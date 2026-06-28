シーシャ半額キャンペーン開催！「シーシャ カフェ&バー C.STAND（シースタンド）大宮南銀座通り店」2026年6月30日（火）グランドオープン♪シーシャ半額になるキャンペーンも開催！

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株式会社　FS.shake

株式会社FS.shake（本社：東京都、代表取締役：遠藤勇太）は、2026年6月30日（火）、埼玉県さいたま市大宮区に「シーシャ カフェ&バー C.STAND（シースタンド）大宮南銀座通り店」をグランドオープンいたします。



C.STANDは、「シーシャをもっと気軽に楽しめる場所」をコンセプトにしたシーシャカフェ&バーです。


豊富なフレーバーを自由に組み合わせ、自分好みの一台を楽しめるほか、カフェ利用やバー利用など、思い思いの時間を過ごせる空間をご用意しています。


大宮南銀座通り店では、ゆったり過ごせるソファ席に加え、カラオケ個室を2部屋完備。デートや女子会、二次会、少人数でのパーティーなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。





■ オープン記念キャンペーン


公式Instagramフォローでシーシャ1台半額！


開催期間：2026年6月30日（火）～7月13日（月）


期間中、公式Instagramをフォロー＆いいねをいただいたお客様限定で、レギュラーシーシャ1台が半額になります。入店時にInstagramのフォロー画面といいね画面をスタッフに提示してください！


チャージ料は別途かかりますのでご注意ください。


公式Instagramはこちらから▶https://www.instagram.com/c.stand_mania/





■ 店舗情報


店舗名：シーシャ カフェ&バー C.STAND（シースタンド）大宮南銀座通り店


オープン日：2026年6月30日（火）


住所：〒330-0845　埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目24 オリンピアビル3階


営業時間：13:00～翌5:00


席数：75席（カラオケ個室2部屋完備♪）


電話番号：048-776-9755


公式サイト：https://c-stand-shisha.com/omiya/



画像は系列店です。

■ 今後の展開


C.STANDは今後も展開を進め、「シーシャをもっと身近なカルチャーへ」広げてまいります。



大宮南銀座通りに誕生する新たなナイトスポットとして、カフェ・バー・アミューズメントの融合空間を提供してまいります。