枠を超え、企業やスポーツジム、整体院等とのアライアンスを大幅に強化。そのコミュニティの大切な人々を「足元から守る」健康支援ビジネスを本格始動し、日本の健康寿命延伸に貢献してまいります。

代表取締役 三河 尚インソール作成

■ 代表取締役就任の背景と決意：お客様から託された「希望」が原動力

足道楽はこれまで、延べ10万人以上のお客様の足と真摯に向き合ってまいりました。新代表の三河 尚は、現場で数多くのお客様の人生が輝く瞬間を共にしてきました。

【新代表取締役：三河 尚のメッセージ】

病院で『年齢のせい』と言われ、歩くことを諦めかけていた方が、私たちのインソールによって『あなたのおかげで、また友達と旅行に行けるようになった！』と笑顔を見せてくださる。怪我に悩んでいたアスリートが『足道楽のおかげで全力でプレーできる』と報告をくれる。そんな瞬間に立ち会えることが、私たちの最大の誇りです。

ある時、カウンセリング中に涙を流されたお客様がいらっしゃいました。その方は『実の息子や娘だって、あんたみたいに私の体を心配してくれないわ』とおっしゃってくださいました。その言葉をいただいた時、私の胸に宿ったのは強い使命感です。私たちが提供しているのは、ただのインソールという『モノ』ではなく、お客様の人生に寄り添い、共に歩む『希望』なのだと確信しました。

この度、代表取締役に就任するにあたり、私は足道楽を『人生を豊かにする足の生涯パートナー』としてさらに進化させます。足の歪みを整えることは、健康寿命を延ばすための土台です。どこに行っても改善しなかった足や腰の痛みに悩む方々に、もう一度『歩ける希望』を届けるため、全力を尽くしてまいります。

■ 今後の展望：ただの催事ではない。「大切な人を守る」タイアップ戦略

新体制となった足道楽では、より潜在的な足の悩みを抱える方々へアプローチするため、BtoBtoC（企業・団体経由でのアプローチ）戦略を強化いたします。

従来の単なる「商業施設での出張販売（催事）」ではなく、パートナー企業の「大切なお客様や従業員を守るお手伝い」という理念のもと、以下のタイアップを全国で本格展開します。

1. 企業の健康経営サポート（福利厚生） 働く世代の腰痛・膝痛による生産性低下を防ぐため、企業向けに「足元からの健康診断」や出張フィッティングを実施。従業員の健康を守るサポートをします。



2. スポーツジム・フィットネスクラブとの連携 怪我の予防やパフォーマンス向上を目指すトレーナーや会員に向けて、アメリカ足病医学理論に基づいた「正しい骨格構造」のインソールを提供。スポーツを長く安全に楽しめる環境を作ります。



3. 整体院・治療院とのアライアンス 施術によるアプローチに加え、日常生活の「歩行」という根本原因をインソールで補正するため、整体院等と連携。患者様の痛みの根本改善を共同で目指します。





■ 足道楽の3つのこだわり

足道楽は、ただ足型を採るだけのインソールとは異なり、以下の独自の強みを持っています。

1. アメリカ足病医学の理論と特許インソール

世界的に評価の高い「SUPERfeet」や、独自開発の特許インソール「Beautral（ビュートラル）」を採用。体重がかかっていない「理想の骨格状態（無加重）」で型を採るため、圧倒的な骨格補正力を発揮します。



2. AI姿勢診断「Posen」の導入

最新のAI技術を用いて、お客様の立位姿勢や歩行の癖を数値化・視覚化。感覚だけに頼らない、科学的で納得感のあるカウンセリングを行います。



3. 「骨格マイスター」による一生涯のライフケア

靴の正しい選び方から、購入後の定期的なアフターメンテナンス、ライフスタイルに合わせた歩行指導まで、お客様の足の生涯パートナーとして寄り添い続けます。

Beautralインソール足道楽店舗

■ 会社概要

会社名： ビーズラボ株式会社

ブランド名： 足道楽（あしどうらく）

代表者： 代表取締役 三河 尚（みかわ ひさし）

所在地： 〒194-0013 東京都町田市原町田4-18-14 L.Iビル203

設立： 2008年

事業内容： オーダーメイドインソール・靴の販売、足のカウンセリング、フットケア関連事業

公式URL： https://www.ashidoraku.com





【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

ビーズラボ株式会社（足道楽）

担当者氏名：内村竹志

電話番号：042-709-5881

メールアドレス：pr@bsjapan-hd.jp