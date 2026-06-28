シーシャ半額キャンペーン開催！「シーシャ カフェ&バー C.STAND（シースタンド）大宮南銀座通り店」2026年6月30日（火）グランドオープン♪シーシャ半額になるキャンペーンも開催！
株式会社FS.shake（本社：東京都、代表取締役：遠藤勇太）は、2026年6月30日（火）、埼玉県さいたま市大宮区に「シーシャ カフェ&バー C.STAND（シースタンド）大宮南銀座通り店」をグランドオープンいたします。
C.STANDは、「シーシャをもっと気軽に楽しめる場所」をコンセプトにしたシーシャカフェ&バーです。
豊富なフレーバーを自由に組み合わせ、自分好みの一台を楽しめるほか、カフェ利用やバー利用など、思い思いの時間を過ごせる空間をご用意しています。
大宮南銀座通り店では、ゆったり過ごせるソファ席に加え、カラオケ個室を2部屋完備。デートや女子会、二次会、少人数でのパーティーなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。
■ オープン記念キャンペーン
公式Instagramフォローでシーシャ1台半額！
開催期間：2026年6月30日（火）～7月13日（月）
期間中、公式Instagramをフォロー＆いいねをいただいたお客様限定で、レギュラーシーシャ1台が半額になります。入店時にInstagramのフォロー画面といいね画面をスタッフに提示してください！
チャージ料は別途かかりますのでご注意ください。
公式Instagramはこちらから▶https://www.instagram.com/c.stand_mania/
■ 店舗情報
店舗名：シーシャ カフェ&バー C.STAND（シースタンド）大宮南銀座通り店
オープン日：2026年6月30日（火）
住所：〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目24 オリンピアビル3階
営業時間：13:00～翌5:00
席数：75席（カラオケ個室2部屋完備♪）
電話番号：048-776-9755
公式サイト：https://c-stand-shisha.com/omiya/
画像は系列店です。
■ 今後の展開
C.STANDは今後も展開を進め、「シーシャをもっと身近なカルチャーへ」広げてまいります。
大宮南銀座通りに誕生する新たなナイトスポットとして、カフェ・バー・アミューズメントの融合空間を提供してまいります。