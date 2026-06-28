「1日なってみたい」大舞台で快挙を成し遂げたMONAKOの姿にJO1河野純喜が大興奮 「実家は東京・渋谷区松濤で…」令和ロマン・松井ケムリのリアルすぎる家賃事情『CELEB SECRET』第2話

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな人生と、そこに隠されている“秘密”を紐解く新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第2話を、2026年6月27日（土）夜9時より放送いたしました。

■新番組『CELEB SECRET』とは？

『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズです。本番組では、貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？

密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara 、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4名。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を、壮大なスケールで追いかけてまいります。

さらに、主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの『Risk』が決定。グレイシーの「Risk」は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングです。

また、セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野さんは本番組がソロとしてはMC初挑戦となります。

■「1日なってみたい」大舞台で快挙を成し遂げたMONAKOの姿にJO1河野純喜が大興奮

6月27日（土）放送の第2話では、第1話に続き国内外で総フォロワー数320万人超を誇る世界的インフルエンサー・MONAKOのミラノファッションウィークへの挑戦に密着。しかし、最も気合の入るPRADAのショー直前に靴のサイズが合わないなど、想定外のトラブルや大渋滞に見舞われながらも、一刻を争う事態を乗り越えて無事に大舞台へと辿り着く姿が描かれました。

続いて、MARNIのショーでは、アナ・ウィンターら世界的VIPが揃う中、見事に目標としていた最前列の座席を獲得。

海外メディアから「MONAKOコール」を浴びる彼女の姿を見たスタジオのJO1・河野純喜は、「1日MONAKOさんになってみたい」と大興奮。自身も海外でライブをする経験から、「アジア人がいないところに飛び込んで叫んでもらえるのが成功」「海外のビルボードチャートに載りたい」と熱く夢を語る一幕もありました。

■「絶対映さないでください」世界的インフルエンサー・MONAKOがショーの裏側で見せた涙のワケ

その後、すべてのショーを終えたMONAKOは、張り詰めていたプレッシャーから解放され、サポートしてくれた親友への感謝から安堵の涙を流します。「これ絶対映さないでください」と照れながらも、本音を覗かせるエモーショナルな場面が映し出されました。

■美容医療ツーリズム事業などを展開する年商2億円の敏腕社長・うれしのちゃんに密着

続いて25歳でマレーシアに移住し、美容医療ツーリズム事業などを展開する年商2億円の敏腕社長・うれしのちゃんに密着。現在、家賃60万円の高層マンションに住み、共有スペースにサンドビーチがある規格外の生活を送っています。今回、YouTubeチャンネルの増設をめぐる会話の中で、彼女が夫に「否定しないで」と強く求める様子が明らかに。その背景には、起業やSNSでの発信をめぐって両親から心無い言葉をぶつけられ、現在も絶縁状態にあるという家族との深い確執があり、過去に否定され続けた経験から、人一倍その言葉に敏感になっているという知られざる苦悩が明かされました。

■「実家は東京・渋谷区松濤で…」令和ロマン・松井ケムリのリアルすぎる家賃事情

さらに、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長を父に持ち、人気モデルとして活躍する藤井サチの密着も。2025年に美容関連の実業家と結婚し、現在第一子妊娠中の彼女は生まれながらのスーパーセレブ。なんと実家は「16LLDDKK」という驚愕の間取りであることが明かされます。

そんな中、スタジオでは証券会社の副会長を父に持つ令和ロマン・松井ケムリの生い立ちの話に。満島真之介から実家の規模を聞かれた松井ケムリは、「家賃が当時140万円。東京・渋谷の松濤ですね」とあっさりと暴露し、リアルすぎる家賃事情でスタジオを沸かせます。さらにそれだけにはとどまらず、「お風呂が2つあって。『誰のための？』って思ってました」と規格外のエピソードを付け加え、スタジオメンバーを驚かせました。

“スーパーセレブ女子”たちの知られざる“秘密”と葛藤が描かれる『CELEB SECRET』の第2話は、現在「ABEMA」にて見逃し配信中です。華やかな世界に生きる彼女たちの真実の姿を、ぜひご覧ください。

■「ABEMA」新作オリジナルドキュメンタリー『CELEB SECRET』 番組概要

配信日時：2026年6月27日（土）夜9時

第2話配信URL：https://abema.go.link/eLQgW

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2059

『CELEB SECRET』番宣映像URL：https://abema.tv/video/episode/90-2059_s1_p702

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/